El espejismo de la "reconstrucción humanitaria": miles de millones para Gaza, pero ¿quién impedirá la próxima yihad?

Cuando callan las armas, los gobiernos occidentales se apresuran a reconstruir. La Unión Europea, Estados Unidos y varios Estados árabes han prometido decenas de miles de millones de dólares para "reconstruir" Gaza. El impulso puede ser humano, pero el resultado podría ser catastrófico. A menos que los fondos se sometan a controles estrictos, transparentes y aplicables, volverán a utilizarse para fertilizar la misma infraestructura terrorista responsable de la destrucción de Gaza.

Lecciones de los escombros de Mosul



En Irak, tras la derrota del ISIS, la ONU y los donantes occidentales pusieron en marcha el Mecanismo de Financiación para la Estabilización (FFS), invirtiendo más de 1.500 millones de dólares en puentes, hospitales y redes eléctricas. En dos años, los propios auditores del PNUD descubrieron más de 100 investigaciones sobre fraudes, sobornos y "proyectos fantasma". Si la corrupción puede florecer bajo el control nominal del gobierno iraquí, imagínense el potencial de desviación en Gaza, donde gran parte del régimen terrorista permanece intacto.

El Inspector General Especial de Estados Unidos para la Reconstrucción de Irak calificó posteriormente ese esfuerzo como "el mayor programa de despilfarro y fraude de la historia de Estados Unidos." Fue un masivo miraje humanitario - y todo parece indicar que Gaza va por el mismo camino.

Incluso experimentos anteriores de la ONU, como el escándalo del programa Petróleo por Alimentos, mostraron cómo -cuando la supervisión es débil y la política triunfa sobre la rendición de cuentas- los programas "humanitarios" se convierten en chanchullos que se enriquecen a sí mismos.

La economía de la ayuda en Gaza: Un sistema, no un error



Durante décadas, Hamás ha monetizado la miseria. Cada camión que entra en Gaza paga un impuesto. Los terroristas de Hamás, a cambio de pagos por protección, "escoltan" los convoyes de ayuda. Cemento, acero y cables destinados a proyectos de viviendas desaparecen en túneles subterráneos. Durante años, las fuerzas de Hamás han sido filmadas confiscando cargamentos de ayuda directamente de los camiones y almacenes de la ONU. No es caos; es un modelo de negocio .

Washington y Bruselas reconocen ahora que las ONG vinculadas al terrorismo explotaron el sistema de ayuda durante años. Tanto el Tesoro estadounidense como el Consejo Europeo han sancionado a las denominadas "organizaciones benéficas" que canalizaron fondos hacia Hamás y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). No se trata de abusos aislados, sino de un modelo estructural en el que los esfuerzos humanitarios financian de hecho la yihad.

La investigación independiente lleva mucho tiempo documentando cómo Hamas blanquea la ayuda occidental a través de sociedades benéficas y "organizaciones culturales" en Europa y Estados Unidos. Reconstruir Gaza sin desmantelar esta arquitectura no es reconstruir, es rearmar.

El problema de la UNRWA y la ilusión de USAID



Cualquier conversación sobre la reconstrucción de Gaza choca con la UNRWA, la agencia de la ONU que, desde 1949, ha operado en Gaza. Tras la invasión de Israel por Hamás el 7 de octubre de 2023, las investigaciones confirmaron que muchos empleados de la UNRWA participaron en los ataques de Hamás o los facilitaron, lo que llevó a más de 20 países donantes -entre ellos Estados Unidos, Canadá y Alemania- a suspender la financiación. Algunos países, sin embargo, bajo presión política, reanudaron los pagos meses después, incluso cuando surgieron nuevas pruebas de los vínculos del personal de la UNRWA con el ala militar de Hamás. Volver a dar poderes a una agencia tan comprometida sería un acto de ceguera voluntaria.

Mientras tanto, los fallos de supervisión de Estados Unidos son aún más profundos. La Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y múltiples investigaciones gubernamentales revelaron que USAID financió repetidamente a organizaciones que son tapaderas del terrorismo o ideológicas activismo - incluidas entidades vinculadas a Hamás y ONG radicales que impulsan la agenda "woke" en el extranjero.

Según Watchdog Análisis, más de 160 millones de dólares en fondos de los contribuyentes estadounidenses llegaron a grupos "alineados con terroristas designados o sus partidarios." Como advirtieron ex funcionarios de la administración Trump, USAID estaba financiando tanto la yihad como programas ideológicos de izquierda bajo la bandera de la "sociedad civil." La Administración Biden optó por ignorar esas banderas rojas. Una vez más, la ausencia de pruebas no es prueba de inocencia.

Materiales de doble uso: El arsenal invisible



En Gaza no existe una línea clara entre infraestructuras civiles y militares. El cemento, el acero, las barras de refuerzo, los fertilizantes y el combustible pueden convertirse en túneles, búnkeres, cohetes y plataformas de lanzamiento. Los mismos materiales que los donantes etiquetan como "humanitarios" son los componentes básicos de la próxima guerra. Durante anteriores alto el fuego, cientos de miles de toneladas de productos importados desaparecieron bajo tierra. Sin un seguimiento hermético, cada camión cargado se convierte en potencial armas.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) lleva mucho tiempo advirtiendo de que, a menos que los donantes impongan el rastreo en tiempo real y una transparencia total, las ONG son especialmente vulnerables a la infiltración terrorista. Cualquier esfuerzo de reconstrucción que ignore estos protocolos no es humanitario: es imprudente.

Cómo reconstruir sin rearmar a Hamás

Primero el desarme. Ninguna ayuda sin la verificación desmantelamiento de los arsenales y el sistema de túneles de Hamás. Excluir a los intermediarios comprometidos. UNRWA y las burocracias controladas por Hamás deben eludirse hasta que se completen auditorías independientes completas. Hacer cumplir las normas del GAFI cumplimiento. Cada beneficiario debe revelar la titularidad real, someterse a un control de sanciones y aceptar auditorías externas. Pagos en custodia y por hitos. Desembolso de fondos sólo tras la verificación independiente de los proyectos terminados y funcionales. Seguimiento de los bienes de doble uso. Utilizar GPS, libros de contabilidad digitales e imágenes por satélite para seguir el rastro del cemento, el acero, los fertilizantes y el combustible desde el punto de entrada hasta el proyecto de destino. Cualquier pérdida o desaparición detiene la siguiente entrega. Prohibir los pagos en efectivo a las milicias locales. Las "tasas de tránsito" y las "escoltas de seguridad" son extorsión, no logística. No deben hacerse pagos directos a las autoridades de facto de Gaza. Publicar todos los contratos. La transparencia pública disuade del soborno. Irak demostró que el secretismo fomenta la connivencia; Gaza debe reconstruirse a la luz del día.

De la ingenuidad a la responsabilidad



Reconstruir edificios no es lo mismo que reconstruir lo que la gente pueda estar planeando. Verter hormigón sobre la corrupción no creará la paz. Occidente ya ha visto cómo Irak y Afganistán quemaban miles de millones en nombre de la "construcción nacional"Gaza no debe convertirse en el tercer capítulo de ese libro.

Si los donantes se preocupan de verdad por los civiles de Gaza,el dinero debe moverse a la velocidad de la verificación- no de la política. Cualquier otra cosa garantiza que los contribuyentes occidentales acabarán financiando la próxima yihad, una vez más, bajo la reconfortante bandera de "ayuda humanitaria".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dejado claro que su postura no vacilará: no podrá iniciarse la reconstrucción de Gaza hasta que Hamás y todas las facciones terroristas hayan sido completamente desarmadas, bajo la supervisión directa de Israel en materia de seguridad. Este principio, arraigado en la dura experiencia más que en una diplomacia bienintencionada, contrasta abiertamente con la administración estadounidense, que sigue impulsando un "proceso político" destinado a reactivar un deseado "marco de paz" parcialmente desconectado de las realidades de la región. Washington puede considerar la reconstrucción como un camino hacia la normalización, pero para Israel -el país cuyos ciudadanos fueron masacrados y cuyas fronteras siguen amenazadas- la seguridad está antes que la conveniencia, y la supervivencia antes que el consentimiento.

Pierre Rehov, licenciado en Derecho por París-Assas, es un reportero, novelista y documentalista francés. Es autor de seis novelas, entre ellas "Más allá de las líneas rojas", "El tercer testamento" y "Edén rojo", traducidas del francés. Su último ensayo sobre las secuelas de la masacre del 7 de octubre, "7 octobre - La riposte", se convirtió en un bestseller en Francia. Como cineasta, ha producido y dirigido 17 documentales, muchos de ellos fotografiados con alto riesgo en zonas de guerra de Oriente Próximo, y centrados en el terrorismo, la parcialidad de los medios de comunicación y la persecución de los cristianos. Su último documental, "Pogrom(s)", pone de relieve el contexto de odio ancestral a los judíos dentro de la civilización musulmana como principal fuerza detrás de la masacre del 7 de octubre.



