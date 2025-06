Los republicanos del estado de Washington apoyan una iniciativa que exige el uso del ID para votar

Publicado por Carlos Dominguez 6 de junio, 2025

El Partido Republicano del estado de Washington anunció su apoyo a una amplia iniciativa de integridad electoral que obligaría a los votantes a mostrar un ID válido para votar en el estado.

La Medida de Iniciativa nº IL26-126 busca reforzar los protocolos de registro de votantes y garantizar que las papeletas sólo se envíen a los ciudadanos con derecho a voto.

La medida, patrocinada por Jim Walsh, presidente del Partido Republicano del estado de Washington, implica que los votantes tendrán que mostrar su prueba de ciudadanía.

Aquellos que no lo hagan serán notificados para que presenten esta documentación o serán eliminados de la lista de inscripción y no recibirán una papeleta electoral, recogió Komo News.

"Es necesario porque en un estado en el que todo se vota por correo, como es Washington, no existen los mismos mecanismos de diligencia y garantía que en los estados en los que se vota en persona", dijo Walsh.

La iniciativa se alinea con el esfuerzo del movimiento #ENDVBM (End Vote by Mail) que aboga por la restauración de las garantías electorales tradicionales.

"Queremos asegurarnos de que enviamos las papeletas a las personas adecuadas y no a personas que ya no están allí o que no deberían votar", declaró Walsh.