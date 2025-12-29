Ningún plan de paz detendrá la yihad terrorista contra Israel

29 de diciembre, 2025

Más de dos meses después de que entrara en vigor el alto el fuego en la Franja de Gaza, el grupo terrorista Hamas, respaldado por Irán, parece más decidido que nunca a mantenerse en el poder y continuar su lucha armada para destruir Israel.

El 14 de diciembre, Hamás conmemoró el 38º aniversario de su fundación elogiando su invasión de las comunidades del sur de Israel el 7 de octubre de 2023 como un "gigantesco hito e hito en la lucha por la libertad y la independencia y la derrota y eliminación de la ocupación [Israel]." Ese día, más de 1.200 israelíes y extranjeros fueron asesinados y miles resultaron heridos. Otros 251 israelíes y extranjeros fueron secuestrados en la Franja de Gaza, donde Hamás aún retiene los restos de un rehén.

Hamás no se arrepiente de la masacre que cometió el 7 de octubre ni de la guerra subsiguiente, que se cobró la vida de miles de palestinos y destruyó amplias zonas de la Franja de Gaza. En lugar de disculparse ante los palestinos por llevarles la muerte y la destrucción, el grupo terrorista emitió un comunicado en el que ofrecía "saludos a los palestinos por su legendaria firmeza."

Hamás aprovechó la oportunidad para repetir su "rechazo categórico a cualquier forma de fideicomiso o mandato sobre la Franja de Gaza."

Se trata de una referencia al plan del presidente estadounidense Donald J. Trump para la paz en la Franja de Gaza. El plan pide la creación de un organismo internacional, el "Consejo de Paz", para ayudar en la administración, reconstrucción y recuperación económica de la Franja de Gaza tras la guerra. El plan, además, pide el despliegue de una "Fuerza Internacional de Estabilización" (FIS) y la desmilitarización de la Franja de Gaza.

Desde el anuncio del plan de Trump, Hamás ha expresado en repetidas ocasiones su oposición a la presencia de un órgano de gobierno no palestino en la Franja de Gaza. Además, el grupo terrorista ha descartado la idea de deponer las armas. También ha dejado claro que el papel de cualquier fuerza internacional debería limitarse a supervisar la aplicación del alto el fuego con Israel. Según Hamás, la Fuerza Internacional de Estabilización propuesta debería estacionarse en las fronteras de la Franja de Gaza, y no en zonas controladas por el grupo terrorista.

Hamás afirmó en su última declaración:

"El pueblo palestino es el único que decide quién le gobierna, y tiene el legítimo derecho a resistir, liberar su tierra y establecer su Estado independiente con Jerusalén como capital.... Hamás afirma su compromiso con sus principios desde su creación y su lealtad a la sangre de los mártires y los sacrificios de los prisioneros, hasta la liberación y el retorno [de los refugiados palestinos y sus descendientes a sus antiguos hogares dentro de Israel]....". Jerusalén y la mezquita de al-Aqsa seguirán siendo el centro del conflicto. El pueblo palestino tiene derecho a toda resistencia [es decir: terrorismo contra Israel]".

Cuando Hamás dice que sigue comprometida con sus principios, se refiere a su carta de 1988, que cita al imán Hassan al-Banna, fundador de la organización de los Hermanos Musulmanes, como diciendo: "Israel existirá y seguirá existiendo hasta que el Islam lo borre, como borró a otros antes que él". Hamás se describe a sí misma como "una de las alas de los Hermanos Musulmanes en Palestina" y afirma que "las iniciativas, y las llamadas soluciones pacíficas y conferencias internacionales, están en contradicción con los principios del Movimiento de Resistencia Islámica [Hamás]."

Hamás, en otras palabras, no ha renunciado a su sueño de eliminar a Israel.

Khalil al-Hayya, un alto cargo de Hamás que vive cómodamente en Qatar, dijo en un discurso con motivo del aniversario de la fundación de su grupo que "la resistencia del pueblo palestino sigue viva, y la dirección [de Hamás] es inquebrantable y firme." Al-Hayya sostuvo que los dos años de guerra en la Franja de Gaza han "demostrado que [Israel] puede ser derrotado y que la liberación de Palestina es posible si se basa en una planificación cuidadosa y en esfuerzos unificados." Elogió la masacre del 7 de octubre como un "modelo de lo que podría ocurrir si se combinaran los esfuerzos de la nación [musulmana]" contra Israel.

El dirigente de Hamás presumió de que la guerra "complicó y retrasó" los esfuerzos de Estados Unidos por normalizar las relaciones entre Israel y algunos países árabes e islámicos, entre ellos Arabia Saudí.

Al-Hayya subrayó el rechazo de Hamás a "toda forma de tutela o mandato sobre el pueblo palestino" y dijo que la misión de la "Junta de Paz" de Trump debería limitarse a supervisar la aplicación del alto el fuego, la financiación y la supervisión de la reconstrucción de la Franja de Gaza.

En cuanto a la Fuerza Internacional de Estabilización, al-Hayya subrayó que su papel debe limitarse a mantener el alto el fuego sin ninguna injerencia en los asuntos internos de la Franja de Gaza. Las armas de Hamás y otrosgrupos terroristas palestinos, añadió, son "un derecho legítimo garantizado por las leyes internacionales, y este derecho está vinculado al establecimiento de un Estado palestino independiente."

Otro alto cargo de Hamás, Hossam Badran, dijo que su grupo "continuará su lucha y su Yihad para hacer frente al proyecto sionista en Palestina", y añadió:

"Desde su fundación, Hamás ha librado batallas militares directas contra el enemigo [israelí]. Necesitamos combinar esfuerzos y unir todas las energías para el mayor papel de liberar Palestina."

"Liberar Palestina" es un eufemismo para destruir Israel y sustituirlo por un Estado islamista.

Cabe señalar que varios grupos terroristas palestinos, entre ellos la Yihad Islámica Palestina, "felicitaron" a Hamás por el 38 aniversario de su fundación y prometieron apoyar la Yihad contra Israel. Ni que decir tiene que los grupos terroristas también expresaron su apoyo a las atrocidades del 7 de octubre.

Estas declaraciones de Hamás y de los demás grupos terroristas palestinos demuestran que no tienen ninguna intención de respetar el plan de Trump. Consideran que el plan de Trump no es más que un alto el fuego temporal que les permite reagruparse, rearmarse y proseguir su yihad para aniquilar a Israel.

Es simplemente absurdo creer que cualquier plan de paz pondría fin a la Yihad de los terroristas contra Israel. Desgraciadamente, no hay alternativa a la derrota total y la erradicación de Hamás y sus aliados.

