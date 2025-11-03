Cómo está aprovechando Hamás el plan de Trump para mantener el control de Gaza

3 de noviembre, 2025

Hace casi un mes del alto el fuego entre Israel y Hamas entró en vigor en la Franja de Gaza, y Hamás está aprovechando la tregua en los combates para atrincherarse rearmándose, reagrupándose, reclutando nuevos combatientes y estrechando el cerco sobre las zonas bajo su control.

Para Hamas, el plan de paz del presidente estadounidense Donald J. Trump, anunciado a principios de octubre, no es evidentemente más que un alto el fuego temporal, o hudna, que debe aprovecharse para que el grupo terrorista, con la ayuda de Qatar y Turquía, amplíe su control político y militar sobre la Franja de Gaza. Esto es precisamente lo que Hamás ha hecho durante las dos últimas décadas. Después de cada ronda de enfrentamientos con Israel que terminaba en un alto el fuego, el grupo terrorista aprovechaba el período de calma para reabastecerse y reconstruir sus capacidades militares, lo que finalmente le permitió lanzar su ataque del 7 de octubre de 2023 contra las comunidades del sur de Israel.

Hamás aún no ha devuelto los cuerpos de todos los rehenes israelíes, a pesar de sus repetidas promesas de respetar los acuerdos del alto el fuego. Esta negativa, por supuesto, viola el plan de Trump, que estipula :

"En un plazo de 72 horas desde que Israel acepte públicamente este acuerdo, todos los rehenes, vivos y fallecidos, serán devueltos."

Peor aún, el grupo terrorista ha sido sorprendido escenificando un falso hallazgo de los restos del rehén israelí Ofir Tzarfati en la ciudad de Gaza antes de entregarlos a la Cruz Roja. Imágenes de drones difundidas por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) muestran a terroristas de Hamás retirando una bolsa blanca para cadáveres de un edificio del barrio de Shajjaiyeh de la ciudad de Gaza a las 16:07 horas del 27 de octubre de 2025, colocándola en una fosa previamente excavada y cubriéndola con arena. Seis minutos después, personal de la Cruz Roja llegó al lugar. A continuación, los terroristas utilizaron una excavadora para destapar la misma bolsa, simulando "encontrarla" por primera vez ante los representantes de la Cruz Roja.

El 1 de noviembre, las pruebas de ADN realizadas por el Instituto Nacional de Medicina Forense de Israel determinaron que los tres restos parciales que Hamás devolvió a Israel un día antes no pertenecían a ninguno de los rehenes israelíes asesinados. El 3 de noviembre, Hamás seguía reteniendo ocho cadáveres de rehenes israelíes,en violación directa del acuerdo de Trump.

Hamas sabe sin duda dónde se encuentran todos los cuerpos, pero el grupo terrorista no tiene prisa por entregarlos a Israel. Hamás finge que tiene dificultades para localizar los cuerpos bajo los escombros. Sin embargo, el grupo terrorista no ha tenido ninguna dificultad en perseguir a palestinos sospechosos de "colaboración" con Israel o a quienes se atrevieron a criticar a Hamás durante la guerra. Hamás, además, no tiene prisa porque tiene un grave problema con la segunda fase del plan de Trump, que exige que el grupo terrorista deponga y desmantele sus armas.

Lo que estamos presenciando es un retraso calculado que pretende ganar tiempo y agotar a la administración estadounidense hasta que Trump abandone los numerosos ultimátums que ha lanzado al grupo terrorista. La dilación tiene como objetivo permitir a Hamás reafirmar el control sobre la Franja de Gaza.

Según algunos informes, Hamás ha reclutado hasta 7.000 nuevos combatientes para reafirmar el control sobre las zonas de las que las fuerzas israelíes se retiraron en virtud de los términos del acuerdo de alto el fuego. Un responsable de Hamás dijo a la BBC que su grupo pretende impedir que la Franja de Gaza caiga bajo el control de milicias locales o de lo que Hamás denomina "colaboradores" con Israel. Como parte de sus esfuerzos, Hamás ha lanzado una masiva represión contra sus críticos, rivales políticos y presuntos miembros de bandas y "colaboradores". Desde el comienzo de la represión, Hamás ha asesinado a decenas de palestinos, a menudo con ejecuciones extrajudiciales públicas.

Las acciones de Hamas y las entrevistas concedidas por sus responsables a los medios de comunicación desde el inicio del alto el fuego demuestran que el grupo terrorista no tiene intención de desarmarse ni de renunciar al control de la seguridad en la Franja de Gaza. Mohammed Nazzal, un alto cargo de Hamás, declaró a Reuters el 17 de octubre que su grupo tiene intención de mantener el control de la seguridad en la Franja de Gaza durante un periodo provisional. Preguntado sobre si Hamás abandonaría las armas de acuerdo con el plan de Trump, Nazzal dijo:

"No puedo responder con un sí o un no. Francamente, depende de la naturaleza del proyecto. El proyecto de desarme del que hablas, ¿qué significa? ¿A quién se entregarán las armas?"

Las declaraciones de Nazzal también constituyen una infracción del plan Trump, que establece:

"Toda la infraestructura militar, terrorista y ofensiva, incluidos los túneles y las instalaciones de producción de armas, será destruida y no reconstruida. Habrá un proceso de desmilitarización de Gaza bajo la supervisión de observadores independientes, que incluirá la retirada permanente de las armas mediante un proceso acordado de desmantelamiento...".

Desde que entró en vigor el alto el fuego, tressoldados de las FDI han muerto en dos ataques distintos de Hamás. Incluso el primer ministro de Qatar, principal patrocinador de Hamás, declaró que Hamás violó el alto el fuego mediado por Estados Unidos al atacar a soldados de las FDI. "Lo que ocurrió ayer (28 de octubre) fue una violación", declaró el primer ministro Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, refiriéndose a un incidente en el que murió el sargento mayor (res.) Yona Efraim Feldbaum cuando terroristas de Hamás dispararon varios RPG contra soldados de las FDI en el sur de la Franja de Gaza.

Una prueba más del total desprecio de Hamás por el plan de Trump y el esfuerzo en curso para reafirmar el control sobre la Franja de Gaza fue proporcionada el 1 de noviembre por el Mando Central estadounidense (CENTCOM):

"El 31 de octubre, el Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC) dirigido por Estados Unidos observó a presuntos operativos de Hamás saqueando un camión de ayuda que viajaba como parte de un convoy humanitario que entregaba asistencia necesaria de socios internacionales a los gazatíes en el norte de Khan Younis.".

"El centro de coordinación fue alertado a través de la vigilancia por vídeo de un dron aéreo estadounidense MQ-9 que sobrevolaba la zona para supervisar la aplicación del alto el fuego entre Hamás e Israel.

"Los operativos atacaron al conductor y robaron la ayuda y el camión después de trasladar al conductor a la mediana de la carretera. Se desconoce el estado actual del conductor.

"Durante la última semana, los socios internacionales han entregado más de 600 camiones de mercancías comerciales y ayuda en Gaza diariamente. Este incidente socava estos esfuerzos".

Desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre de 2023, ha habido muchos otros informes de Hamás robando ayuda humanitaria y vendiéndola en el mercado negro a los residentes de la Franja de Gaza. Huelga decir que el dinero se destina a reconstruir las capacidades militares de Hamás y a pagar los salarios de sus miembros.

En lugar de aceptar su responsabilidad y prometer que detendrá el saqueo, Hamas respondió a la declaración del CENTCOM acusando a los estadounidenses de mentir:

"Afirmamos que esta acusación es totalmente falsa e inventada desde su inicio, y forma parte de una campaña deliberada de desinformación mediática destinada a desprestigiar a las fuerzas policiales palestinas [de Hamás], que cumplen con su deber nacional y humanitario de asegurar la ayuda y proteger los convoyes de socorro."

Ahmed Alkhatib, antiguo nativo de Gaza y respetado analista político, comentó:

"Llenar Gaza de ayuda y bienes, sólo para que los terroristas de Hamás los roben, vendan o graven como medio de ganar dinero y seguir siendo una fuerza de combate relevante, nunca va a funcionar como estrategia a largo plazo. La cuestión no es la escasez de ayuda, sino quién accederá a ella. No habrá estabilidad ni paz duraderas hasta que Hamás sea expulsada de Gaza, un paso que requerirá el uso de la fuerza contra esta milicia fascista."

Incluso si llegamos a la fase dos del plan de Trump, Hamás intentará sin duda engañar a todo el mundo, incluida la administración Trump. Hamás, por ejemplo, podría entregar algunos de sus fusiles de asalto a un tercero, pero conservar la mayor parte de sus túneles y su arsenal de armas, incluidos cohetes y artefactos explosivos. También es posible que Hamás intente incorporar a sus miembros a una nueva fuerza de seguridad que se desplegaría en la Franja de Gaza, con el pretexto de que no están afiliados al grupo terrorista.

Además, hay indicios de que Hamas ya está intentando controlar indirectamente el gobierno tecnocrático propuesto en la Franja de Gaza nominando a sus propios candidatos. Cualquier candidato de Hamás no debe ser tratado como una figura "independiente", porque esta persona pondrá los intereses del grupo terrorista por encima de los demás. Además, es inconcebible que se permita a Hamás opinar sobre el futuro de la Franja de Gaza después de la muerte y la destrucción que ha causado tanto a israelíes como a palestinos en los últimos dos años.

Es hora de que la administración Trump y la comunidad internacional se den cuenta de que lo que estamos presenciando actualmente es un intento de renombrar y reproducir a Hamás para garantizar su continuación en el control de la Franja de Gaza.Hamás no sólo debe ser apartado del poder, sino de todo el ámbito político, económico, social y militar.

Khaled Abu Toameh es un galardonado periodista afincado en Jerusalén.



