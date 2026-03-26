IDF: Más de 300 terroristas de Hezbolá abatidos desde el 2 de marzo

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 26 de marzo, 2026

Soldados de la91ª División "Galilea" de las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron a más de 330 terroristas de Hezbolá, entre ellos decenas de operativos de su Fuerza de élite Radwan, durante las operaciones llevadas a cabo este mes en el sur del Líbano, según informó el Ejército el jueves. Las tropas también destruyeron más de 350 infraestructuras terroristas.

"Además, se localizaron en la zona numerosas armas y equipos militares, incluidos dispositivos de visión nocturna, chalecos militares, lanzamisiles, cohetes RPG, cargadores, fusiles Kalashnikov y una ametralladora para planear y llevar a cabo ataques terroristas contra las tropas de las FDI y el Estado de Israel", según el ejército.

Entretanto, soldados de la Brigada de Infantería Golani de las FDI destruyeron más de 200 infraestructuras de Hezbolá mientras eliminaban terroristas durante operaciones en el sur del Líbano, informaron las FDI en otro comunicado.

Las tropas Golani, que operan bajo el mando de la 36 División, alias la Formación Furia, "continúan las operaciones terrestres selectivas para ampliar la zona de seguridad en el sur del Líbano", dijo el ejército.

En los últimos días, las tropas de las FDI mataron al menos a 30 terroristas de Hezbolá, incluidos unos 10 comandos de la Fuerza Radwan, según el ejército.

"Los terroristas fueron eliminados en diversas actividades de la brigada en las que participaron ataques de la Fuerza Aérea israelí, disparos de tanques, actividad de francotiradores y drones", señaló.

Hezbolá comenzó a disparar cohetes y drones suicidas contra Israel desde Líbano el 2 de marzo, en represalia por el asesinato selectivo del líder supremo iraní Alí Jamenei por parte del Estado judío. Jamenei murió en los primeros ataques de la "Operación León Rugiente/Furia Épica" contra el régimen el 28 de febrero.

En respuesta a la violación por parte de la organización terrorista del acuerdo de tregua con Líbano del 27 de noviembre de 2024, mediado por Estados Unidos, Jerusalén lanzó una campaña aérea contra Hezbolá y ordenó a las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel que avanzaran y tomaran el control de zonas adicionales en el sur de Líbano para detener los ataques transfronterizos.

El secretario general de Hezbolá Naim Qassem descartó el miércoles cualquier posibilidad de conversaciones de tregua con Israel, afirmando que unas negociaciones bajo fuego equivaldrían a una "rendición forzada y a la privación de todas las capacidades de Líbano."

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