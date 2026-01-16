Los hechos son "un poco inusuales", dice FIRE sobre la cancelación de un evento proisraelí en Brooklyn Law

Publicado por Vita Fellig 16 de enero, 2026

La Fundación para los Derechos y la Expresión Individual (FIRE), un grupo defensor de la libertad de expresión, está impugnando la afirmación de la Facultad de Derecho de Brooklyn de que "limitaciones de recursos" la obligaron a cancelar un evento estudiantil judío con el bloguero israelí de tecnología Hillel Fuld el pasado octubre, dado que la escuela apoyó otra protesta en el campus ese mismo día.

En una carta del 5 de enero dirigida a David Meyer, presidente de la institución privada de 125 años, FIRE pidió a la administración que respondiera a la aparente discrepancia antes del 20 de enero.

En los días previos al evento, la filial estudiantil de Students for Justice in Palestine instó a los administradores a trasladar la actividad fuera del campus y anunció una protesta contra la participación de Fuld, según publicaciones compartidas en Instagram.

Garrett Gravley, asesor del programa de defensa de los derechos en los campus universitarios de FIRE, declaró a JNS que su grupo intervino "porque se estaba ejerciendo presión para silenciar a un orador sionista".

"Tanto si la escuela lo pretendía como si no, él fue silenciado, y su cancelación fue acogida y celebrada como tal", afirmó Gravley. "Eso debería preocupar a cualquiera que tenga el mismo compromiso con la libertad de expresión que nosotros".

Un portavoz de la Facultad de Derecho de Brooklyn dijo a JNS que la decisión de cancelar el evento de Fuld no estaba relacionada con sus opiniones, sino con la falta de personal administrativo. Había programada una visita del comité de acreditación para ese día, lo que significaba que el personal ya estaba ocupado, según explicó el portavoz.

La facultad también remitió a JNS a un comunicado en el que la junta directiva de la Asociación de Estudiantes de Derecho Judíos afirmaba que el evento se canceló debido a un conflicto de agenda y no por la controversia en torno al orador.

La junta de la asociación estudiantil dijo el 25 de octubre que "la administración nos ha informado de que el problema se debe únicamente a la coincidencia con la visita del Comité de Acreditación de la Facultad de Derecho, ya que cualquier manifestación en el campus podría requerir la atención de administradores que estarán ocupados con dicha visita".

"El evento con Hillel Fuld no se canceló por quién es o por lo que haya dicho", afirmó el grupo. "Simplemente no estaba disponible en ninguna otra fecha".

"De lo contrario, lo habríamos reprogramado sin problema, tal como solicitó la administración", añadió.

Gravley dijo a JNS que FIRE reconoce las exigencias de las visitas de acreditación, pero cuestiona cómo la facultad alegó limitaciones de personal cuando los administradores y empleados parecían estar disponibles en el campus para supervisar una contraprotesta el mismo día en que Fuld debía hablar.

"Queremos asegurarnos de que, por ‘controvertido’ que sea un orador, pueda expresarse y no exista presión para impedirlo", dijo a JNS. "Aunque la facultad insiste en que no cedió a presiones, los hechos son un poco inusuales".

Gravley añadió que "independientemente de si la escuela actuó con la intención de limitar la libertad de expresión o no, lo que buscamos es defender la libertad fundamental de expresión en sí misma".

Dijo a JNS que debe mantenerse una cultura de libertad de expresión en los campus universitarios.

"Creemos que la contramanifestación debía celebrarse, pero también creemos que el señor Fuld debería haber podido hablar ante la Asociación de Estudiantes de Derecho Judíos", afirmó. "Creemos que ambos eventos deberían haber tenido lugar y que Brooklyn Law debería haber actuado de manera neutral en cuanto a puntos de vista en todo momento".

"Veneno y odio en los campus"

Fuld rechaza la versión de la facultad sobre la cancelación. Dijo a JNS que nunca se le ofreció la oportunidad de reprogramar y que solo se enteró de que su evento había sido cancelado al ver llamados públicos para bloquear su participación.

"Estaba en una gira de conferencias y recibimos una notificación de la facultad de que mi evento había sido cancelado", dijo. "Al mismo tiempo, vi que Students for Justice in Palestine había publicado un cartel y un llamado a la acción para impedirme entrar al campus".

"Montaron toda una campaña y, después de que se cancelara, celebraron la cancelación, así que claramente fue obra suya", dijo a JNS. "Sé que la facultad dijo después que no tenían suficientes administradores, pero eso es obviamente ridículo".

Según Fuld, suprimir la libertad de expresión en el campus sienta un precedente peligroso.

"Creo que debemos darnos cuenta de que así es como empiezan las cosas y luego pueden extenderse al resto de la sociedad", afirmó. "Cuando se prohíbe a la gente ejercer la libertad de expresión, se crea un ambiente de veneno y odio en los campus, donde vemos sucesos como lo que ocurrió con Charlie Kirk".

© JNS