24 de octubre, 2026

En la noche del 17 al 18 de octubre de 2026, Francia fue testigo de algunos de los peores episodios de violencia urbana de los últimos años. Lo que comenzó como manifestaciones en gran parte pacíficas contra el coste de la vida, los altos precios del combustible y el estado de los servicios públicos —especialmente las escuelas— degeneró en disturbios, incendios provocados y saqueos en numerosas ciudades. Los medios de comunicación más consolidados reconocen que "escenas de guerra". El ministro del Interior, Laurent Nuñez, cifró el número de participantes en unos 550.000 en todo el país (el sindicato comunista CGT afirmó que se acercaban a los 800 000), con unos 110.000 en París. La policía llevó a cabo aproximadamente 1.800 detenciones, incluyendo un récord de más de 1.200 en la capital. Más de 900 agentes de policía resultaron heridos.

Las "manifestaciones en su mayoría pacíficas" de Francia

Los daños materiales son cuantiosos. En París, se destrozaron escaparates (de tiendas de lujo, pero también de muchos comercios modestos y propiedades privadas), se incendiaron coches y bicicletas, se quemaron barricadas formadas con contenedores de basura y bicicletas, y varios restaurantes quedaron calcinados por el fuego. Las autoridades describieron calles enteras como "devastadas". En Limoges, el ayuntamiento del siglo XIX fue destruido por un incendio provocado; en Lyon se prendió fuego a la oficina de turismo; los ayuntamientos y los edificios públicos fueron atacados o vandalizados, sobre todo en Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia. Los saqueos afectaron a cientos de tiendas en París, Marsella, Lille, Burdeos, Niza y Estrasburgo.

Las autoridades atribuyeron los episodios de mayor violencia a elementos de "extrema izquierda" o "ultraizquierda", a los que se sumaron delincuentes oportunistas. Grupos vestidos de negro, enmascarados y con pasamontañas, se enfrentaron a la policía, que utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua. Sin embargo, en todas partes, las instrucciones y las normas de intervención de las fuerzas del orden siguieron siendo claras: ante todo, nada de violencia. Esto significa que los alborotadores prevalecerán sobre las fuerzas de seguridad, que se ven reducidas, en su mayoría, a meros espectadores. Tal es la cobardía del régimen de Macron. Más de 3.000 comercios sufrieron daños, con pérdidas estimadas en más de mil millones de euros. Una sinagoga de la Rue Burnouf, en el distrito XIX de París, fue hallada vandalizada y saqueada, con objetos religiosos esparcidos por el suelo; los informes discrepaban sobre si se trataba de un acto de vandalismo deliberado relacionado con los disturbios o de un intento de robo (según se informó, los rollos de la Torá quedaron intactos).

Las causas

Estos sucesos no surgieron de la nada. Francia se ha negado durante mucho tiempo a afrontar tres realidades interrelacionadas que su clase política trata como tabúes: la inmigración masiva e incontrolada, la creciente presencia y el separatismo del islam, y los costes inasumibles de la "transición energética" de la UE.

Los inmigrantes y sus descendientes se concentran de forma desproporcionada en determinadas banlieues y ciudades donde los servicios públicos están más saturados y donde ya se originaron oleadas de disturbios anteriores (incluida la de 2005). Los presupuestos franceses destinados al sistema de bienestar social, la vivienda, la educación y la seguridad han estado sometidos a una presión continua debido a las elevadas corrientes migratorias, las bajas tasas de asimilación en determinados segmentos de la población y la existencia de zonas en las que se cuestiona la autoridad republicana. Las estadísticas de delincuencia, la dinámica de las 751 zonas prohibidas de Francia, y los repetidos episodios de violencia juvenil llevan años documentándose; los saqueos y los ataques organizados de octubre se desarrollaron siguiendo patrones ya establecidos.

Los disturbios más recientes no son en absoluto una excepción; son más bien otro episodio de una larga serie de acontecimientos, a los que sin duda seguirán muchos más.

Lo que da fuerza a estos disturbios es el papel que desempeña La France Insoumise (LFI), el partido de Jean-Luc Mélenchon, que lleva años entregándose a diatribas tóxicas proislamistas con matices abiertamente antisemitas.

El partido parece saber que nunca llegará al poder. Por ello, ha decidido abrazar plenamente la política de la revolución y el desorden, apoyándose en los elementos más extremistas de la población musulmana francesa y alineándose abiertamente con ellos. En muchos aspectos, LFI es un partido abiertamente islamista. En las elecciones presidenciales de 2022, según las estimaciones de los institutos de sondeos, el 69 % de los votantes musulmanes votó a Jean-Luc Mélenchon en la primera vuelta.

Las estadísticas y encuestas oficiales sitúan a la población musulmana francesa en aproximadamente el 9-10 % del total (alrededor de 6-7 millones de personas), frente al 1 % aproximadamente de la década de 1960. Los datos del Instituto Nacional de Estudios Demográficos (INSEE) muestran que los musulmanes son el segundo grupo religioso declarado más numeroso entre los adultos jóvenes, con índices de práctica y transmisión intergeneracional muy superiores a los del catolicismo:el 91 % de los inmigrantes de segunda generación criados en familias musulmanas conservan la fe en la edad adulta, frente a una retención mucho menor entre aquellos de origen cristiano. La religiosidad profunda es notablemente mayor entre los musulmanes.

No todos los musulmanes, por supuesto, son islamistas. Sin embargo, aproximadamente el 60 % de los jóvenes musulmanes franceses, cree que la sharia tiene prioridad sobre las leyes de la República Francesa, según datos de una encuesta oficial de 2020, y se han registrado resultados similares en encuestas posteriores realizadas a finales de 2025.

En Francia, los incidentes antisemitas han aumentado considerablemente en los últimos años, a menudo vinculados a redes islamistas o a jóvenes radicalizados; los incidentes en sinagogas se producen en ese contexto. La influencia islamista en los barrios, los colegios y las asociaciones ha sido señalada en repetidas ocasiones por los servicios de seguridad y en los informes del Ministerio del Interior. La izquierda política, en particular La France Insoumise (LFI), ha cultivado alianzas con corrientes cercanas al islamismo o "propalestinas" y se le acusa habitualmente de legitimar o instrumentalizar el desorden.

Nicolas Sarkozy, en un comentario privado publicado en septiembre de 2025, lo expresó sin rodeos: "El Rassemblement National de Marine Le Pen quiere el poder y lo conseguirá; LFI no quiere el poder: lo que quiere es el desorden, la anarquía y la violencia". Estos disturbios, y el papel impulsor que desempeña LFI, parecen darle la razón. El caos parece servir mejor a su orientación revolucionaria que la gestión ordinaria del Estado.

La inmigración, el islam y LFI no son los únicos factores implicados. Los desorbitados costes energéticos agravan la presión social y fiscal. Los precios del combustible son lo suficientemente altos como para reavivar la ira al estilo de los Chalecos Amarillos. El Gobierno ha respondido con liberaciones de las reservas estratégicas de gasóleo, límites máximos de precios y ayudas específicas, pero no con la reforma estructural necesaria. El parque nuclear francés sigue siendo una ventaja comparativa, pero años de políticas de transición ecológica, impuestos, costes regulatorios y falta de inversión han contribuido a mencionaron explícitamente los precios de los combustibles junto con las condiciones escolares.

Consecuencias

Las posibles consecuencias de estos disturbios son evidentes y ya se vislumbran. Macron no dimitirá. Se encuentra en los últimos meses de su segundo y desastroso mandato, de cara a las elecciones presidenciales de 2027 que se celebrarán la próxima primavera. Su índice de aprobación esbajo, pero el calendario institucional y los incentivos políticos no favorecen una salida anticipada. Las perspectivas fiscales inmediatas siguen empeorando. El déficit público de Francia se se prevé que se sitúe en torno al 5,4 % del PIB para 2026 (uno de los más altos de la zona del euro), con una deuda cercana al 120 % del PIB. El presupuesto para 2027 del primer ministro Lecornu aspira a situarse en torno al 5 % mediante unos 54 000 millones de euros en recortes y congelaciones, pero la Asamblea Nacional sigue fragmentada tras las elecciones anticipadas de 2024. La realidad es que el Estado francés parece menos capaz que nunca de poner orden en sus desastrosas finanzas; existe un riesgo inminente de que se produzca un efecto bola de nieve en relación con los intereses de la deuda.

Los presupuestos anteriores han requerido el recurso al artículo 49.3 de la Constitución para eludir una votación (el artículo 49.3 de la Constitución francesa es un poderoso mecanismo que permite al primer ministro forzar la aprobación de un proyecto de ley en la Asamblea Nacional sin someterlo a votación). Los mercados han empujado los rendimientos franceses mucho más arriba. Una mayor inestabilidad y la parálisis política dificultan, en lugar de facilitar, una consolidación creíble. Los costes de los intereses vuelven a aumentar. Francia no ha registrado un superávit presupuestario desde 1974; los factores estructurales —el elevado gasto, las presiones demográficas y la negativa a dar prioridad a las reformas orientadas al crecimiento— siguen intactos.

La observación de Sarkozy sobre LFI se está confirmando en tiempo real. El partido y sus aliados se benefician de la percepción de un fracaso sistémico, al tiempo que eluden las responsabilidades que conlleva el cargo. Tras haber pasado años cortejando a los musulmanes y recurriendo a tópicos antisemitas con total impunidad —a menudo con la complicidad de la izquierda—, LFI (La France Insoumise) intensifica aún más su comportamiento con cada día que pasa.

Mientras tanto, Francia sigue encerrada en sus tabúes. La demencial "transición energética" continúa a pesar de la visible reacción negativa provocada por el coste de la vida. El debate serio sobre la selección de los migrantes, la remigración, los requisitos de asimilación o las implicaciones culturales y de seguridad del islam sigue estando muy limitado por el consenso de la élite y las normas legales o mediáticas. Marine Le Pen —probable, aunque no segura, ganadora de las elecciones presidenciales— acaba de declarado que "el islam es compatible con la República". Según se informa, tiene la intención de reducir la edad de jubilación a los 62 años, en un país con una población cada vez más envejecida en el que, cabe recordar, el Estado se hace cargo del pago de las pensiones.

La verdad es que, si Francia no se atreve a afrontar sus tabúes, los disturbios de octubre parecerán, en retrospectiva, un simple ensayo general.

Drieu Godefridi es jurista (Universidad Saint-Louis, Universidad de Lovaina), filósofo (Universidad Saint-Louis, Universidad de Lovaina) y doctor en teoría del derecho (París IV-Sorbona). Es empresario, director general de un grupo europeo de educación privada y director de PAN Medias Group. Es autor de The Green Reich (2020).

© Gatestone Institute.