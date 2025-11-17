La concursante de 'Miss Israel' recibe una avalancha de amenazas de muerte tras la viralización del video de 'Miss Universo'

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 17 de noviembre, 2025

Según el New York Post , Melanie Shiraz, Miss Israel, ha recibido numerosas amenazas de muerte tras las acusaciones virales de que dirigió una mirada hostil a Nadeen Ayoub, Miss Palestina, durante el certamen de Miss Universo celebrado la semana pasada en Tailandia .

La ola de “odio desatado” comprende “no solo amenazas de muerte, sino también amenazas de agresión sexual”, dijo Shiraz, ex activista estudiantil de la Universidad de California, Berkeley, al New York Post el viernes.

A lo largo de la última semana, el concursante judío se ha enfrentado a manifestantes agresivos mientras recibía mensajes de odio, incluyendo “Hitler debería haber terminado el trabajo”.

“Es muy aislante. Experimento un nivel de odio, en magnitud y profundidad, que nadie más experimentará”, declaró Shiraz. “Tener seguridad adicional no es una experiencia normal”.

Shiraz sostiene que los vídeos, que fueron compartidos en la cuenta de redes sociales de Ayoub, incluyen una edición engañosa, y afirma que el material era “sensacionalista, intencionadamente engañoso, editado o incompleto”, lo que la obligó a contratar seguridad adicional para la competición del 21 de noviembre.

Otros vídeos muestran a Miss Israel posicionándose muy por detrás de Miss Palestina, lo que le impide físicamente mirarla de reojo. Shiraz explicó que había visto a un fotógrafo enfocando a ambas mujeres durante la ceremonia previa al certamen. “Me di cuenta de que estaba apuntando hacia ella, y por lo tanto hacia mí, porque yo estaba justo detrás”, dijo Shiraz.

Los vídeos cuestionables aparecieron en las redes sociales de Ayoub, y celebridades como la modelo estadounidense Bella Hadid los compartieron. Las imágenes manipuladas se utilizaron con el objetivo de perjudicarme y generar un clima de celos, según declaró Shiraz al Post .

El exportavoz del Gobierno israelí, Eylon Levy, declaró al Post : "Las imágenes no son reales, están manipuladas", señalando que los concursantes "ni siquiera están uno al lado del otro". El material fue "montado para dejar mal parado a Israel" y se fabricó una «indignación falsa", argumentó Levy. "Millones de personas se lo creyeron porque querían que fuera verdad".

Shiraz sigue firme en su decisión a pesar del acoso. "Por eso hago esto; es la realidad de ser judío en este planeta hoy en día. Es injusto", afirmó.

