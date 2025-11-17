Eric Adams: Si yo fuera un neoyorquino judío estaría preocupado por mis hijos

Publicado por Etgar Lefkovits 17 de noviembre, 2025

El alcalde saliente de Nueva York Eric Adams dijo el domingo durante una visita a Israel que si fuera un neoyorquino judío estaría preocupado por sus hijos tras la elección este mes de su sustituto, Zohran Mamdani.

"Si yo fuera un neoyorquino judío estaría preocupado pormis hijos", dijo Adams en un acto en Tel Aviv organizado por la organización Combat Antisemitism. "Tenemos que ser honestos sobre el momento y no podemos endulzarlo".

Advirtió que ahora se ha vuelto "cool y de moda" ser antisemita en todo el mundo, incluso en la ciudad de Nueva York -donde vive la mayor población judía fuera de Israel-y que toda una generación se ha criado con mentiras recogidas a través de las redes sociales.

"Hay gente que se pasea por el país con carteles que dicen Queers for Palestine, y eso es de queers cuando el único lugar por el que se puede pasear en Oriente Medio siendo maricón es Israel", dijo, y añadió: "Han secuestrado el debate".

Israel perdió la narrativa



El alcalde saliente, que ha sido un defensor incondicional de Israel, señaló que la historia humana detrás de la invasión de Israel dirigida por Hamás el 7 de octubre de 2023 nunca llegó a Estados Unidos, lo que llevó a Israel a perder al público mayoritario.

"Nunca se contó realmente la historia del 7 de octubre", dijo. "Se oyó hablar de ello, pero nunca se supo lo que ocurrió realmente".

Los partidarios de Israel no lograron crear un mensaje que conectara con la gente corriente, y la historia fue aprovechada por sus oponentes, dijo.

"Los Zohrans del mundo difundieron las imágenes de cada bebé asesinado en Gaza... y se convirtieron en un símbolo de lo que enfurecía a la gente", continuó.

Los judíos de Nueva York deben "prepararse"



"Los judíos de Nueva York no deben ser complacientes en medio de este estallido de antisemitismo que probablemente aumentará tras la victoria de Mamdani", dijo Adams, quien añadió que la ciudad va en la dirección equivocada.

"La comunidad judía de Nueva York debe prepararse", dijo. "Este es un periodo en el que hay que ser consciente del nivel de hostilidad global hacia la comunidad judía. Si dices que todo va bien te estás abocando al fracaso".

Alrededor de un tercio de los judíos neoyorquinos votaron por Mamdani, según los sondeos a pie de urna, lo que pone de relieve la división entre la comunidad judía estadounidense, predominantemente liberal, e Israel.

"Lo anormal se convirtió en normal"



Según Adams, la negativa de Mamdani a denunciar la frase "globalizar la intifada" durante la campaña electoral y el hecho de que, a pesar de ello, se alzara con la victoria fue indicativo de que lo anormal se convirtió en normal en Nueva York.

"La gente se siente cómoda siendo antisemita", dijo.

"No soy sólo su alcalde", dijo entre aplausos. "Soy su hermano".

Mamdani tomará posesión de su cargo el 1 de enero.

