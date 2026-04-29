EN VIVO | Trump advierte a Irán de que "¡más les vale espabilar pronto!" y alcanzar un acuerdo

Publicado por Israel Duro 29 de abril, 2026

Donald Trump advirtió al régimen de los Ayatolás de que "¡más les vale espabilar pronto!" y alcanzar un acuerdo mientras la tregua sigue en vigor. El presidente hizo estas declaraciones en una publicación de Truth Social, en la que aparece una imagen creada artificialmente en la que aparece con gafas oscuras, un fusil y el mensaje: "Se acabó el Señor Bueno".

En el otro gran frente de la guerra, Líbano anunció la muerte de dos personas, una de ellas un soldado, como consecuencia de ataques de represalia israelíes por las violaciones del alto el fuego de Hezbolá.

En lo económico, el petróleo continúa la senda alcista, afianzándose claramente por encima de los 100 dólares el barril.

09:40 am Trump advierte a Irán de que "¡más les vale espabilar pronto!" y alcanzar un acuerdo 15:20 29/04/2026 15:20 29/04/2026 El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este miércoles a Irán a "espabilar" ante el estancamiento de las negociaciones para terminar con dos meses de guerra, cuyo principal escollo es el espinoso programa nuclear de Teherán.



"Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!", escribió Trump en su red Truth Social, junto a una imagen creada artificialmente en la que aparece con gafas oscuras, un fusil y el mensaje: "Se acabó el Señor Bueno".



Según reportes de prensa, el mandatario se muestra escéptico ante una reciente propuesta de Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito de hidrocarburos.

03:35 pm Los precios del petróleo recuperan los niveles anteriores al alto el fuego 15:35 29/04/2026 15:35 29/04/2026 Los precios del petróleo mantuvieron su tendencia alcista el miércoles, hasta recuperar sus niveles anteriores al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.



El precio del barril de Brent del mar del Norte, referente mundial, avanzaba un 2,95%, a 115,1 dólares, mientras que su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), subía un 3,48%, en 103,41 dólares.

09:29 am Hegseth comparecerá ante el Congreso para hablar sobre la guerra 15:29 29/04/2026 15:29 29/04/2026 El secretario de Guerra, Pete Hegseth, acude este miércoles ante el Congreso por primera vez desde el inicio de la contienda el 28 de febrero.



Hegseth, muy criticado por la oposición demócrata por la escasa información que se les ha suministrado, responderá a las preguntas de los miembros de la Comisión de Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes junto a Dan Caine, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos.

08:31 am Dos muertos en Líbano

15:31 29/04/2026 15:31 29/04/2026 Un soldado y su hermano murieron en el sur de Líbano en un nuevo ataque israelí en represalia por las reiteradas violaciones del alto el fuego de Hezbolá este miércoles, indicó el ejército libanés.

06:36 am Al menos 21 personas ejecutadas y 4.000 detenidas en irán desde el inicio de la guerra 15:26 29/04/2026 15:26 29/04/2026 Un total de 21 personas han sido ejecutadas y más de 4.000 detenidas en Irán por motivos políticos o de seguridad nacional desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero, aseguró este miércoles Naciones Unidas.



Luego de que los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán desencadenaran el conflicto, "al menos nueve personas han sido ejecutadas en relación con las manifestaciones de enero de 2026, diez por presunta pertenencia a grupos de oposición y dos por espionaje", anunció la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

05:28 am TotalEnergies reabre una refinería en Arabia Saudita 15:28 29/04/2026 15:28 29/04/2026 TotalEnergies anunció también este miércoles que a mitad de abril se reanudó la actividad en la refinería Satorp en Arabia Saudita, después de que la instalación, de la que es propietaria junto al grupo local Aramco, fuera cerrada por daños sufridos en un ataque aéreo días antes.



"La refinería ha estado operando con una capacidad de 230.000 barriles diarios desde el 14 de abril", precisó la compañía.

04:25 am La moneda iraní, en valores mínimos 15:25 29/04/2026 15:25 29/04/2026 El rial iraní se situó este miércoles en su nivel más bajo frente al dólar desde la instauración de la república islámica en 1979, de acuerdo con varias plataformas de seguimiento de los tipos de cambio.



Un dólar se negociaba, según el tipo de cambio informal, a 1,80 millones de riales. El euro cotizaba a su vez a 2,10 millones de riales, según las plataformas Bonbast y AlanChand.