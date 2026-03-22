El Mossad está llamando a altos mandos iraníes y presionándoles para que se aparten

Publicado por Etgar Lefkovits 22 de marzo, 2026

"Hola, ¿cómo estás?"¿Habla el comandante Fathi Zadeh?", pregunta el agente del Mossad israelí al inicio de la llamada.

"¿Quién es usted? ¿Hola?", responde el alto cargo de la policía iraní.

"¿Estás escuchando?", continúa el agente de la inteligencia israelí en farsi. "Lo sabemos todo sobre ti, estás en nuestra lista negra, y tenemos toda la información sobre ti".

"De acuerdo", responde en la grabación el agente iraní, identificado como Mohsen Fathi Zadeh, jefe de la Organización de Protección e Inteligencia de las Fuerzas del Orden (LEF) de Irán.

"Te he llamado para advertirte de antemano que debes ponerte del lado de tu pueblo"

El agente israelí continúa: "Tu hija se llama Zahara, y tu esposa se llama Jahanbachsh, tu madre se llama Nadia, y tu padre se llama Husain. Te he llamado para advertirte de antemano que debes ponerte del lado de tu pueblo. Y si no lo haces, tu destino será como el de tu líder [Ayatollah Ali Khamenei]. ¿Está claro?

"Hermano", responde el comandante iraní, "juro por el Corán que no soy tu enemigo, ya soy hombre muerto; sólo ven a ayudarnos y corta la cabeza de todos los comandantes".

La llamada, cuya grabación fue enviada a JNS por fuentes de la inteligencia israelí, fue una de las cientos que agentes del Mossad israelí hicieron a altos cargos de la seguridad iraní desde el estallido de la guerra el 28 de febrero, en un esfuerzo por debilitar al régimen y a sus partidarios.

Las llamadas van unidas a los asesinatos selectivos de altos dirigentes iraníes, desde Jamenei, asesinado en un ataque aéreo israelí el primer día de la guerra, hasta, entre otros, el máximo responsable de seguridad de Irán y el jefe de la temida milicia Basij.

"Esto revela el alcance de la penetración israelí en el sistema gubernamental iraní"

"Esto revela el alcance de la penetración israelí en el sistema gubernamental iraní", dijo el domingo a JNS el general de brigada (res.) de las FDI Yossi Kuperwasser, experto en inteligencia y seguridad. "Es parte integrante del objetivo de Israel debilitar al régimen iraní para crear las condiciones para que el pueblo iraní lo cambie".

Señaló que la guerra psicológica que Israel estaba utilizando en Irán, junto con los asesinatos selectivos, era similar a las tácticas que las FDI utilizaban contra Hamás en Gaza y Hezbolá en el Líbano, apoderados de Irán, sólo que ahora a una distancia de unos mil kilómetros.

"No hay duda de que esto está debilitando al régimen, pero es demasiado pronto para decir si esto hará el trabajo", dijo Kuperwasser. "Es difícil determinar en qué momento el régimen está tan debilitado que el pueblo se levantará contra él. El tiempo lo dirá".

Israel ha estado cazando a miembros del régimen iraní, uno por uno

Durante las últimas tres semanas, Israel ha estado cazando a miembros del régimen iraní, uno a uno, y eliminando a sus partidarios en las calles de Irán.

Expertos iraníes dijeron que el régimen islámico estaba luchando por su propia existencia, por lo que llevará tiempo ver algún cambio importante.

"Esto forma parte de la guerra psicológica generalizada que Israel está utilizando contra Irán, pero si será algo más que un éxito táctico, es demasiado pronto para decirlo", dijo a JNS el profesor de la Universidad de Tel Aviv Meir Litvak.

Señaló que con los stomadores del régimen iraní "luchando despiadadamente por sus vidas", el sistema sigue funcionando por ahora aunque se esté debilitando.

Netanyahu dijo a principios de este mes que Israel tiene "muchas más sorpresas"

El uso de la inteligencia dirigida contra altos mandos iraníes tanto física como psicológicamente se produce un año y medio después de que miles de buscapersonas y cientos de walkie-talkies utilizados por Hezbolá explotaran simultáneamente en dos sucesos distintos a través de Líbano y Siria, en una operación del Mossad muy aclamada.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo a principios de este mes que Israel tiene "muchas más sorpresas" reservadas para la próxima fase de su operación contra Irán.

Kuperwasser dijo que la paciencia era necesaria en una guerra planeada de cuatro a seis semanas, que ya ha entrado en su cuarta semana.

"La paciencia, la resistencia y la perseverancia son lo que determinará el resultado", dijo.

© JNS