Wembanyama vs. Edwards: el futuro de la NBA dice choca en una jornada de récords y sorpresas

Publicado por Virginia Martínez 18 de enero, 2026

Los Minnesota Timberwolves cayeron 126-123 ante los San Antonio Spurs a pesar de una explosión de 55 puntos de Anthony Edwards. Victor Wembanyama, junto a un sólido De'Aaron Fox, impuso su ley en un duelo que reafirma el cambio de guardia en la liga.

A continuación, las escenas principales de una intensa jornada de la NBA con la sorprendente caída de los Oklahoma City Thunder ante los Miami Heat, la sólida victoria de los Denver Nuggets frente a los Wizards y la crisis de Los Angeles Lakers en su visita a los Portland Trail Blazers.

Récord personal de Edwards en la victoria de los Timberwolves

El duelo entre Timberwolves y Spurs, rivales directos en la Conferencia Oeste, derivó en una batalla entre dos de las figuras llamadas a dominar el futuro de la NBA, Victor Wembanyama y Anthony Edwards.

El estadounidense de 24 años anotó 26 de sus 55 puntos en el cuarto periodo liderando el infructuoso intento de remontada de los Wolves, que estuvieron abajo hasta por 25 puntos. Edwards estableció un nuevo récord de puntos en su carrera con una línea que incluyó también 9 triples.

Si el escolta maravilló desde la larga distancia, Wembanyama, de 22 años, dominó la pintura hasta llegar a 39 puntos y 9 rebotes. Secundado esta vez por el base De'Aaron Fox (25 puntos), el gigante francés sigue entrando en ritmo tras sus recientes problemas físicos y de su mano los Spurs ostentan el segundo puesto del Oeste, con 29 victorias y 13 derrotas.

Con este mismo registro se encuentran los Denver Nuggets, que vencieron 121-115 a los Washington Wizards con 42 puntos del base canadiense Jamal Murray.

Los Heat calientan Miami sorprendiendo al vigente campeón

Los Oklahoma City Thunder (35-8) son los únicos que se encuentran por encima de San Antonio en el Oeste. Este sábado, sin embargo, los vigentes campeones de la NBA tropezaron en su visita a los Miami Heat por 122-120.

Sin Tyler Herro ni el mexicano-estadounidense Jaime Jaquez Jr, el pívot Bam Adebayo fue la figura local con 30 puntos y 12 rebotes, apoyado en Norman Powell, que aportó 19 unidades con 5 triples.

Una noche que se antojaba cómoda para Oklahoma City, que anotó 37 puntos en el primer cuarto, cambió drásticamente con la determinación defensiva de Miami y sus propios errores en la ofensiva. El base Shai Gilgeous-Alexander, vigente Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, brilló con 39 puntos pero los Thunder se condenaron con hasta 14 pérdidas de balón, por 4 de Miami.

"Ellos cuidaron la pelota, jugaron con buena energía en ataque", reconoció el entrenador de Oklahoma City, Mark Daigneault. "Se apoyaron en la energía de los aficionados. Jugaron un muy buen partido y hay que darles crédito".

Sin Doncic no hay Lakers: cómoda victoria de los Blazers

Con la ausencia de Luka Doncic, Los Angeles Lakers sucumbieron por 132-116 ante los Portland Trail Blazers, su quinta derrota en los últimos seis partidos.

A las molestias de ingle de Doncic se sumaron otros problemas físicos del pívot DeAndre Ayton y la lesión de gemelos que mantiene fuera de combate a Austin Reaves desde hace casi un mes.

Sin tres titulares a su lado, al veterano LeBron James se le hizo muy cuesta arriba liderar la ofensiva ante Portland. El alero falló seis de sus siete primeros tiros pero se fue entonando hasta terminar cerca del triple doble, con 20 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias.

El escolta Shaedon Sharpe, con 25 puntos, desmontó la débil defensa angelina en un plácido triunfo ante el público de los Trail Blazers, que llegaron a dominar por 24 puntos de ventaja.