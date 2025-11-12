La carrera de Europa hacia las emisiones netas cero y la autodestrucción total

12 de noviembre, 2025

En 1992, las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) se situaban en 22.300 millones de toneladas métricas. En 2024, habrán alcanzado la cifra récord de 37.400 millones de toneladas, lo que supone un aumento de casi el 68%.

Europa, en comparación, emitió 4.000 millones de toneladas en 1992. En 2023, esta cifra había descendido a unos 2.500 millones de toneladas, una reducción de aproximadamente el 40% -a escala mundial, una cantidad irrisoria.

China, por su parte, sólo emitió 2.500 millones de toneladas de CO2 en 1992. Hoy, China es responsable de casi 12.000 millones de toneladas de emisiones de CO2 - cinco veces las emisiones actuales de Europa y un tercio del total mundial.

Mientras Europa se flagela en un ascetismo supuestamente virtuoso, con el objetivo de eliminar el carbono del continente ("emisiones netas cero"), el resto del mundo, con China a la cabeza, quema carbón a toda máquina, impulsando las emisiones globales a cotas sin precedentes.

Colapso industrial

Peor aún, esta descarbonización europea ha ido acompañada de un colapso industrial acelerado. En 1992, el sector manufacturero representaba el 20% del PIB de la Unión Europea; hoy, apenas representa el 14%, y la tendencia es a la baja. A nivel mundial, Europa llegó a producir casi el 30% de la industria manufacturera mundial; ahora representa sólo el 15%, superada por China, que domina con más del 30%.

La descarbonización equivocada de Europa ha entregado su prosperidad a China en bandeja de plata. Además, lo ha hecho a través de la Unión Europea. Mucha gente desprecia a la UE sin saber muy bien por qué. Ahora lo saben.

La descarbonización es un puro mito: una ficción hábilmente diseñada por ideólogos maltusianos para mantener a los europeos en la servidumbre (véase Robert Zurbin, Merchants of Despair: Radical Environmentalists, Criminal Pseudo-Scientists, and the Fatal Cult of Antihumanism). Con el pretexto de "salvar el planeta", los europeos han desmantelado sus fábricas, externalizado sus puestos de trabajo, aumentado sus costes energéticos y sometido sus economías a la tutela de una burocracia autoritaria y arbitraria, tan ignorante como malévola y cómplice de Pekín.

Asesinato por energía

Cuando un estadounidense paga 100 dólares para calentar su casa, un europeo paga entre 300 y 500 dólares. Cuando un estadounidense gasta 100 dólares para iluminar su casa, un europeo gasta 200 dólares, a pesar de que la renta bruta media en Estados Unidos es el doble que en Europa y la renta neta media 2,5 veces superior.

En Alemania se pierden 10.000 empleos industriales al mes. La industria química, antaño el orgullo del puerto de Amberes, Bélgica, está en rápido y masivo declive. La química en Amberes no es un detalle menor; es un elemento fundamental y vertebrador de su prosperidad. Los políticos de Amberes que intentan equilibrar las finanzas públicas adhiriéndose al mito de la descarbonización se engañan a sí mismos. Se puede tener descarbonización o prosperidad, pero no ambas. Hay que elegir... ahora.

"¡Pero el calentamiento global!"

Los ecologistas de todos los partidos han convertido Europa en un inmenso, improductivo y dependiente parque eólico. Pero, dicen las criaturas bien entrenadas, "¿Y el calentamiento global? No pereceremos todos en torrentes de lava y un diluvio de inundaciones si dejamos de construir aerogeneradores, y no sacrificamos nuestras últimas fábricas en el altar de la descarbonización?".

Incluso el principal alarmista climático de Estados Unidos, el fundador de Microsoft Bill Gates, rechazó la semana pasada, según sus palabras, la "visión catastrofista" de que el cambio climático "diezmaría la civilización" y, según Time, pidió:

"Una recalibración de las prioridades, incluyendo más fondos para la salud mundial y un enfoque más estrecho en las tecnologías clave que pueden marcar la diferencia en el clima". Junto con la decisión de recortar los fondos destinados a la elaboración de una política climática a principios de año, la nota [de Gates] se percibió como un indicio de un giro drástico".

Desde el comienzo de la era industrial, se ha observado efectivamente un ligero calentamiento - +1,2ºC, no exactamente el Apocalipsis. La humanidad se adaptará, como siempre ha hecho, a las glaciaciones, las sequías y las inundaciones. Esto será tanto más fácil ahora que tenemos a nuestra disposición herramientas tecnológicas en rápido avance: inteligencia artificial, agricultura de precisión y desalinización a gran escala.

Los humanos se están preparando para colonizar la Luna y Marte - donde la temperatura media es de -63°C. Pero, ¿nos dicen que no podríamos adaptarnos a un aumento de 1,5 grados en la Tierra? Qué broma más pesada.

Nos burlamos de la credulidad de los pueblos antiguos que creían en una miríada de deidades, a las que no dudaban en ofrecer sacrificios humanos, incluso niños. Condenamos los ritos mayas - decapitaciones, inmolaciones, extracción de corazones aún latentes - para apaciguar a Chaac, dios de la lluvia y las tormentas, que exigía sangre para hacer llover; a Quetzalcóatl, porque la sangre alimentaba a la serpiente cósmica, etc. Nosotros sólo sentimos desprecio por tales mitos. Sin embargo, hoy, la Unión Europea está sacrificando a 500 millones de ciudadanos en el altar de un dios verde sin rostro.

Ni un solo europeo morirá por el "calentamiento global". Pero millones podrían morir por no poder calentar sus hogares durante el invierno.

Lo que Europa necesita

Europa necesita una política de fuerza: económica, militar, geopolítica. Debe destruir el mito de la descarbonización y reafirmar sus verdaderos objetivos: el bienestar de las personas y las familias, el crecimiento económico y el progreso tecnológico. Deslocalizar la industria, liberar la energía fósil y nuclear e invertir masivamente en investigación. Sólo una Europa soberana, industriosa y asertiva recuperará su prosperidad.

El Partido Comunista Chino lleva años abriendo dos centrales de carbón a la semana. Sólo en la primera mitad de 2025, China amplió estas centrales de carbón más que en los últimos nueve años. Sin embargo, China también ha estado invirtiendo miles de millones en energía de fusión nuclear, para proporcionar energía ilimitada, limpia y barata para las inimaginables cantidades de electricidad que serán necesarias para el dominio mundial de la inteligencia artificial.

Europa y el Reino Unido harían bien en dejar de escuchar a canallitas encantadores como Boris Johnson, ese efímero ex primer ministro británico que ahora se beneficia de su "compromiso moral" con el absurdo totalitario de la "sociedad neta cero", haciendo caja con los regímenes y lobbies que más pujan.

La descarbonización es un mito. No hay "descarbonización". Sólo Europa -sola, como un viejo borracho perdido en sus fantasías- se está ahorcando.

Ningún ejemplo ilustra mejor la farsa de la descarbonización que el caso de los parques eólicos. Ni un solo aerogenerador es rentable sin subvenciones públicas masivas, que los europeos pagan cada mes a través de sus desorbitadas facturas de la luz.

Pero el verdadero problema, raramente mencionado, reside en la sustitución de estos tristes monstruos. La vida útil de un aerogenerador es corta. De aquí a 2030, habrá que sustituir unas 14.000 en Europa. ¡Qué suerte! Sencillamente, no hay que sustituirlos. La cuestión es fácil: las empresas semipúblicas que gestionan estas turbinas no han reservado nada en absoluto -ni un céntimo- para su sustitución. Basta con desmantelarlas y retirarlas. Piénsalo: nuestros paisajes dejarán de estar salpicados de estos adefesios inútiles. Entonces todos podremos darlos por perdidos.

© Gatestone Institute.