Cuando los dólares de la matrícula estadounidense chocan con la seguridad nacional

27 de septiembre, 2025

A finales de agosto, el presidente Donald J. Trump anunció que hasta 600.000 estudiantes chinos podrían estudiar en Estados Unidos. Señaló que, sin los ingresos de la matrícula completa y las tarifas de los estudiantes internacionales, las universidades financieramente vulnerables podrían colapsar:

"Me gusta que sus estudiantes vengan aquí, me gusta que los estudiantes de otros países vengan aquí. ¿Y saben qué pasaría si no lo hicieran? Nuestro sistema se iría al infierno. Y no serían las universidades de élite, serían las universidades que luchan en el fondo".

Sin embargo, esta política ha generado cuestionamientos en todo el espectro político, incluso de simpatizantes de MAGA. Argumentan que prioriza el dinero de las matrículas sobre la seguridad nacional.

Las universidades estadounidenses enfrentan un delicado equilibrio. La matrícula de estudiantes extranjeros es indudablemente lucrativa, pero conlleva riesgos estratégicos. El costo promedio anual de matrícula, incluyendo alojamiento y comida, oscila entre 80.000 y 100.000 dólares. Actualmente, las instituciones estadounidenses obtienen aproximadamente 50.200 millones de dólares en matrículas de estudiantes internacionales al año. Más del 50% de esos estudiantes provienen solo de dos países: India y China.

Entre ellos, los estudiantes chinos representan una proporción significativa, muchos de los cuales pagan la matrícula completa o casi completa para su educación en EEUU. En China hay más de 6.300 millones de personas que, según se informa, tienen un patrimonio superior al millón de dólares. Dado que la mayoría de estos estudiantes se autofinancian y, en general, no son elegibles para matrícula estatal ni becas nacionales, asumen el peso financiero por sí mismos. Como resultado, la gran mayoría de los estudiantes chinos financia de manera independiente sus estudios en EEUU.

Actualmente hay 277.398 estudiantes de China en instituciones de educación superior estadounidenses, muchas veces en universidades de élite. Para las familias chinas, un título de la Ivy League o de una institución de primer nivel en EEUU. es más que una credencial académica: es un símbolo de prestigio y un indicador clave de éxito. Graduarse de una universidad de renombre mundial ofrece ventajas profesionales significativas, no solo dentro de China, sino también a nivel global, al mejorar las perspectivas laborales y el estatus social. Esta percepción de valor impulsa un flujo constante de estudiantes chinos dispuestos a invertir fuertemente en la educación en el extranjero.

China reconoce el valor estratégico de estos estudiantes. Como las universidades y laboratorios estadounidenses son líderes mundiales en investigación avanzada, Pekín ha desarrollado una estrategia multifacética para adquirir ese conocimiento. Un componente es el Consejo de Becas de China (CSC), que financia a ciudadanos chinos para estudiar en EEUU, particularmente en los campos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), con la condición de que regresen a casa para servir a las ambiciones científicas y tecnológicas del país.

A esto se suma el Plan de los Mil Talentos, que ofrece salarios lucrativos, financiamiento para investigación, beneficios de vivienda y posiciones prestigiosas a estudiantes e investigadores formados en el extranjero, incentivándolos a regresar con habilidades avanzadas, experiencia tecnológica y propiedad intelectual sensible. Funcionarios de inteligencia también aparentemente consideran que estas iniciativas fomentan el espionaje.

El espionaje es una actividad igualmente preocupante, así como el papel de las agencias de inteligencia chinas en reclutar ciudadanos comunes para ello. Bin Wu, un profesor de filosofía que se trasladó a EEUU, fue supuestamente contactado por agentes chinos que le ofrecieron importantes incentivos financieros a cambio de tecnología sensible, incluyendo tecnología de visión nocturna. Según informes, el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS) y el Departamento de Inteligencia Militar (MID) amenazaron al Sr. Wu con largas penas de prisión si se negaba a cooperar. Finalmente, Wu estableció empresas fachada en Virginia para comprar y exportar la tecnología buscada a China. Este modo de operación resalta hasta dónde están dispuestas a llegar las agencias de inteligencia chinas para adquirir activos tecnológicos críticos.

De manera similar, Dongfan "Greg" Chung, un ingeniero aeronáutico de Boeing, transmitió cientos de miles de páginas de datos sensibles de defensa y aeroespaciales a China durante una carrera de 30 años, con la ayuda de otro espía, Chi Mak. Wang Xin, un investigador de la Universidad de California en San Francisco (UCSF), fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y acusado de fraude de visa tras mentir sobre su vínculo con el EPL. Declaró en su solicitud que había dejado el Ejército Popular de Liberación en 2016, pero luego se descubrió que aún trabajaba como “técnico de nivel 9”, un rango militar aproximadamente equivalente a mayor, y que también recibía fondos del Consejo de Becas de China. Documentos judiciales alegan que Wang recibió instrucciones de sus superiores para observar la estructura del laboratorio de la UCSF con el fin de replicarlo en China, e intentó transferir estudios científicos por correo electrónico y físicamente a laboratorios vinculados al EPL.

Estos casos revelan una estrategia consistente: el MSS y el MID apuntan a individuos con acceso a tecnologías de uso dual o estratégicamente importantes, ofreciéndoles incentivos financieros o profesionales, y explotando vulnerabilidades personales para coaccionar su participación en espionaje. A quienes se muestran reacios a cooperar se les puede recordar que sus familias en China están en riesgo. Con al menos seis estaciones de policía ilegales vinculadas al PCC aún operando en EEUU, probablemente existan canales adicionales de coerción, incluyendo presiones ejercidas por “educadores” y “diplomáticos” chinos.

Si bien las preocupaciones sobre espionaje son reales, una entrevista reciente del autor con Suisheng Zhao, un destacado académico sobre China, destaca la ventaja estratégica de tener estudiantes chinos en EEUU. Subrayó que Pekín frecuentemente busca moldear narrativas en el extranjero a través de propaganda estatal—presentando a EEUU como políticamente inestable y a su sistema como inferior, señalando eventos como la crisis financiera de 2008, el mal manejo de la pandemia de covid-19 (que se originó en China) y la llamada insurrección del 6 de enero. En realidad, los estudiantes chinos que viven y estudian en América experimentan de primera mano la libertad, la meritocracia y una educación de primer nivel. Esta exposición les permite comparar sistemas directamente, reconocer las fortalezas de EEUU y potencialmente influir en cambios al regresar a China, lo que hace que su presencia en universidades estadounidenses tenga un significado estratégico más allá de lo académico.

Sin embargo, esta visión pasa por alto los verdaderos riesgos de seguridad nacional que representan algunos estudiantes extranjeros. Las universidades de segunda categoría pueden verse tentadas a depender de la matrícula internacional para sobrevivir financieramente, pero el dinero no puede reemplazar la excelencia. Deben hacer un mejor trabajo en reclutar a estudiantes estadounidenses. Para mantenerse competitivas, estas instituciones deben atraer a académicos de clase mundial, construir laboratorios de vanguardia y ofrecer una educación que gane el respeto de los estudiantes por mérito, no por precio. Solo la matrícula no puede formar a la próxima generación de líderes que guiarán a América a través de los desafíos del siglo XXI.

Para enfrentar estos riesgos, muchos legisladores sostienen que la seguridad nacional y la integridad académica pueden salvaguardarse si los estudiantes internacionales son examinados adecuadamente para detectar lazos con el PCC o el ejército, y si los graduados en STEM que ingresan a industrias sensibles pasan rigurosas verificaciones de antecedentes. Sin embargo, esta perspectiva ignora el objetivo más amplio de China al enviar estudiantes a las escuelas estadounidenses: en última instancia, superar y reemplazar a EEUU como la principal superpotencia mundial. También minimiza o deliberadamente pasa por alto la amenaza significativa que representan los operadores del PCC en EEUU que buscan cooptar estudiantes, cuya presencia es tanto intencional como central para su misión.

Si los solicitantes provinieran de un aliado confiable, la situación podría ser diferente. Sin embargo, China ya ha declarado una “guerra del pueblo” contra EEUU a través de la doctrina de la “Guerra sin Restricciones”, descrita por primera vez en una publicación de 1999 de dos coroneles del EPL. Aunque Trump ha expresado esperanzas de convertir al PCC en un socio, ese objetivo no se ha materializado, y bajo el actual régimen de Xi, la cooperación significativa sigue siendo altamente improbable. Entonces, ¿por qué EEUU consideraría un “honor” admitir a 600.000 estudiantes que podrían ayudar a China a lograr su ambición de convertirse en la potencia global dominante del siglo XXI?

Un enfoque más prudente sería que el Gobierno estadounidense proporcione a las universidades subvenciones equivalentes a la matrícula de estos estudiantes y reserve esos cupos para estudiantes estadounidenses. ¿Por qué estamos educando a potenciales competidores, y peor aún, enemigos?

Mantener el liderazgo tecnológico y estratégico de EEUU requiere vigilancia constante. Las mismas instituciones que impulsan la investigación de vanguardia y forman a los innovadores del mañana también pueden servir a los intereses de rivales globales, como China, si no se controlan. Las universidades deben entender que no operan en un vacío; están en el centro de una competencia global donde la propiedad intelectual, la investigación avanzada y el talento son activos críticos. Proteger estos activos implica implementar salvaguardas sólidas, examinar cuidadosamente la influencia extranjera y garantizar que la búsqueda de ingresos por matrícula nunca comprometa la seguridad nacional. El futuro de Estados Unidos, así como de Occidente, depende de ello.

