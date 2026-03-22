Mamdani dice que tiene una relación "productiva" y "honesta" con Trump

Publicado por Israel Duro 22 de marzo, 2026

"Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York, dijo a Amna Nawaz de PBS Newshour el viernes que espera que ser el primer alcalde musulmán inspire a los neoyorquinos.

"Esta puede ser la primera vez que vean a un musulmán en un cargo público durante el mes de Ramadán y todo lo que conlleva", dijo a Nawaz. "Para mí, estoy viendo a muchos musulmanes que llevan aquí mucho más tiempo que yo, que han estado haciendo este trabajo, y lo han estado haciendo sin importar la demanda".

Mamdani dijo en la entrevista que "una de las veladas más significativas que he tenido como alcalde" fue romper su ayuno un día con los reclusos de Rikers Island. "Fue realmente una ocasión para reconocer la humanidad en los demás, y también, al hacerlo, reconocer más de ella en nosotros mismos", dijo.

Nawaz dijo que le parecía "justo describir" el departamento de seguridad comunitaria que anunció Mamdani como una "visión reducida" de la que habló en campaña con un presupuesto de un millón de dólares.

"Los neoyorquinos no pueden permitirse esperar una respuesta a la crisis de salud mental"

"Nuestras ambiciones nunca serán recortadas. Este es el comienzo de lo que parece cumplir esa promesa", dijo. "Es el comienzo. Sin embargo, los neoyorquinos no pueden permitirse esperar una respuesta a la crisis de salud mental."

Nawaz mencionó que en los primeros meses de Mamdani en el Ayuntamiento, ha habido "protestantes antimusulmanes fuera de su casa -no protestando por sus políticas ni por nada, protestando por su fe fuera del lugar en el que vive."No mencionó el intento de ataque terrorista contra esos manifestantes, pero preguntó a Mamdani sobre varios miembros del Congreso que han dicho que"los musulmanes no pertenecen a la sociedad estadounidense", que "necesitamos más islamofobia, no menos" y "no más inmigración islámica".

"Creo que hay una naturaleza descarada en ello, y se están haciendo eco desde los más altos cargos de este país. Lo hacen sin ningún sentimiento de vergüenza, y lo que llama la atención de la islamofobia y la intolerancia antimusulmana no es que sea intolerante, porque hay mucha intolerancia en este país,", dijo. "Es que hay muy pocos que se opongan a ella, es decir, la forma en que se ha normalizado".

El odio a los musulmanes "no es exclusivo de ningún partido político,"

El odio a los musulmanes "no es exclusivo de ningún partido político", dijo Mamdani. "Es endémico, francamente, de nuestra política. Y lo que este tipo de intolerancia muestra es un borrado completo de alrededor de un millón de musulmanes que llaman a la ciudad su hogar, cuya identidad a menudo se les ha hecho sentir como si estuviera en tensión con ser un neoyorquino".

Mamdani, que ha suscitado críticas por la forma en que ha hablado de la actuación policial en la ciudad, dijo que tiene "mucha suerte de contar con un increíble equipo de agentes de la policía de Nueva York, que me mantienen a salvo todos y cada uno de los días."

"Mi temor, francamente, es por aquellos cuyos nombres desconocemos, cuyas profesiones desconocemos, que son vistos y entendidos como musulmanes y serán atacados por ello", dijo. "No tendrán las protecciones que yo tengo".

NYC cambió en febrero la forma de informar sobre los delitos de odio

Nawaz preguntó a Mamdani también por los neoyorquinos judíos. La ciudad cambió la forma de informar sobre los delitos de odio en febrero, después de que las estadísticas de enero en el primer mes de la alcaldía de Mamdani mostraran un aumento del 182% en el odio a los judíos.

A pesar de la nueva información, el Departamento de Policía de Nueva York estadísticas mostró que el 55% de los delitos de odio en la ciudad tuvieron como objetivo a judíos en febrero, frente a alrededor del 2% que fueron antimusulmanes. (Los datos del Pew Research Center sugieren que había el doble de judíos que de musulmanes en Nueva York en 2023-24, pero otros números muestran una diferencia mucho menor).

Nawaz preguntó a Mamdani cómo han sido sus conversaciones con los judíos.

"Han sido continuas, y ha sido realmente un placer reunirme con tantos líderes judíos en toda la ciudad", dijo. "De hecho, no hace mucho me reuní en esta misma sala con varios líderes ortodoxos de toda la ciudad, y hablamos del antisemitismo y de nuestro compromiso de erradicarlo en los cinco distritos".

"También hablamos de guarderías y vivienda y de cuestiones relacionadas con la calidad de vida, porque esas son también las preocupaciones que llenan las vidas de los neoyorquinos judíos de toda esta ciudad", dijo. "Mi trabajo no es ser alcalde sólo para los que me votaron o los que están de acuerdo con mi política. Mi trabajo es ser el alcalde de todos los que llaman a esta ciudad su hogar, y entregarles una ciudad de la que puedan estar orgullosos."

"Algo en lo que estamos muy de acuerdo es en el amor por la ciudad de Nueva York"

El alcalde también fue preguntado durante la entrevista por su relación con el presidente de EE UU Donald Trump, quien anteriormente le había llamado "lunático" pero con quien se reunió en el Despacho Oval al menos dos veces.

"El presidente y yo tenemos muchos desacuerdos. No somos tímidos al respecto. Los hemos hecho públicos. Hemos sido privados al respecto", dijo el alcalde. "Una cosa en la que estamos muy de acuerdo es en el amor por la ciudad de Nueva York, y por eso, en esa reunión, en las conversaciones posteriores en la siguiente reunión en el Despacho Oval, he vuelto al presidente con nuestras esperanzas de cómo podría ser realmente poner a esta ciudad en una mejor posición en los próximos años".

Ese plan incluye construir más viviendas públicas de las que la ciudad ha visto desde principios de la década de 1970, dijo Mamdani. Añadió que le dijo al presidente que las redadas federales de inmigración son "crueles e inhumanas" y "no hacen nada para avanzar en la causa de la seguridad pública."

"Le di a él y a su jefe de personaluna lista de cinco que habían sido detenidos en la Universidad de Columbia o en sus alrededores, y quizá unos 30 minutos después de la reunión, el presidente me llamó para decirme que había tomado la decisión de que iba a liberar al estudiante que había sido detenido esa mañana", dijo Mamdani.

"Mi trabajo no consiste en litigar los desacuerdos, sino en cumplir por el pueblo de Nueva York"

"Creo que es una relación productiva entre el alcalde de esta ciudad, el presidente de este país, y que además es honesta. Quiero ser siempre honesto con el presidente y con el público sobre dónde están esos desacuerdos", dijo, "y también que mi trabajo no es litigar los desacuerdos sino cumplir para la gente de la ciudad de Nueva York".

Cuando Nawaz preguntó dos veces con qué frecuencia habla Mamdani con Trump, el alcalde respondió: "Eso lo mantendré entre nosotros dos.".

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