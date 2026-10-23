Los boicots europeos a los asentamientos aplastan a los palestinos

Publicado el 23 de octubre de 2026, 10:10 a.m. ET

El 8 de septiembre de 2026, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, España y Suecia anunciaron su intención de introducir restricciones nacionales al comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania, apoyar medidas a nivel europeo o considerar acciones similares. Los gobiernos afirmaron que su objetivo es proteger la "solución de dos Estados" y responder a —lo que, presumiblemente, significa impedir— la "expansión de los asentamientos". Para muchos palestinos, por supuesto, todo Israel es un gran asentamiento que debe ser desmantelado.

Algunas restricciones ya están en vigor. La prohibición de Irlanda a la importación de productos designados de los asentamientos entró en vigor el 15 de septiembre, seguida de la prohibición de los Países Bajos a la importación, compra y venta de esos productos el 20 de septiembre. Otros países han anunciado planes o están considerando restricciones adicionales.

No se trata de componentes de una única prohibición de importación uniforme. Las medidas difieren de un país a otro y algunas siguen siendo propuestas. Además, las restricciones no prohíben, en general, todos los productos israelíes: se dirigen únicamente a los bienes originarios de los asentamientos de Cisjordania donde viven judíos.

No obstante, la tendencia es clara. A medida que los gobiernos europeos aumentan la presión económica sobre Israel, los palestinos que trabajan en empresas de los asentamientos pierden sus puestos de trabajo.

Según un informe del portal de noticias israelí Ynet, representantes de la industria israelí ya han señalado una disminución de los pedidos extranjeros y la cancelación de contratos de distribución a largo plazo. Las zonas industriales como Barkan, Mishor Adumim y Ariel, donde las fábricas de propiedad israelí emplean a palestinos de las comunidades circundantes de Cisjordania, son especialmente vulnerables.

Avraham Novogrotcki, presidente de la Asociación de Fabricantes de Israel, describió el boicot a las fábricas de los asentamientos israelíes como una medida que perjudica principalmente a los trabajadores palestinos y a sus familias.

"El boicot a las fábricas de Judea y Samaria es una medida cínica que perjudica, ante todo, a los trabajadores palestinos", dijo Novogrotcki .

"Aunque diversas organizaciones lo presentan como una medida moral, en la práctica quienes pagan el precio son miles de trabajadores y sus familias, que están perdiendo una fuente de ingresos estable y digna. En lugar de tender puentes económicos entre israelíes y palestinos, algunos optan por derribarlos. La industria genera empleo, estabilidad y esperanza, mientras que el boicot genera exactamente lo contrario".

Es posible que los políticos europeos vean estas restricciones como una declaración de principios. Sin embargo, para un padre palestino que pierde su trabajo, las consecuencias se medirán en salarios perdidos, facturas impagadas y dificultades para mantener a su familia.

Para muchos palestinos, el empleo en Israel o en empresas israelíes de Cisjordania es una importante fuente de ingresos en la economía de la Autoridad Palestina, donde las oportunidades son limitadas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha documentado la importancia de este empleo. En un informe de 2017, la OIT señaló que los salarios medios percibidos por los palestinos que trabajan en Israel y en los asentamientos israelíes de Cisjordania eran más del doble que los percibidos en la Autoridad Palestina. También informó de que aproximadamente una cuarta parte de los ingresos salariales totales de los palestinos de Cisjordania procedía del empleo en Israel y en los asentamientos israelíes.

A principios de este año, la Oficina Central de Estadística Palestina informó de que unos 48.000 palestinos de Cisjordania estaban empleados en Israel y en los asentamientos israelíes en el primer trimestre de 2025. El número de trabajadores en los asentamientos israelíes alcanzó los 17.600 en el primer trimestre de 2026.

¿Pretenden los gobiernos canadiense y europeos, que imponen restricciones a los asentamientos israelíes, ofrecer a estos trabajadores palestinos puestos de trabajo equivalentes? ¿Han establecido programas para ayudar a las empresas palestinas a absorber a miles de empleados desplazados? ¿Han comprometido fondos para sustituir los ingresos que podrían desaparecer como consecuencia de sus políticas? Ni por asomo.

Sus declaraciones públicas se han centrado en restringir el comercio procedente de los asentamientos. No han presentado un plan integral de empleo sustitutivo para los palestinos que podrían verse afectados.

Existe un precedente de lo que puede suceder cuando una fábrica israelí que emplea a palestinos cierra debido a un boicot.

SodaStream se convirtió en blanco del movimiento internacional de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) porque tenía una fábrica en la zona industrial de Mishor Adumim.

En 2015, la empresa cerró dicha fábrica y trasladó la producción a una nueva planta en el sur de Israel. El traslado, junto con las posteriores disputas sobre los permisos de trabajo, provocó que cientos de palestinos perdieran sus puestos de trabajo.

En 2016, Reuters informó de que aproximadamente 500 trabajadores palestinos habían perdido sus puestos de trabajo tras el traslado de la fábrica. Nabil Basharat, padre de siete hijos, dijo que había trabajado para SodaStream durante seis años y había llegado a ser jefe de departamento. "Solía ganar 2.000 dólares al mes o más y hoy no tengo nada", dijo en aquel momento.

Algunos activistas del BDS abogan por un aislamiento económico que va mucho más allá de los asentamientos israelíes. Sus campañas suelen presentar los boicots como un acto de solidaridad con los palestinos, pero la experiencia de los trabajadores palestinos empleados por las empresas afectadas demuestra que la presión económica recae precisamente sobre las personas a las que dicen apoyar.

También se plantea una cuestión más amplia sobre la relación entre el empleo y la coexistencia. En las fábricas donde israelíes y palestinos trabajan juntos, los trabajadores tienen razones prácticas para cooperar: completar la producción, ganar un sueldo y mantener sus empresas en funcionamiento. Estas relaciones cotidianas no resuelven el conflicto israelo-palestino, pero tampoco deben descartarse por irrelevantes.

La eliminación de oportunidades económicas puede agravar la frustración y la inseguridad, y contribuir a la radicalización y la violencia. Es irresponsable ignorar el peligro de dejar a las familias sin ingresos sin ofrecer ninguna alternativa realista.

Las organizaciones terroristas se aprovechan de estos agravios al presentar las dificultades económicas como una prueba más de que la coexistencia y la cooperación han fracasado. El resultado es una mayor inestabilidad, no un avance hacia la paz.

Una declaración política de los gobiernos de la UE puede ganarse aplausos en casa. Una campaña de boicot puede satisfacer a los activistas europeos. Sin embargo, ninguna de las dos cosas paga las facturas de un trabajador palestino ni alimenta a sus hijos.

Los europeos tienen en este momento sus propios problemas con minorías hostiles. Para ganar los votos de estos “manifestantes mayormente pacíficos”, muchos líderes europeos parecen estar dispuestos a pisotear a los palestinos siempre que se pueda castigar a los judíos por negarse a aceptar en su seno a un bloque abiertamente genocida, como tan tontamente han hecho los europeos.

Si los líderes europeos quieren realmente mejorar la vida de los palestinos, deberían medir sus políticas por sus resultados prácticos. Deberían preguntarse si sus restricciones crearán nuevos empleos palestinos, ampliarán el acceso de los palestinos a los mercados, fortalecerán los negocios independientes o mejorarán los derechos de los trabajadores. También deberían explicar qué asistencia estará disponible si las fábricas cierran y los empleados son despedidos. Los palestinos no deberían tener que pagar las campañas y políticas antiisraelíes de Europa con sus medios de subsistencia.

Khaled Abu Toameh, periodista galardonado afincado en Jerusalén. Sigue a Khaled Abu Toameh en X (antes Twitter)

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