Spielberg debería utilizar su "gran plataforma" para censurar las opiniones de Mamdani, afirma el presidente de ZOA

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 18 de enero, 2026

Morton Klein, presidente nacional de la Organización Sionista de América, criticó al cineasta Steven Spielberg por haberse reunido supuestamente en privado con el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani, argumentando que la visita legitimaba a una persona que se ha desvivido por dar a conocer sus opiniones contrarias a Israel.

Klein dijo a JNS que la reunión de Spielberg debería haber ido seguida de una declaración pública del director.

"Tiene una gran plataforma", dijo Klein. "Habla del Holocausto, y nos preocupa que nos encontremos en una situación en la que eso pueda volver a ocurrir. Y tenemos a un tipo que habla casi como hablaban los nazis en los años 30, y se reúne con él y no lo condena".

La reunión de Spielberg con el nuevo alcalde el 5 de enero se produjo después de que el 2 de enero declaración de varias de las principales organizaciones judías, entre ellas la UJA-Federation of New York, JCRC-NY, ADL New York/New Jersey, AJC New York, Agudath Israel of America, la Orthodox Union y la New York Board of Rabbis, en respuesta a los primeros movimientos de Mamdani en la política de la ciudad relacionados con el antisemitismo e Israel.

Klein calificó la declaración de "débil" y"vergonzosa carta de judíos asustados y patéticos", señalando que "la palabra condena no aparece ahí. La palabra criticar no aparece allí".

JNS buscó comentarios sobre la reunión de Spielberg de todos los grupos judíos que firmaron la declaración, pero sólo respondió el rabino Joseph Potasnik, vicepresidente ejecutivo de la Junta de Rabinos de Nueva York.

Potasnik declaró a JNS que "tras la reunión con Steven Spielberg, que se ha manifestado abiertamente sobre el azote del creciente antisemitismo, espero que el alcalde emita una declaración clara e inequívoca condenando el antisemitismo tal como se encuentra en la frase, 'Globalizar la intifada'".

Klein dijo que no le sorprende que sólo un grupo haya respondido:"No conseguirás que los principales grupos judíos de izquierdas critiquen a una figura importante de la izquierda como Spielberg".

©JNS