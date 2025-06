Trump le ordenó a ICE pausar en gran medida las redadas y detenciones de inmigrantes en los hoteles, restaurantes y granjas

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de junio, 2025

El New York Times reveló este viernes que la Administración del presidente estadounidense Donald Trump le ordenó formalmente a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) pausar en buena parte las detenciones y redadas contra inmigrantes ilegales en los hoteles, restaurantes y granjas. El medio detalló que tuvo conocimiento sobre la orden del líder republicano gracias a un correo electrónico interno al cual tuvo acceso, y la información de tres funcionarios de la Administración Trump que contaban con el total conocimiento de la directiva y decidieron comunicarse con el New York Times bajo condición de anonimato.

De acuerdo con lo publicado por el periódico, la directiva de Trump fue enviada el jueves en un correo electrónico por un alto funcionario de ICE llamado Tatum King a los líderes regionales del departamento de esta agencia. “A partir de hoy, por favor detengan todas las investigaciones/operaciones de control en lugares de trabajo en los sectores de agricultura (incluyendo acuicultura y plantas procesadoras de carne), restaurantes y hoteles en funcionamiento”, detalló el correo.

“Colaterales no criminales”

El correo también explicó que, si bien las diferentes investigaciones relacionadas con “trata de personas, lavado de dinero y contrabando de drogas dentro de estas industrias están permitidas”, los funcionarios de ICE no debían arrestar a quienes calificaron como “colaterales no criminales”, la cual es una referencia que diferentes agencias de seguridad dentro de los Estados Unidos suelen usar para referirse a aquellas personas que, si bien pueden estar indocumentadas, no existe ninguna prueba o información que determine que estos han cometido cualquier otro delito.

Lo revelado por el New York Times tiene lugar un día después de que Trump asegurase públicamente durante un evento en la Casa Blanca que pronto emitiría una orden para abordar los daños colaterales causados por sus políticas migratorias en los hoteles y granjas del país. “Nuestros agricultores están siendo muy perjudicados y vamos a tener que hacer algo al respecto… Vamos a emitir una orden sobre eso muy pronto, creo”, comentó el líder conservador.