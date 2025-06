DIRECTO, disturbios en Los Ángeles: Homan amenaza con detener a Newsom y éste responde: "Venid a por mí"

Los disturbios contra las redadas del ICE en Los Ángeles vivieron su tercer día consecutivo de enfrentamientos con las fuerzas del orden. La Guardia Nacional ya se ha desplegado frente a los edificios oficiales mientras los agentes de la Policía local se enfrentan a los vándalos, que continúan quemando coches y dañando edificios y mobiliario urbano. Se han producido decenas de arrestos, y la Policía de LA declaró todo el downton "Una asamblea ilegal", con lo que procederá a la detención de todos los que permanezcan en la zona. Además, los demócratas continúan posicionándose con los manifestantes y atacando a Trump, exigiendo la retirada de los militares desplegados.

Las horas en el En Vivo corresponde a horario del Pacífico.

Donald Trump ha declarado la guerra a las máscaras en las manifestaciones. El presidente comenzó su cruzada con una publicación de Truth Social en la que anunciaba la llegada de la Guardia Nacional a Los Ángeles (horas antes de que ésta se produjera, por cierto) y cargaba contra las personas que acudían a las manifestaciones con el rostro oculto: ​ ​" A partir de ahora, NO SE PERMITIRÁ el uso de MÁSCARAS en las protestas. ¿Qué tienen que ocultar estas personas y por qué?"

12:28

Homan amenaza con detener a Newsom y éste le contesta: "Venid a por mí"

El zar de de las fronteras, Tom Homan, recordó que todo el que dificulta la actuación de las fuerzas del orden comete delito. Un comportamiento del que acusó al gobernador californiano, Gavin Newsom, y la alcaldesa de LA, Karen Bass.



"Lo diré sobre cualquiera. Si se cruza esa línea, es un delito grave albergar y ocultar a sabiendas a un extranjero ilegal. Es un delito grave impedir que las fuerzas del orden hagan su trabajo".



La respuesta de Newsom, en MSNBC no se hizo esperar: “Ven a por mí, arréstame, acabemos de una vez, tipo duro. Me importa un bledo, pero me preocupo por mi comunidad".