6 de marzo, 2026

Por qué el presidente de Estados Unidos Donald Trump atacó a Irán?

Pregunte en muchos periódicos y paneles de televisión de toda Europa, y escuchará una respuesta familiar: porque es un imperialista, temerario y agresivo. Esa es la explicación dominante que se repite en gran parte de los medios de comunicación y el discurso político del continente.

Según esta narrativa,Trump actúa por arrogancia y ambición geopolítica. Le sigue de cerca, según los críticos, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a menudo retratado en los mismos comentarios como un peligroso provocador. Juntos, se convierten en cómodos símbolos de la agresión occidental.

Sin embargo, esta interpretación ignora el hecho central que ha definido la política de Oriente Medio durante más de cuatro décadas: La República Islámica de Irán ha construido un vasto sistema de guerra ideológica, expansión militar y terrorismo dirigido no sólo contra Israel sino contra Occidente en su conjunto.

Desde la Revolución iraní de 1979, el régimen ha declarado su intención de destruir tanto a Israel como a Estados Unidos: el "Pequeño Satán" y el "Gran Satán". Esto no fue un exceso retórico. Se convirtió en el principio organizador de la política exterior del régimen.

La toma de la embajada estadounidense en Teherán fue el acto inaugural. En los años siguientes se crearon los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, surgió Hezbolá, se extendieron las milicias por todo Oriente Próximo y se exportó sistemáticamente el terrorismo.

Esa historia incluye muchos capítulos, el último de los cuales son las atrocidades del 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, amplios sectores de la opinión pública europea prefieren descartar la amenaza iraní por exagerada o imaginaria. Misiles balísticos, uranio enriquecido, ambiciones nucleares: a menudo se tratan como afirmaciones especulativas o herramientas de negociación diplomática que siempre pueden resolverse mediante otra negociación.

Se supone que siempre es posible llegar a un acuerdo si Occidente muestra paciencia.

Pero los hechos dicen otra cosa. Incluso el jefe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha advertido de que Irán posee cientos de kilogramos de uranio altamente enriquecido que pronto podrían transformarse en armas nucleares.

Las negociaciones apenas han tranquilizado a los funcionarios occidentales. Según informes procedentes de conversaciones diplomáticas, funcionarios iraníes han sugerido abiertamente que su programa podría alcanzar rápidamente la capacidad de producir múltiples dispositivos nucleares.

Mientras tanto, Teherán sigue profundizando la cooperación estratégica con Rusia, en particular a través de la tecnología de drones utilizada en la guerra de Ucrania, al tiempo que mantiene fuertes lazos con China.

Sin embargo, muchos comentaristas europeos siguen convencidos de que el régimen iraní es estable, resistente y quizá incluso parte de un"eje de resistencia" más amplio que merece legitimidad política.

En esta interpretación, el ataque de Trump a Irán se convierte en un acto de beligerancia sin sentido en lugar de una respuesta estratégica a una amenaza creciente.

Los críticos acusan ahora al presidente estadounidense de abandonar su anterior promesa de buscar la paz. La guerra, argumentan, contradice esa promesa.

Pero este argumento no reconoce una realidad estratégica básica. A veces, una guerra de necesidad evita una guerra de agresión mucho más devastadora.

La historia demuestra una y otra vez que enfrentarse pronto a regímenes expansionistas puede evitar una catástrofe posterior. La alternativa -esperar a que la amenaza se materialice por completo-a menudo conduce a una destrucción mucho mayor.

La decisión de Trump también ha reavivado otra acusación conocida: que Estados Unidos actúa a instancias de Israel.

El propio Trump rechazó esa caracterización, insistiendo en que Washington está liderando el esfuerzo. Israel y Estados Unidos llevan mucho tiempo compartiendo inteligencia ypreocupaciones estratégicas respecto a las ambiciones de Irán.

La posición de Israel no es difícil de entender. Los líderes iraníes han pedido repetidamente su destrucción mientras construyen una red regionalde proxies armados diseñada precisamente para ese propósito.

Sin embargo, para muchos críticos en Europa, la incomodidad más profunda reside en otra parte: la idea de que las potencias occidentales puedan luchar abiertamente junto a Israel.

Cuando el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, describió como "refrescante luchar hombro con hombro con un aliado tan capaz", el comentario captó una realidad que inquieta a muchos comentaristas.

Israel es hoy un actor militar poderoso y capaz. También es un Estado que ha soportado décadas de amenazas que pedían su eliminación de la faz de la tierra.

Apoyar el derecho de Israel a defenderse -y defender el orden occidental más amplio amenazado por Irán- no debería ser controvertido. Sin embargo, para algunos observadores, sigue siendo profundamente problemático.

Durante el Holocausto, la decisión de luchar contra la Alemania naziy salvar a Europa y al pueblo judío se demoró muchoy fue dolorosamente difícil. En última instancia, resultó indispensable para la supervivencia de la civilización europea.

Hoy, la cooperación con el ejército de Israel es retratada por algunos críticos como inaceptable.

Trump, sin embargo, no se ha escondido detrás de Israel ni se ha dejado arrastrar a regañadientes a la confrontación. Ha optado por actuar junto a un aliado a la vez que pide al propio pueblo iraní que reclame su libertad frente a un régimen que lo ha gobernado mediante la represión y el miedo.

Lo que hace que la decisión de Trump sea tan notable -y tan difícil de entender para muchos europeos- es que ha elegido ponerse al lado del pueblo judío y defenderlo de una amenaza existencial.

Instintivamente, parece comprender el profundo significado moral de esa elección. Tras siglos en los que se dejó solos a los judíos para que se enfrentaran a la persecución, defenderlos es en sí mismo un logro histórico. Hoy, esa defensa significa apoyar a Israel y a su ejército. Marca un punto de inflexión histórico y moral.

Es una estrategia compleja, pero basada en una clara comprensión de lo que está en juego.

Para gran parte de Europa, sin embargo, la situación parece más fácil de interpretar a través de una narrativa más simple de imperialismo y agresión.

La realidad, por desgracia, es mucho más complicada.

