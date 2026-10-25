Trump anuncia que Audi va a invertir 4.200 millones de dólares en su primera fábrica de automóviles en Estados Unidos, situada en Georgia

Donald Trump anunció el sábado durante un mitin en Georgia que el fabricante de automóviles alemán Audi tenía previsto invertir 4.2 mil millones de dólares para construir su primera fábrica en Estados Unidos, diez días antes de las elecciones de mitad de mandato. Audi confirmó la inversión en un comunicado, en el que señaló que la planta crearía unos 4.500 puestos de trabajo.

"Me emociona anunciar una inversión gigantesca en la fabricación de automóviles en el gran estado de Georgia por parte de una empresa fantástica", declaró Trump en un mitin de campaña previo a las elecciones del 3 de noviembre, que determinarán el control del Congreso de EEUU

"Audi acaba de comprometerse a invertir 4.200 millones de dólares en la cercana ciudad de Macon, en Georgia, para comenzar el próximo mes la construcción de una enorme planta que producirá 200.000 coches al año", prosiguió Trump.

Audi, filial de Volkswagen, indicó en su comunicado que estaba previsto que la construcción comenzara el año que viene y que la producción se iniciara a principios de la década de 2030.

"Norteamérica, tercer pilar fundamental de la red de producción global de Audi"

"La inversión prevista pretende marcar un compromiso a largo plazo con Estados Unidos y consolidar a Norteamérica como un tercer pilar fundamental de la red de producción global de Audi, junto a Europa y China", señaló.

VW, durante mucho tiempo un titán de la industria alemana, ha tenido que hacer frente a los aranceles estadounidenses , a la competencia china y a una demanda irregular en Europa.

En septiembre, el Grupo Volkswagen, compuesto por diez marcas , llegó a un acuerdo con los sindicatos para eliminar hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030, lo que supone un aumento de 50.000 en el número de recortes previstos en todo el grupo. Estos recortes supondrán la mayor reestructuración jamás llevada a cabo en la industria automovilística mundial.

"Un regreso por todo lo alto"

Trump ha afirmado que se ha producido un "espectacular resurgimiento" de la fabricación de automóviles en Estados Unidos como respuesta a su agresiva política comercial. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha ejercido su autoridad ejecutiva para imponer aranceles a diversos productos —incluidos los automóviles— y a distintos países.

En respuesta, fabricantes de automóviles como General Motors, Toyota y Ford han anunciado planes para ampliar sus plantas en EEUU o trasladar la producción desde el extranjero.

Trump está dedicando todos sus esfuerzos a la campaña de cara a las elecciones, ya que se enfrenta a unas encuestas desalentadoras y a unas contiendas inesperadamente reñidas en los bastiones republicanos.