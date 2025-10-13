La sorpresa de Witkoff ante los israelíes pro-Trump que abuchean a Netanyahu

13 de octubre, 2025

El sábado por la noche, la multitud congregada en la Plaza de Rehenes de Tel Aviv aclamó al presidente Donald Trump por su papel para lograr la devolución de los rehenes, pero abucheó cuando el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, agradeció públicamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Witkoff pareció sorprendido por la reacción.

"Déjenme terminar mi reflexión. Amigos, déjenme terminar mi reflexión", suplicó.

En su declaración, a menudo interrumpida por abucheos, un atónito Witkoff se negó a dar marcha atrás. "Estuve en las trincheras con el primer ministro. Créanme, él fue muy importante aquí", dijo.

"El primer ministro y su personal, [el ministro de Asuntos Estratégicos] Ron Dermer incluido, han sacrificado tanto por este país y han dedicado sus vidas al servicio de Israel. Su dedicación a la historia y al destino de esta nación destaca esta noche", añadió.

"Lo han dado todo -su tiempo, su energía y sus corazones- para construir un futuro más seguro y más fuerte para el pueblo judío. Su compromiso con este país nunca ha flaqueado, y nunca lo hará. Les damos las gracias. El presidente les da las gracias. Gracias", concluyó.

Witkoff y su colega el enviado presidencial Jared Kushner, que también intervino en el foro, no deberían haberse sorprendido por los abucheos anti-Netanyahu.

"El eslogan 'Tráiganlos a casa' fue creado para poner sobre el Gobierno la carga de asegurar la liberación de los rehenes".

El Hostages and Missing Families Forum (Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas), que organiza las concentraciones semanales en esa misma plaza, está dirigido por los mismos responsables de las campañas antigubernamentales que han asolado Israel desde que Netanyahu se presentó a la reelección en noviembre de 2022.

Estas campañas han cambiado un eslogan por otro, fustigando al mandatario israelí como "ministro del crimen" cuando la fiscalía estatal filtraba a la prensa el contenido de investigaciones criminales en su contra durante ciclos electorales consecutivos no concluyentes.

Sin embargo, cuando Netanyahu formó finalmente una sólida coalición de derechas para poner fin al estancamiento electoral, y cuando la fiscalía demostró que generaba más titulares que sustancia, el movimiento pasó a protestar contra las reformas judiciales propuestas por su plataforma. Durante las protestas contra las reformas en las semanas previas al 7 de octubre de 2023, el movimiento amenazó con desgarrar el país, sugiriendo que las protestas desembocarían en una guerra civil.

Con la horrible masacre de Hamás, en la que murieron 1.200 personas, miles resultaron heridas y 255 fueron tomados rehenes, entre vivos y muertos, el grupo de protesta cambió rápidamente de táctica y se unió a la causa de los rehenes. Tuvo dos razones fundamentales: en primer lugar, necesitaban restaurar cierta apariencia de confianza pública que había perdido por su comportamiento destructivo antes del 7 de Octubre; en segundo lugar, tenían la seguridad de que Netanyahu nunca conseguiría devolver a los rehenes.

De hecho, el eslogan de la campaña "Bring them home (Tráiganlos a casa)" se creó para hacer recaer sobre el Gobierno la carga de garantizar la liberación de los rehenes en lugar de sobre Hamás, la organización terrorista que los secuestró y retuvo en profundos túneles subterráneos. El movimiento Hostages and Missing Families Forum quería poder decir, una y otra vez, que Netanyahu no había conseguido "traerlos a casa".

Por supuesto, una vez quedó claro que los rehenes volvían a casa, el Foro necesitó buscar a alguien más a quien atribuir el asombroso logro. Nunca podría otorgar crédito alguno a Netanyahu y su socio clave, Dermer, por los acuerdos para liberar a los rehenes porque el grupo fue creado específicamente para oponerse al liderazgo continuado del primer ministro.

Quienes piensen que el movimiento de protesta terminará cuando los rehenes vuelvan a suelo israelí, que piensen de nuevo. Los eslóganes cambiarán, probablemente pidiendo "elecciones ya" o algún otro mensaje que el movimiento espere atraiga a miles de personas a las protestas semanales. Por todo el país aparecerán nuevos carteles, caros y bien financiados, que señalarán el próximo llamamiento del movimiento a la protesta.

Entra el héroe del Foro: Donald Trump.

Del amor al odio con Trump, del odio al odio con Netanyahu

Trump merece todo el crédito del mundo por haber empujado a Qatar, Turquía, Egipto y el resto del mundo árabe a presionar a Hamás para que libere a todos los rehenes restantes. El Foro y las familias que visitaron muchas veces a un presidente amable en la Casa Blanca tienen razón al elogiarle.

Pero debería quedar claro que varios de los principales organizadores del mitin que gritaba "gracias, Trump" el sábado por la noche le han estado fustigando con acusaciones como "nazi" y "amenaza para la democracia" desde su primera candidatura presidencial en 2015.

Pensemos en Ronen Tzur, que fundó el Foro el 7 de octubre de 2023.

El 17 de agosto de 2017, Tzur -que más tarde trabajó como asesor político del político opositor Benny Gantz- tuiteó: "Barack Hussein Obama se ha ido y Donald Adolf Trump ha llegado. Me muero por ver quién le sigue".

Más tarde, Tzur fue sustituido al frente del Foro por Lior Chorev, otro importante consultor político de izquierdas. La biografía de Chorev en X dice que, además de su papel como "estratega jefe y director de campaña del Foro", es un "experto en el campo de la percepción pública y la influencia". Chorev ha expresado sentimientos similares respecto a Trump (y sus hijos), llamándole una versión estadounidense de Netanyahu y su familia.

El 7 de enero de 2021, Chorev tuiteó: "'Este no es el Partido Republicano; este es el Partido Trump', gritó el hijo de Donald. Y en el ojo de mi mente vi *** [expresión obscena que usa la izquierda israelí para mencionar a Yair Netanyahu, hijo de Netanyahu]."

El 16 de octubre de 2022, Chorev tuiteó: "Piensen en el hecho de que todo lo que ha salido hoy sobre Trump en el Congreso [del Comité del 6 de enero] y la amenaza real que supone para el bienestar y la seguridad de Estados Unidos se conoce sobre Bibi desde hace años".

En una manifestación en Tel Aviv en marzo de 2023 que reunió a muchos de los mismos activistas políticos contrarios a Netanyahu que la concentración del sábado por la noche, los organizadores de la protesta fusionaron gráficamente su campaña contra el primer ministro con la campaña de la izquierda estadounidense contra Trump.

La multitud pidió el derrocamiento del Gobierno de Netanyahu bajo una enorme pancarta que lo retrataba a él, a Trump y al presidente ruso Vladimir Putin con monos de prisión de color naranja y pedía que fueran arrestados.

Yair Golan, jefe del partido de extrema izquierda Demócratas, que ha elogiado repetidamente a Trump en los últimos días, tiene un largo historial de declaraciones en las que ataca al presidente llamándolo una amenaza para la democracia y para los valores compartidos por las personas de bien.

El 7 de noviembre de 2020, Golan tuiteó: "'Seré el aliado de la luz, no de la oscuridad': eso dijo Biden hace unas semanas. Ha llegado el momento de que Israel salga de la oscuridad a la luz, y la luz no brilla desde la derecha. Si queremos vivir, debemos aferrarnos a los valores del progreso, de la responsabilidad mutua, de la confianza en uno mismo y de la esperanza. La era del miedo ha terminado. Ha llegado la era de la esperanza; ha llegado la hora de la renovación y la construcción". Su declaración estaba escrita sobre una pancarta rojiblanca que rezaba: "¡Mentiroso, mentiroso, estás despedido!".

En una conferencia anti-Trump en la UCLA organizada por el periódico de extrema izquierda Haaretz antes de las elecciones presidenciales de 2024, Golan dijo: "Donald Trump representa algo que es muy negativo para todas las democracias de la Tierra", añadiendo que Trump amenaza "los valores más valiosos y más preciados",

Abrir una brecha entre Trump y Netanyahu

Los organizadores del Foro compararon una y otra vez a Trump y Netanyahu. Y ciertamente, los dos líderes han sido blanco de ataques similares por parte de fiscales politizados, estados profundos y medios de comunicación que trabajan para sus respectivas destituciones.

Mientras que los organizadores del mitin del Foro cambiaron repentinamente de opinión con respecto a Trump, no hay ninguna posibilidad de que puedan acreditar a Netanyahu por haber tomado las medidas necesarias para traer a todos los rehenes a casa o por cualquiera de los otros dramáticos logros en la guerra, incluido el desmantelamiento de Hezbolá al norte de Israel o el del programa nuclear de Irán.

Sin embargo, en las últimas encuestas, el índice de aprobación de Netanyahu es superior al de todos sus posibles rivales juntos. El partido Likud, que él encabeza, obtiene más del doble de escaños que su rival más cercano (34-16), y la coalición gobernante conserva su sólida mayoría de 64 escaños en la Knéset, de 120 escaños.

Es de esperar que Witkoff y Kushner reconozcan que las multitudes de la Plaza de Rehenes representan las opiniones de una minoría extremadamente ruidosa. A pesar del odio que le profesan desde hace tiempo a Trump, ahora lo abrazan, al menos en parte, con la esperanza de abrir una brecha entre él y Netanyahu.

Alex Traiman es CEO y jefe de la redacción del Jewish News Syndicate (JNS) en Jerusalén, así como presentador de Jerusalem Minute.



