El régimen cubano y 60 años de influencia en el terrorismo internacional

17 de enero, 2026

Hace 60 años se llevó a cabo la Conferencia Tricontinental de la Habana, donde se reunieron representantes de decenas de países de África, Asia y América Latina para coordinar lo que llamaron "lucha antiimperialista". A la reunión también asistieron varias organizaciones terroristas, esa conferencia marcó el inicio de una coordinación global del terrorismo en la que el régimen castrista desempeñó un papel central. El Centro para una Cuba Libre y la Fundación de Víctimas del Comunismo, realizaron un evento en Washington D.C. para analizar el impacto que el régimen cubano ha tenido como cabeza de una industria de terrorismo internacional.

El alcance internacional del régimen castrista

"En el marco de la Conferencia Continental, hace 60 años en La Habana, comenzó una cooperación global de organizaciones terroristas que compartían una cosmovisión marxista y antioccidental de mundo. Esa red hoy está plenamente operativa, como lo están sus medios y sus fines" explicó Matías Jove, director ejecutivo de la asociación Cuba en Transición. Durante toda la conferencia se hizo énfasis en los alcances que ha tenido la operación castrista. Desde visitas del Che Guevara a Gaza, hasta una América infiltrada, en mayor o menor medida, por la inteligencia y el aparato cubano.

John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, hizo un largo recorrido por los lugares en los que a los largo de estos 60 años el aparato cubano ha promovido el terrorismo. "La Conferencia Tricontinental, celebrada en La Habana del 3 al 16 de enero de 1966, y la fundación de la Organización para la Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina, fueron iniciativas que apoyaron a grupos revolucionarios y terroristas en Europa, África, América y Asia durante seis décadas, con el objetivo declarado de luchar contra el imperialismo, pero en la práctica solo se dirigió contra las democracias", dijo Suárez.

Un régimen subestimado por la comunidad internacional

Manuel Iglesias, presidente del Centro para una Cuba libre, resaltó: "El papel de la revolución castrista en el entrenamiento y la financiación del terrorismo internacional no ha recibido la atención que merece por parte de los líderes de opinión y los responsables de la toma de decisiones en todo el mundo. Este tema es oportuno y relevante, y es crucial que presentemos los hechos y escuchemos las voces de las víctimas del terrorismo, que son consecuencia de la conferencia transcontinental creada por la dictadura cubana hace 60 años. Ayer, la dictadura comunista en Cuba inició un evento de tres días en La Habana para conmemorar la Conferencia Tricontinental y presentarla de forma positiva. Hoy, estamos aquí para desmantelar su propaganda".

Mientras tanto, Matías Jove aseguró que que "el gran error estratégico que hemos cometido durante muchísimos años es minusvalorar el poder del régimen Cubano y la capacidad de influencia que ha tenido en nuestras democracias". Asegura que Cuba es la "cabeza del pulpo", no por su capacidad económica, no por su capacidad militar, sino por su capacidad de inteligencia. Jove resaltó que los cubanos han sabido penetrar nuestras democracias poniéndolas en serio riesgo.

"Yo creo que uno de los grandes riesgos que tienen las distintas democracias occidentales es precisamente Cuba (...) La penetración de Cuba en la academia norteamericana, en universidades, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, no se puede minusvalorar, solo vemos lo que es la punta del iceberg, pero eso significa que hay mucho más debajo", dijo Jove.

La amenaza actual

Mike Gonzalez, senior fellow de Heritage Foundation, resaltó durante su intervención el papel del régimen cubano en toda una red internacional que incluye relaciones con organizaciones de extrema izquierda en Estados Unidos, como The People’s Forum y Black lives Matter. Entre otras cosas recordó que, Opal Tometi, una de las fundadoras de BLM, hizo varias visitas a Venezuela en años pasados, y asistió a eventos del régimen. Incluso en 2015, Tometi fue a Venezuela como “observadora de elecciones”. Por supuesto una de las tantas elecciones fraudulentas que se han llevado a cabo en Venezuela, con el apoyo y la dirección del régimen cubano.

Maibort Petit, periodista experta en crimen organizado, resaltó el papel que el narcotráfico ha tenido en la consolidación del terrorismo liderado por Cuba. Señalando que para el régimen castrista, la cocaína se ha convertido en un arma de guerra. "Chávez, junto con Fidel Castro y otros, al igual que con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, formaron esta gran alianza estratégica que se desarrolló en los últimos 26 años y que apenas estamos tratando de entender su magnitud, porque incluyó no solamente la cocaína como un instrumento de guerra contra los Estados Unidos y Occidente, sino que también incluyó toda la línea de infiltración", explicó Maibort.

¿Cómo luce el futuro?

Mike González, reflexionó durante la conferencia sobre cómo podría lucir un futuro en el que ya no esté el régimen cubano en el poder, y aseguró que es necesario un tribunal al estilo de Núremberg. "Llamémoslo el Tribunal de La Habana. Y no me refiero a una comisión de la verdad y la reconciliación. No quiero una amnistía general. Creo que las personas declaradas culpables deben ser castigadas. Las personas que fueron declaradas culpables, diez personas fueron ahorcadas después de Núremberg en 1945 y 1946. Así que, volviendo a por qué estamos aquí, en Cuba, es fácil demostrar lo pernicioso que ha sido el régimen cubano. La Habana, entre otras cosas, ha sido la mente maestra detrás de todo lo que Maduro ha estado haciendo", dijo Gonzales.

Mientras tanto, Maibort Petit puso sobre la mesa sus preocupaciones sobre los retos que vienen en las próximas semanas, entre otros asuntos, el proceso judicial de Nicolás Maduro en una corte de Nueva York. "Vamos a tener tal vez una de las grandes amenazas que enfrentar. No solamente son existenciales para los Estados Unidos y para Occidente, sino que si el régimen venezolano, junto al cubano, logran pasar la página, logran liberar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, vamos a estar prácticamente frente a la deslegitimación del sistema de justicia de los Estados Unidos y la deconstrucción del Estado de derecho. Ahí en ese momento estamos parados", dijo la periodista.

Finalmente, la senadora colombiana María Fernanda Cabal, insistió en que además de frenar la financiación de la izquierda internacional que viene del narcotráfico, es importante "entender que el valor civil nace diciendo las cosas como son, que hay que apelar a la historia por encima de la memoria manipulable y mentirosa que tanto le gusta a la izquierda y a los colectivistas". Cabal también apuntó a la combinación de formas de lucha que ha utilizado la izquierda para conseguir nuevos adeptos, "usar las causas justas del feminismo, del ambientalismo, del animalismo, de las comunidades negras, de los indígenas; usar esas causas justas para tribalizar la sociedad es su primera estrategia hoy. Y les funcionó y les sigue funcionando", Dijo la senadora animando a la gente a discutir con la verdad y sin temor a los ataques de la izquierda.