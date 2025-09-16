Fetterman, antaño un "demócrata marginal", ofrece ahora sabiduría para ganar y se hace eco del "sentido común" de Trump

Publicado por Amanda Head 16 de septiembre, 2025

El senador John Fetterman, demócrata de Pensilvania, apareció en CNN con el presentador Manu Raju para ofrecer consejos a su propio partido en un momento en el que los demócratas parecen sin timón y autoadmitiendo que no tienen un mensaje que no sea no sea "Trump es malo".

"Claramente, hemos perdido la discusión y creo que es totalmente apropiado ser realmente honestos y averiguar por qué, exactamente, hemos perdido efectivamente dos de los últimos tres ciclos y muchas de las cosas en las que realmente hemos perdido nuestra conexión con los votantes estadounidenses", Fetterman dijo a Raju en el episodio dominical de Inside Politics.

Fetterman habló de la tendencia de su partido a hacer que todo gire en torno al presidente Donald Trump y llamó la atención sobre la hipérbole utilizada para describir a Trump y advirtió: "No podemos limitarnos a decir, bueno, 'Trump siempre se equivoca o que vamos a incendiar el país'. Eso tampoco es verdad, por supuesto".

Fetterman: "Nunca compares a la gente con Hitler"

Fetterman contraatacó a Raju que cuando se le preguntó sobre los demócratas que se refieren a Trump como un autócrata: "Esa es la cosa si realmente lo comparas con un autócrata real [...] Anoche, por ejemplo, la gente estaba protestando'¡Ese es Hitler, Hitler!' Simplemente nunca comparas a nadie con Hitler en ese tipo de cosas extremas."

Raju mencionó a los votantes que consideran que los demócratas no luchan lo suficiente contra los republicanos, principalmente en el Congreso. Fetterman respondió: "Bueno, ¿qué es exactamente luchar? Retrasar más votaciones o simplemente votar 'no' a todo o decir, 'bueno, si están haciendo X entonces eso significa que está mal'... ¿Qué es exactamente luchar?".

Raju predijo que cerrar el Gobierno podría ser lo que a esos votantes les gustaría ver, ya que se culparía a Trump. Fetterman dijo "Teso no es luchar, eso es mutilar a nuestra nación. Si votas para cerrar nuestro gobierno, vas a perjudicar a millones de estadounidenses."

Schumer y Jeffries presionan a los demócratas para arriesgarse a un cierre del Gobierno

A medida que se acerca la fecha límite de financiación del 30 de septiembre, el líder de la mayoría en el Senado Chuck Schumer y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries están presionando a los demócratas para que se arriesguen a un cierre del Gobierno al oponerse a cualquier proyecto de ley de gasto temporal que no deshaga los cambios republicanos en Medicaid y preserve los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, potencialmente interrumpiendo funciones críticas del gobierno para obtener ganancias políticas.

Este movimiento de alto riesgo podría fortalecer la mano de Trump para hacer cumplir los recortes presupuestarios durante un cierre, ya que históricamente, los enfrentamientos liderados por los demócratas a menudo han fallado, permitiendo al ejecutivo redirigir los fondos y reclamar disciplina fiscal. Demócratas moderados como Fetterman advierten de la reacción de los votantes ante los servicios paralizados y los trabajadores en paro, mientras que los progresistas ven el cierre como un movimiento estratégico para galvanizar a su base de cara a las elecciones legislativas de 2026, sin tener en cuenta las consecuencias económicas para los ciudadanos de a pie.

En las elecciones a la alcaldía de Nueva York de noviembre, el socialista Zohran Mamdani representará al Partido Demócrata. Pro palestino y contrario a la prosperidad, se enfrentará al ex gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, que ahora se presenta como independiente tras perder ante Mamdani en las primarias. El actual alcalde Eric Adams, acosado por investigaciones federales y una popularidad en declive, decidió no presentarse a las primarias y ahora hace campaña como independiente. Las encuestas han mostrado constantemente a Mamdani con una fuerte ventaja en las elecciones.

Aunque Mamdani ha sido criticado por una serie de cuestiones, como acusaciones de antisemitismo, propuestas socialistas que podrían llevar a la ciudad a la bancarrota y su apoyo a los esfuerzos por desfinanciar las fuerzas del orden, muchos han predicaron que él es el futuro del Partido Demócrata. Un ejecutivo empresarial anónimo declaró a The Financial Times: "¿Yo o alguno de mis amigos queremos que gane? La respuesta es no. Rotundamente no. Pero creo que hay margen para trabajar con él. No creo que tengamos otra opción".

Fetterman no está de acuerdo. "No lo creo. La ciudad de Nueva York no refleja la política nacional. Ciertamente, los estados van a determinar quién va a ser el próximo presidente, así que no saco ningún tipo de lección de esa elección."

La presencia de la Guardia Nacional no es una ocupación

Fetterman también dio consejos siguiendo el modelo de la cruzada de Trump para limpiar las grandes y normalmente azules ciudades de Estados Unidos, gobernadas por demócratas durante décadas, y hacer esas ciudades más seguras. Se refirió a Washington, D.C., donde se ha desplegado la Guardia Nacional.

Raju contraatacó citando ciudades como Chicago y Baltimore, cuyos alcaldes demócratas han rechazado los esfuerzos de Trump para reducir la delincuencia en sus ciudades. Fetterman respondió: "Vivo en Navy Yard [en Filadelfia], Iba andando al trabajo y veía a mucha gente de la Guardia Nacional. Sinceramente, no era para tanto. Eran amistosos. No era como si fueran el ejército ruso... Realmente no es una ciudad ocupada.

"Cuando era alcalde, era un alcalde de pueblo pequeño, pedí ayuda. Pedí ayuda para hacer frente a la violencia armada y a la delincuencia. Si yo fuera el alcalde y tuviera importantes tipos de violencia, yo estaría encantado de recibir ayuda... Cuando 600 personas son asesinadas en Chicago cada año, creo que es totalmente apropiado", dijo Fetterman.

Fetterman está de acuerdo con las políticas migratorias de Trump

Raju planteó la cuestión adicional de la delincuencia en las grandes ciudades en relación con las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a lo que Fetterman manifestó su postura: "Creo que deberíamos tener una frontera segura y creo absolutamente que deberían acorralar a los criminales y sí creo que deberían deportar a esos".

Una reciente encuesta en línea realizada por civiqs.com entre casi 300.000 votantes registrados muestra que, aunque las recientes redadas del ICE han disminuido algo su apoyo público,aún más de la mitad de los encuestados no aprobaba la abolición del ICE, y de los que sí lo hacían, el 65% se identificaba como demócrata. El gráfico no revela el margen de error.

Añadiendo un calificativo más moderado a la cuestión de la inmigración, dijo a Raju: "Pero no creo que sea realmente útil hacer una redada en una fábrica y acorralarlos a todos y deportarlos."

