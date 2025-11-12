Schumer prefirió el partido a su pueblo, ahora su partido se pone contra él

12 de noviembre, 2025

Al senador de Nueva York Chuck Schumer le encanta llamarse a sí mismo Shomer Yisrael, el Guardián de Israel. Suena noble, incluso bíblico. Pero tras el cierre gubernamental más largo de la historia moderna de Estados Unidos, el título suena vacío. Schumer no es el guardián de Israel. Es el que abandonó a su pueblo. Y ahora, el mismo partido al que lo vendió se está volviendo en su contra.

Conozco esta historia personalmente. Mi padre ayudó a lanzar la carrera política de Schumer, desde concejal de Brooklyn hasta congresista y senador. Creía en él. Creía que un judío orgulloso en un cargo público defendería a su comunidad y a Israel cuando fuera más importante.

Se equivocó.

Cuando mi padre se presentó como candidato al Ayuntamiento en 2001, Schumer lo traicionó y apoyó a su antiguo colaborador. Esa fue la primera lección que aprendí sobre Schumer: para él, la lealtad es puramente transaccional. Años más tarde, en la Convención Nacional Demócrata celebrada en Carolina del Norte, me negué a darle la mano y no me arrepiento.

Dos décadas después, Estados Unidos está viendo cómo se repite el mismo patrón, esta vez en un escenario nacional.

Según informó el New York Post, los demócratas saltaron después de que un acuerdo para poner fin al histórico cierre del Gobierno superara un obstáculo en el Senado. El propio grupo parlamentario de Schumer lo acusó de traicionarlos, exigió su dimisión y calificó el acuerdo de "rendición". Los demócratas progresistas querían luchar; Schumer les dio un apretón de manos. El hombre que se enorgullece de estar al tanto de la actualidad política de repente no puede detener la hemorragia dentro de su propio partido.

Es justicia poética. Schumer ha pasado años apaciguando a la extrema izquierda, a los mismos activistas y políticos que difaman a Israel, excusan a Hamás y normalizan el antisemitismo en las calles y las aulas de Estados Unidos. Pensó que cediendo ante ellos podría mantener su poder. En cambio, han decidido que él es el siguiente en caer.

Él debería haberlo sabido. La historia está llena de Schumers, judíos de la Europa anterior a la guerra que se convencieron a sí mismos de que el silencio era sinónimo de seguridad, que pasar desapercibidos les salvaría. Pero la cobardía nunca ha protegido a nadie. No se puede negociar con el odio; solo podemos enfrentarnos a él.

Cuando el antisemitismo estalló después de 7 de octubre, Schumer tenía todas las plataformas, todos los micrófonos y toda la influencia necesaria para liderar. En su lugar, se escondió detrás del equilibrio y la cautela. Vio a los radicales de su partido corear "del río al mar", y no dijo nada. Vio cómo se acosaba a estudiantes judíos en los campus estadounidenses y sólo ofreció un vago tuit sobre la tolerancia.

Y ahora, las mismas personas a las que trató de complacer se están volviendo contra él.

La crisis de esta semana en Capitol Hill no fue sólo por el presupuesto. Fue un referéndum sobre el liderazgo de Schumer y sobre la vacuidad de su supuesta tutela. El flanco izquierdo de los demócratas se ha vuelto demasiado extremista incluso para el tipo de apaciguamiento de Schumer. No quieren un guardián; quieren un mártir.

Aquí está la parte trágica: cuando vengan por mí, Schumer, también vendrán por ti. Pensaste que podrías ganar tiempo fingiendo lealtad hacia ellos, traicionando a tu propia gente para demostrar que eres uno de los "buenos". Pero a la mafia no le importa. Nunca le importa.

El mismo veneno ideológico que se extiende por la extrema izquierda, el antisemitismo disfrazado de justicia social, no se detiene en la frontera de Israel ni en la puerta de la sinagoga. Puedes gritar "equidad" y "derechos humanos" todo lo que quieras; ellos siguen viendo a un judío.

Schumer podría haber sido un gigante. Podría haber sido el estadista judío que lideró con valentía en un momento de caos moral. En cambio, eligió ser un político que se somete a las encuestas, un hombre tan temeroso de perder su base que perdió su alma.

No se mantuvo al lado de su pueblo cuando comenzaron las mentiras. No lideró cuando las turbas de odio tomaron el control. Y no protegió a su país cuando este necesitaba claridad moral por encima de la supervivencia partidista.

La ironía es amarga: el hombre que se autodenominaba el Guardián de Israel ahora necesita que su propio partido lo proteja.

Schumer eligió el partido por encima de los principios y por encima de su pueblo.

Ahora, su partido ha elegido devorarlo.

Warren H. Cohn, fundador de RocketshipPR. También ejerce como asesor de medios de comunicación de la Asociación Americana de Prensa de Oriente Medio (AMEPA).

