Cómo el respaldo de Trump a Netanyahu podría cambiar el panorama electoral de Israel

Publicado el 19 de octubre de 2026, 2:38 p.m. ET

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha dado el respaldo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu estaba esperando, y esto podría cambiar los cálculos postelectorales de Israel, aunque no suponga un gran cambio en el recuento de votos.

En una extraordinaria declaración en Truth Social dirigida al "gran pueblo de Israel", Trump ofreció su respaldo total a Netanyahu. Lo calificó de "gran primer ministro guerrero" que se había mostrado "fuerte, valiente y brillante" bajo una intensa presión, y concluyó: "¡BIBI NETANYAHU NUNCA LOS DECEPCIONARÁ!"

Sin embargo, el pasaje más trascendental se refería a Irán. Trump advirtió de que, a menos que Teherán cambie rápidamente de rumbo, "pronto terminaremos el trabajo". A continuación, vinculó explícitamente la cooperación continuada contra la República Islámica con la supervivencia política de Netanyahu: "Si Israel tiene al líder equivocado —que sería cualquiera que no sea Bibi—, Estados Unidos tendrá que hacer este trabajo por sí mismo, y no estoy dispuesto a hacerlo", escribió.

Esto es más que un simple respaldo político convencional. Trump está diciendo a los israelíes que, a su juicio, Netanyahu es el socio indispensable para hacer frente al régimen de Teherán durante los años que le quedan de presidencia.

El mensaje cobra mayor relevancia porque el nivel de amenaza que supone Irán para Israel se encuentra en su punto más alto de la historia, o cerca de él. La posibilidad de otra escalada importante no es teórica. Israel y Estados Unidos ya han combatido juntos a Irán en dos ocasiones en poco más de un año.

Durante la fase final de la Guerra de los Doce Días, en junio de 2025, Estados Unidos lanzó la Operación "Midnight Hammer" contra la infraestructura nuclear iraní. Los bombarderos furtivos B-2 estadounidenses atacaron la instalación de enriquecimiento de Fordow, situada a gran profundidad, con enormes bombas antibúnker, mientras que otros ataques se dirigieron contra Natanz e Isfahán. Fordow era el objetivo que Israel no podía destruir de forma fiable por sí solo. Trump proporcionó la capacidad estadounidense única necesaria para alcanzarlo.

Posteriormente, el 28 de febrero de 2026, aviones estadounidenses e israelíes volvieron a entrar en combate contra Irán en operaciones paralelas. Washington denominó a su campaña "Operación Epic Fury", mientras que Israel denominó a su componente "Operación Roaring Lion". Las fuerzas estadounidenses e israelíes atacaron objetivos iraníes relacionados con el programa nuclear, los misiles balísticos, la defensa aérea, la marina y el régimen. La Casa Blanca describió "Epic Fury" como una campaña llevada a cabo "en colaboración con aliados regionales" para eliminar la amenaza nuclear de Irán y paralizar sus capacidades militares.

En otras palabras, la colaboración entre Netanyahu y Trump ya ha ido más allá de la coordinación de inteligencia, el apoyo diplomático y la interceptación defensiva. Las fuerzas israelíes y estadounidenses han atacado al mismo enemigo durante las mismas campañas.

Poco después del anuncio, un alto cargo israelí declaró a JNS: "Nunca ha habido una mayor cooperación y coordinación entre un presidente estadounidense en tiempos de guerra y un primer ministro israelí en tiempos de guerra. Trump y Netanyahu forman un tándem épico que ha logrado éxitos sin precedentes tanto en la guerra como en la paz. Esto se ha traducido, por supuesto, en una cooperación sin precedentes entre nuestras grandes fuerzas armadas".

Tampoco parece que Trump crea que el enfrentamiento haya terminado. En un mitin de campaña celebrado el 13 de octubre en Alaska, advirtió: "Esperen a ver lo que le hacemos a Irán", y añadió: "Ya estamos un poco hartos. Ya saben, estamos hartos".

Días antes, Trump afirmó que Estados Unidos no reanudaría los ataques antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, aunque dejó abierta la posibilidad de una nueva acción militar después de las mismas. Mientras tanto, hay informes en los medios de comunicación que indican que Trump sigue considerando la escalada tras las elecciones como una opción viable.

En este contexto, el respaldo de Trump no se reduce simplemente a una cuestión de lealtad personal; se trata de quién se sentará frente a él cuando haya que tomar la próxima decisión sobre Irán.

No obstante, el momento elegido hace que la declaración resulte llamativa. Trump había rechazado en repetidas ocasiones la oportunidad de respaldar a Netanyahu. En agosto, afirmó: "Creo que lo más adecuado para mí es mantenerme al margen de las elecciones israelíes, pero quizá respalde a alguien".

El 14 de octubre, cuando se le preguntó si respaldaría a algún candidato, respondió: "Ni siquiera lo hemos pensado", antes de añadir: "Puede que haga algo".

Dos días después, cuando Newsmax le preguntó si confiaba en Netanyahu, Trump respondió: "Sinceramente, no confío en nadie. En el mundo de la política, no confío en nadie". No obstante, describió su relación como "muy buena" y su cooperación contra Irán como un éxito.

Trump ha pasado ahora de una ambigüedad calculada al respaldo más firme que podía ofrecer de forma creíble. La pregunta inmediata es cuántos votos israelíes conseguirá mover.

Para los votantes que se centran principalmente en cuestiones nacionales, este respaldo puede que no suponga una gran diferencia. Los israelíes se han forjado opiniones firmes sobre Netanyahu a lo largo de décadas, y una sola declaración —incluso la de un presidente estadounidense— no borrará las preocupaciones sobre el coste de la vida, el servicio militar, la reforma judicial o los fallos relacionados con la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Pero otro grupo de votantes verá las elecciones desde una perspectiva muy diferente. Para ellos, la relación de Israel con Trump es el tema más importante de las elecciones, y evitar que Irán recupere sus capacidades nucleares y de misiles balísticos es una necesidad existencial. Estos votantes no se preguntarán simplemente qué candidato prefieren, sino qué líder israelí tiene más probabilidades de garantizar el apoyo diplomático, militar y operativo estadounidense cuando comience el próximo enfrentamiento.

En esas dos cuestiones, Trump ha convertido a Netanyahu en la opción clara.

Estados Unidos sigue siendo el único país capaz de proporcionar a Israel determinadas armas estratégicas, protección diplomática y capacidades militares de largo alcance. Trump ha declarado ahora públicamente que Netanyahu es el líder israelí que desea como socio.

"Israel es el aliado modelo de Estados Unidos, y Estados Unidos es el aliado indispensable de Israel. Irán y sus aliados son más débiles que nunca, y la alianza entre Estados Unidos e Israel es más fuerte que nunca", añadió el alto cargo israelí.

Un Gobierno israelí liderado por Gadi Eisenkot podría, en última instancia, establecer una relación eficaz con Washington, pero los votantes tendrían que confiar en ello a ciegas. Netanyahu ya cuenta con un historial de planificación, coordinación y llevanza de operaciones contra Irán junto a Trump.

Por lo tanto, este respaldo podría influir en los votantes de derecha indecisos, en antiguos votantes del Likud que se plantean votar a otros partidos y en los centristas preocupados por la seguridad que, aunque puedan tener serias reservas sobre Netanyahu, consideran que Irán es la cuestión primordial. También plantea a los posibles votantes de protesta un cálculo difícil: ¿merece la pena sustituir a Netanyahu a riesgo de generar incertidumbre en la relación exterior más importante de Israel justo cuando la campaña contra Irán podría entrar en su fase decisiva?

Si los votantes creen que Israel debe acabar de desmantelar la amenaza nuclear iraní —y que hacerlo puede requerir otra campaña conjunta con Estados Unidos—, entonces Netanyahu puede argumentar ahora que cambiar de primer ministro significa cambiar de comandante en medio de una guerra inconclusa.

Pero es posible que el mayor significado de este respaldo salga a la luz una vez que se hayan escrutado los votos. Las actuales cuentas de la coalición sugieren que ni el bloque de Netanyahu ni la oposición tienen garantizados los 61 escaños del Knesset necesarios para gobernar. Israel ya ha vivido esto antes.

Las terceras elecciones de aquel anterior estancamiento político se celebraron el 2 de marzo de 2020. El bloque de derecha de Netanyahu obtuvo 58 escaños —tres menos que la mayoría—, mientras que Benny Gantz consiguió el respaldo de 61 diputados y recibió el mandato para formar gobierno.

Gantz y los partidos contrarios a Netanyahu se movieron inicialmente para hacerse con el control de la Knesset. Intentaron sustituir al presidente de la Cámara, Yuli Edelstein, hacerse con el control de las comisiones parlamentarias e impulsar una legislación que hubiera impedido que un diputado imputado formara gobierno. Después de que el Tribunal Supremo ordenara una votación para elegir al presidente de la Cámara, Edelstein dimitió el 25 de marzo en lugar de convocarla.

Mientras se desarrollaba la situación política israelí, la COVID-19 se convirtió en una crisis mundial de proporciones épicas. Y transformó el panorama político de Israel. De repente, Israel necesitaba unidad en medio de la incertidumbre de una pandemia mundial, y contar con un diplomático experimentado como Netanyahu al mando cobró aún mayor importancia.

El 26 de marzo, Gantz dio un giro de 180 grados y optó por formar un gobierno de unidad con un acuerdo de rotación entre los dos adversarios políticos. Gantz fue elegido presidente de la Knesset con el apoyo del Likud, lo que dividió a su alianza Azul y Blanco. Afirmó que "tiempos inusuales" exigían "decisiones inusuales", por lo que inició negociaciones con Netanyahu en lugar de continuar con el intento de la oposición de destituirlo.

Netanyahu y Gantz firmaron su acuerdo de unidad de emergencia el 20 de abril. Su Gobierno tomó posesión el 17 de mayo, y estaba previsto que Netanyahu ocupara el cargo de primer ministro durante 18 meses antes de ceder el puesto a Gantz. Finalmente, el traspaso de poderes nunca se produjo, ya que Netanyahu optó por convocar elecciones anticipadas en lugar de aplicar el acuerdo de rotación. La Knesset se disolvió automáticamente el 23 de diciembre después de que la coalición no lograra aprobar los presupuestos generales del Estado, lo que desencadenó unas cuartas elecciones.

Sin embargo, esa historia, en medio de una crisis que trasciende la política, puede servir de modelo para lo que siga a las presentes elecciones. Está claro que Trump quiere que los votantes israelíes sepan que prefiere que Netanyahu siga al mando. La vía más probable y preferida por Netanyahu para mantenerse en el cargo es una repetición de los miembros de su actual coalición.

Mientras que los medios de comunicación de izquierdas pronostican que Netanyahu se quedará muy lejos de la mayoría, los de derechas prevén que él y sus socios obtengan votos suficientes para formar una nueva coalición de derechas. Es probable que Netanyahu espere que el respaldo de Trump sea la pieza final que convenza a los votantes de que otro mandato es el mejor resultado electoral para Israel.

Sin embargo, si el resultado es otro punto muerto, el respaldo de Trump podría dificultar que los líderes de la oposición simplemente excluyan a Netanyahu. Con la amenaza iraní sin resolver y a Trump aún en el cargo durante más de dos años, un acuerdo de unidad o de rotación podría permitir que Netanyahu liderara durante los años de Trump y que otro candidato —posiblemente Eisenkot— tomara el relevo después.

El respaldo de Trump podría influir en más votantes de lo que suponen los análisis convencionales. Y lo que es más importante, podría determinar cómo negocien los líderes israelíes al día siguiente.

Según el alto cargo israelí: "Tenemos dos años de Trump-Netanyahu para ganar la guerra y ganar la paz".

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