Zohran Mamdani, el radical que podría quedarse con la alcaldía de New York

20 de junio, 2025

Zohran Mamdani, es un joven de tan solo 33 años con ideas socialistas extremas, que ha logrado en cuestión de meses ubicarse en el segundo lugar en las primarias para la alcaldía de New York. Mamdani podría convertirse en el primer alcalde musulmán de la ciudad, y su propuesta es prácticamente convertir a la capital del mundo en una pequeña Moscú. El asunto es tan preocupante que incluso el New York Times escribió un editorial asegurando que el candidato no es "apto" para ocupar el puesto.

Hoy se ha conocido que el grupo político de David Hogg, quien hasta hace poco era co-vicepresidente del Comité Nacional Demócrata, le ha dado su apoyo a Mamdani. Además, los grandes líderes del ala más extrema del partido, como el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez también están haciendo campaña por la joven estrella del ala radical.

En la última encuesta del Marist College, el demócrata tiene un 27%, un fuerte aumento desde el 18% que obtuvo en mayo, en primer lugar se encuentra el exgobernador Andrew Cuomo, alcanzando el 38%. En todos los sondeos Mamdani se queda con el segundo lugar.

El joven líder político propone congelar el precio de los alquileres, hacer gratuito el cuidado infantil, que los viajes en autobús sean gratis. También se ha empeñado particularmente en hacer campaña para prácticamente duplicar el salario mínimo por hora, quiere que de $16.50 pase a $30, una medida que literalmente quebraría a pequeñas empresas que no podrían soportar tal carga. Mamdani incluso ha dicho que abriría tiendas administradas por el Estado, para ofrecer precios por debajo de los ofrecidos en el mercado.

Además, en un ambiente de antisemitismo como el que vive el país, las posturas de Mamdani preocupan a muchos. Ha acusado a Israel de "genocidio" en Gaza. También, el año pasado, en medio de la visita de funcionarios israelíes en Nueva York dijo que: “Los criminales de guerra no son bienvenidos en nuestra ciudad. El genocidio de Israel y ahora el bombardeo indiscriminado del Líbano —y nuestra financiación de tales crímenes— deben terminar inmediatamente”.

Incluso el 13 de octubre de 2023, unos días después del brutal ataque de Hamás del 7 de Octubre, Mamdani participó en las protestas antisemitas que se realizaron afuera de la casa del senador judío Chuck Schumer, el ahora aspirante a la alcaldía fue arrestado en esa ocasión. Mamdani ha dicho en los últimos días que como alcalde buscaría cuidar a todos los ciudadanos sin importar su religión, pero los hechos nos muestran lo contrario.

Recientemente, un vídeo del joven demócrata se hizo viral en redes sociales debido a su agresividad. Mamdani vociferaba desesperadamente acusando al zar de la frontera Tom Homan: “¿A cuántos neoyorquinos más vas a detener? ¿Crees en la Primera Enmienda, Tom Homan?” Gritaba el demócrata.

Los newyorkinos moderados tienen toda la razón en estar preocupados por el ascenso de Mamdani, y el Partido Demócrata debería hacer una reflexión sobre la clase de líderes que está presentando en sus elecciones. El exgobernador Andrew Cuomo, quien lidera las encuestas, hace cuatro años tuvo que renunciar al cargo tras acusaciones de acoso sexual a varias mujeres, entre otras alegaciones.

Mamdani no es un demócrata moderado, está entre lo más extremo que tiene el partido en estos días, al punto que hace que algunos incluso vuelvan a considerar votar por Cuomo.