Musk termina su labor en DOGE y aclara que no quiere asumir la responsabilidad por las decisiones de Trump

Publicado por Sabrina Martin 1 de junio, 2025

Elon Musk se pronunció este fin de semana sobre el cierre de su etapa como asesor especial del Gobierno y dejó claro que no pretende "asumir la responsabilidad" por las decisiones de la Administración Trump, a pesar de su participación activa en los últimos meses.

En una entrevista, el magnate afirmó que, si bien comparte varias de las decisiones del Gobierno, no está de acuerdo con todo lo que se ha implementado desde la Casa Blanca. “Coincido con gran parte de lo que hace la Administración, pero tenemos opiniones diferentes. Hay cosas con las que no estoy del todo de acuerdo”, explicó Musk, al tiempo que evitó detallar esas diferencias por temor a generar polémica. “Me resulta difícil mencionarlo en una entrevista porque eso crea una manzana de la discordia (...) No quiero, ya sabes, hablar en contra de la administración, pero tampoco quiero asumir la responsabilidad de todo lo que esta Administración está haciendo”, añadió.

Una etapa de reformas y críticas

El viernes finalizó oficialmente su función como “empleado especial del Gobierno”, desde la cual lideró el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). En ese período, Musk impulsó cambios orientados a reducir estructuras administrativas y optimizar el gasto público, metas que ha defendido como necesarias para una gestión moderna. No obstante, reconoció que muchas de estas medidas generaron controversia y que su equipo fue blanco frecuente de críticas.

“[DOGE] se convirtió en el chivo expiatorio de todo”, afirmó. “He visto a gente pensar que, de alguna manera, DOGE les impedirá recibir su cheque de la Seguridad Social, lo cual es completamente falso”.

El empresario dejó entrever que este tipo de malentendidos reflejan lo delicado que puede ser el debate público sobre reformas estructurales, y reiteró que su intención fue siempre buscar soluciones prácticas para el funcionamiento del Estado.