¿Querías globalizar la intifada?

Publicado el 21 de octubre de 2026, 7:52 a.m. ET

No tardó mucho. El alcalde Zohran Mamdani lo invocó en Nueva York con el lema "Globalicemos la intifada". Pero ahora está en todas partes. Solo han hecho falta tres años, desde el 7 de octubre de 2023.

¿Qué hacía la activista medioambiental sueca Greta Thunberg frente al instituto Paul Éluard de Saint-Denis, declarándose "orgullosa" de los manifestantes que destrozan y queman? ¿Qué hacía a bordo de la flotilla con destino a Gaza?

Nada, en realidad. Excepto globalizar la intifada.

Ahora ella y sus compañeros pueden verse enfrentados a sus consecuencias. El mundo está pagando un alto precio por las masas que negaron o minimizaron la masacre del 7 de octubre, que abrazaron a Hamás y la acusación de "genocidio", y convirtieron el odio hacia Israel en odio hacia la democracia occidental y la propia cultura occidental.

Los jóvenes europeos tienen razón al exigir perspectivas de empleo y colegios dignos. Pero eso no tiene nada que ver con destrozar una sinagoga o ondear la bandera palestina junto a Marianne, el símbolo de la República Francesa.

Sin embargo, la "palestinizacion" de la conciencia política se ha convertido en una parte integral —y cada vez más sustitutiva— de la identidad europea y occidental. Los líderes europeos han contribuido a que esto suceda mediante su actitud despectiva hacia la guerra defensiva de Israel, a través de sanciones y condenas, y mediante repetidas invocaciones de un Estado palestino imposible que, como sabe perfectamente el presidente francés Emmanuel Macron, se ha convertido cada vez más en un eufemismo para la eliminación de Israel.

En Milán, parece que la mayoría de los detenidos son inmigrantes de segunda o tercera generación. Detrás de una revuelta caracterizada por saqueos, incendios provocados, lanzamiento de piedras, heridos y la destrucción de tiendas e instituciones públicas se esconde otra realidad: el imperativo de conquista que el islamismo no oculta como uno de sus objetivos.

Los escolares y jóvenes italianos, franceses y británicos están siendo arrastrados por esta marea violenta. La destrucción, los incendios y el arrancado de adoquines son síntomas de un nuevo frente que está desgarrando a la propia Unión Europea.

En la Place d'Italie de París, una mujer de 65 años llamada Sylvie, simpatizante de Jean-Luc Mélenchon, ondea una bandera de Hamás. El mensaje es inequívoco: Estas luchas se han fusionado en un único frente.

El camino hasta este momento ha sido largo.

Desde el secuestro, la tortura y el asesinato de Ilan Halimi en 2006 en los suburbios de París hasta las masacres en "Charlie Hebdo" y el supermercado Hyper Cacher; desde el asesinato de un profesor y tres niños en una escuela judía de Toulouse hasta los atentados contra sinagogas; y, en Italia, el acoso a los judíos en colegios, universidades, el deporte y el turismo: la trayectoria conduce directamente al grito sin sentido de "Del río al mar".

Y a la destrucción.

Europa arde en medio del desprecio por la democracia y por la causa de un país que lucha con uñas y dientes contra regímenes autoritarios asesinos que persiguen a mujeres y homosexuales, mientras que las atrocidades cometidas contra niñas y mujeres jóvenes el 7 de octubre fueron filmadas por los propios terroristas de Hamás.

El antisemitismo, cultivado con miles de millones de dólares, sirve a los intereses de potencias que, al igual que Greta Thunberg, quizá no tengan nada que ver con el conflicto original, pero quieren apropiarse de todo él.

Como advirtió el famoso pastor alemán Martin Niemöller tras el Holocausto, cuando la gente guarda silencio mientras otros son perseguidos, es posible que, al final, no quede nadie que hable por ellos.

Primero vinieron por otros. Después vinieron por los judíos. Y, al final, vinieron a por todos los demás.

Con tu complicidad.

© JNS