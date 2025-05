Trump asegura que China violó el acuerdo por aranceles

Publicado por Williams Perdomo 30 de mayo, 2025

El presidente Donald Trump acusó a China de haber violado el acuerdo con Estados Unidos para reducir sus aranceles, en una nueva arremetida contra Pekín en momentos en que las conversaciones comerciales parecen estar en punto muerto.

La publicación de Trump en su red Truth Social llegó horas después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijera que las conversaciones comerciales con China estaban "un poco estancadas", en una entrevista con el canal Fox News.

El acuerdo Las dos mayores economías del mundo acordaron este mes reducir temporalmente los aranceles exorbitantes que se habían impuesto mutuamente, tras conversaciones de alto nivel en Ginebra. La pausa duraría 90 días.

"China, quizás no sorprendentemente para algunos, HA VIOLADO TOTALMENTE SU ACUERDO CON NOSOTROS", afirmó Trump, quien sostuvo que había promovido el acuerdo por el bien de China porque, a su juicio, las medidas de Estados Unidos estaban afectando la economía china.

"Vi lo que estaba sucediendo y no me gustó, para ellos, no para nosotros. Llegué a un acuerdo rápido con China para salvarlos de lo que creía que iba a ser una situación muy grave, y no quería que eso sucediera", sostuvo el republicano.