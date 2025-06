El nuevo jefe de policía de Dallas se opone a las ciudades santuario: "vamos a ayudar a nuestros socios federales"

Publicado por Carlos Dominguez 4 de junio, 2025

Daniel Comeaux se juramentó hace casi un mes como nuevo jefe de policía de Dallas, donde está adoptando un enfoque distinto al de su predecesor en materia de inmigración.

Según Fox News, la idea de Comeaux es la de alinearse con las políticas de Texas en materia de ciudades santuario y de inmigración.

"Vamos a hacer lo correcto. Siempre vamos a estar ahí para ayudar a nuestros socios federales", dijo Comeaux durante una entrevista con Fox News Digital.

"Si hay una agencia federal que está haciendo un operativo, y necesitan nuestra ayuda, vamos a estar allí para ayudarles, siempre y cuando estén haciendo lo que está regido por la ley, con respeto y de la manera correcta, DPD estará allí para ayudar", continuó.

El nuevo jefe de policía de Dallas cuenta con el respaldo del alcalde Eric Johnson, quien ha dicho a Fox News estar dispuesto a apoyar los esfuerzos del presidente Donald Trump para deportar a los indocumentados acusados de crímenes violentos.

"Por supuesto, apoyaríamos eso", dijo Johnson durante la entrevista con Fox. "Por supuesto, apoyaríamos al presidente Trump en un esfuerzo por deshacerse de las personas que están en nuestro país ilegalmente y que tienen antecedentes penales o que cometen actos criminales violentos aquí".

Johnson, alcalde de Dallas desde 2019, anunció en 2023 que se pasaba del Partido Demócrata al Republicano, explicando su decisión en un artículo de opinión del Wall Street Journal: "Mayor Eric Johnson: America’s Cities Need Republicans, and I’m Becoming One".