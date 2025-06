Un exagente de ICE aseguró en Voz News que las detenciones de indocumentados no requieren orden judicial

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de junio, 2025

En el noticiero de Voz News, la productora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al exagente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), Victor Ávila, quien compartió sus opiniones sobre la política migratoria de la Administración del presidente estadounidense Donald Trump, así como también la reanudación de los operativos de esta agencia tanto en hoteles como en granjas y restaurantes.

“La instrucción no está clara y lamentablemente tiene que ver con el liderazgo de ciertas personas que están en estos puestos. […] No se necesita ninguna orden para un agente de ICE para detener a una persona indocumentada, yo te lo digo porque practique esto en 20 años de mi carrera, no puedo recordar la vez que yo haya detenido a una persona con una orden de un juez, solamente cuando eran casos grades de droga que no tenían que ver con inmigración, pero cuando tenían que ver con inmigración yo no tenía ninguna orden de un juez”, comentó Ávila

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.