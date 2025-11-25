Israel recibe el cadáver de un supuesto rehén retenido en Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 25 de noviembre, 2025

Las autoridades israelíes han recibido de la Cruz Roja de Gaza un ataúd que, al parecer, contiene el cuerpo de un rehén israelí, según ha informado la Oficina del Primer Ministro israelí en la tarde del martes. En el pasado, Hamás ha mentido sobre tales restos.

"Israel ha recibido a través de la Cruz Roja el cuerpo de un rehén fallecido que fue trasladado a una fuerza de las Fuerzas de Defensa de Israel y de la Agencia de Seguridad General dentro de la Franja de Gaza", dijo la oficina de Benjamin Netanyahu.

Se cree que Hamás retuvo tres cuerpos de rehenes antes de la entrega.

Está previsto que el rabino del ejército israelí reciba el cuerpo cuando llegue a Israel y lo traslade al Instituto Forense Nacional, cerca de Tel Aviv.

"Al final del proceso de identificación, se dará un aviso oficial a la familia,", dijo la oficina del primer ministro. No dio el nombre del rehén, cuyos restos se cree que han sido trasladados.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que Hamás entregó los restos a la Cruz Roja en un "punto de encuentro". La Cruz Roja entregó el cuerpo a Israel.

Las FDI "piden al público que actúe con sensibilidad y espere a la identificación oficial, que primero se facilitará a las familias,", dijeron los militares israelíes.

A primera hora del día, Hamás y la Yihad Islámica Palestina dijeron que tenían intención de devolver los restos de un rehén asesinado a las 16.00 hora local. La anterior entrega tuvo lugar el 13 de noviembre, cuando Hamás trasladó el cuerpo de Meny Godard.

El anuncio de las organizaciones terroristas se produjo minutos después de que la Oficina del Primer Ministro israelí dijera el martes que veía con "gran severidad" cualquier retraso en la entrega del cuerpo.

"A la luz del anuncio de la Yihad Islámica Palestina de que ha localizado los restos de un rehén fallecido, Israel ve con gran severidad el retraso en transferirlos inmediatamente a su custodia", dijo.

"Se trata de una violación adicional del acuerdo", añadía. "Israel exige la devolución inmediata de los tres rehenes fallecidos, que siguen retenidos en la Franja de Gaza".

La Yihad Islámica afirmó por primera vez el lunes que había encontrado los restos de un rehén.

"Hoy hemos encontrado el cuerpo de uno de los prisioneros enemigos durante las operaciones de búsqueda en las zonas controladas por el ejército sionista en el centro de la Franja de Gaza", declararon las Brigadas Al-Quds, según informa AFP .

Hasta el martes por la mañana, los cadáveres de tres rehenes asesinados permanecían en Gaza: El sargento mayor Ran Gvili, Dror Or y el tailandés Sudthisak Rinthalak.

