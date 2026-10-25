Brasil: Bolsonaro, que aventaja a Lula en las encuestas, afirma que "ha llegado el momento de un cambio real" al votar

El candidato presidencial de derecha de Brasil Flávio Bolsonaro votó el domingo por la mañana y pidió un "cambio real" mientras el país más grande de América Latina acudía a las urnas. "Brasil no puede soportar otros cuatro años así, la vida de todo el mundo ha empeorado", afirmó Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a la salida de un colegio electoral de Río de Janeiro.

El líder de la derecha brasileña llega al enfrentamiento decisivo contra el actual presidente, el izquierdista Lula da Silva, con una ventaja de dos puntos, de acuerdo con las últimas encuestas. Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los sufragios en el primer turno de hace tres semanas sobre el 45% de Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente inició la carrera hacia el balotaje relegado, pero ha ido ganando terreno en las encuestas tras masivas manifestaciones en las calles y una campaña fuerte en redes sociales para movilizar a la izquierda.

Ambos candidatos movilizaron el sábado a decenas de miles de simpatizantes fervorosos que tiñieron con banderas las calles en Brasil, antes de la batalla final en las urnas.

Lula: "No permitiremos que Brasil sea el patio trasero de nadie"

Frente a la famosa playa de Copacabana de Rio de Janeiro, una marea roja, el color del Partido de los Trabajadores de Lula, avanzó junto al presidente, de casi 81 años, que saltó en una camioneta pick-up al ritmo de la música.

"El pueblo tiene que elegir entre alguien que besa la bandera nacional o alguien que besa la bandera estadounidense. Es un asunto de soberanía: no permitiremos que Brasil sea el patio trasero de nadie", dijo Luiz Inácio Lula da Silva, con la voz más ronca de lo habitual tras días intensos de campaña.

Tras Copacabana, Lula siguió el baño de masas en una desbordada avenida Paulista de Sao Paulo.

"Nosotros valoramos la libertad"

En Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, familias y motociclistas llenaron la emblemática Praça da Liberdade junto a Flávio Bolsonaro, de 45 años.

"El partido hoy en el poder quiere dejar a la gente dependiente del Estado. Nosotros valoramos la libertad", dijo a la AFP el empresario Ebert Dorigo, al hacerse eco de una crítica frecuente entre los bolsonaristas a los programas sociales de Lula.

El senador se desplazó luego al acomodado barrio de Barra da Tijuca, en Rio, para visitar la casa en la que su padre se recuperó tras ser apuñalado en la campaña de 2018, que lo llevó a la presidencia. Carteles de "Fuera Lula" y banderas de Estados Unidos e Israel sobresalían entre los miles de asistentes, entre ellos un grupo de niños con los que el senador se hizo selfis al llegar.

También bailó y rezó una oración junto a la multitud.

"Tuvieron muchos años para cambiar Brasil, pero lo hundieron"

Con camiseta de la selección brasileña y gorro verde, Ilma Gomes de Souza, una profesora de 53 años, contó a la AFP que en su juventud votó por Lula porque se dejaba "influenciar". "Ellos tuvieron muchos años para cambiar Brasil, pero lo hundieron", fustigó.

Flávio Bolsonaro promete mano dura contra el crimen, libre mercado y cercanía con Estados Unidos, en la línea de su padre, condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado tras perder ante Lula en 2022.

Acusaciones de injerencia contra Washinton y Meta desde el bando de Lula

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, la derecha ganó la mayoría de las presidenciales de la región.

Lula acusa a Washington y a Meta de intentar interferir en los comicios, en medio de un pulso judicial por supuestas acciones ilegales de ambas campañas en redes sociales. La empresa estadounidense lo niega.

"Nueve dedos"

Ambos candidatos se vieron las caras el viernes en un último debate en TV Globo, donde hablaron más de propuestas que en el primero, marcado por los insultos. Lula atacó la inexperiencia de su rival, mientras Bolsonaro lo presentó como un político del pasado, con "ideas que no funcionan más".

Uno de los momentos más tensos llegó cuando el senador lo acusó de dar beneficios sociales "con una mano y quitarlos con los nueve dedos". Se refería al dedo que Lula perdió en un accidente laboral en su juventud, como obrero metalúrgico.

Bolsonaro se disculpó, pero este sábado Lula publicó en sus redes una foto de su mano sin el meñique apoyada sobre la bandera brasileña: "Trabajadores y trabajadoras de Brasil, uníos. Nosotros merecemos respeto".