Trump llega a Arabia Saudí en busca de grandes acuerdos comerciales

Publicado por Alejandro Baños 13 de mayo, 2025

El presidente Donald Trump aterrizó en Arabia Saudí, donde iniciará una gira de cuatro días para intentar alcanzar acuerdos comerciales valorados en un billón de dólares con los países de la región del Golfo Pérsico.

Tras su regreso a la Casa Blanca, Trump confirmó que su primer viaje oficial al extranjero sería a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Sin embargo, finalmente será el segundo, después de que el presidente tuviese que acudir a Roma (Italia) al funeral del papa Francisco.

"Tendrá muchas reuniones y conversaciones bilaterales y esperamos con interés el viaje", dijo Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, cuando se dio a conocer que Trump visitaría Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

A su llegada fue recibido por Mohammed bin Salmán, con quien mantiene una estrecha amistad. De hecho, el príncipe heredero saudí le prometió a Trump que invertiría 600.000 millones de dólares en el país.

También está programado para este martes que sea uno de los ponentes de un foro económico en Riad, al que también están invitados el zar de las criptomonedas, David Sacks, y grandes empresarios, como los directores ejecutivos de BlackRock, IBM o Citigroup.

Trump y el avión ofrecido por Qatar

Cuando abandone Arabia Saudí, Trump se dirigirá a los Emiratos Árabes Unidos y a Qatar, con el que ha surgido un anecdótico asunto.

Doha le ofreció a Trump utilizar un lujoso Boeing 747-8 como medio de transporte que sustituya al Air Force One mientras se construye la nueva versión del avión presidencial. El Gobierno qatarí descartó que se trate de un regalo.

El presidente no dudó a la hora de aceptar el ofrecimiento, oponiéndose a las críticas recibidas. "Creo que es un gran gesto de Qatar. Lo agradezco mucho (…) Quiero decir, podría ser una persona estúpida y decir: 'No, no queremos un avión gratis y muy caro' (…) O podría decir: 'Muchas gracias'", respondió Trump.

El avión ofrecido por Qatar está valorado en 400 millones de dólares.