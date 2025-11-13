OIEA: Irán bloquea el acceso a las instalaciones nucleares alcanzadas por los ataques de EEUU e Israel

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 13 de noviembre, 2025

Irán aún no ha permitido el acceso de los inspectores internacionales a las instalaciones nucleares bombardeadas en junio por las fuerzas israelíes y estadounidenses. Según un nuevo informe confidencial del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) a los Estados miembros, del que Reuters publicó extractos el miércoles.

"La falta de acceso del Organismo a este material nuclear en Irán durante cinco meses significa que su verificación... está muy retrasada", según el informe.

"Es fundamental que el Organismo pueda verificar los inventarios de material nuclear previamente declarado en Irán lo antes posible para disipar sus preocupaciones ... respecto a la posible desviación de material nuclear declarado de su uso pacífico", prosigue el informe del OIEA.

El Tratado de No Proliferación exige a Teherán que presente un informe detallado sobre estas instalaciones "sin demora", pero aún no lo ha cumplido, lo que impide a los inspectores del OIEA reanudar las visitas.

Antes del bombardeo, Irán poseía 440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, una cantidad que, según el OIEA, es potencialmente suficiente para fabricar 10 bombas nucleares si se sigue refinando.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán declaró el 20 de octubre que la República Islámica había cancelado su acuerdo de inspección con el OIEA.

En una conferencia de prensa en Irak, Ali Larijani dijo que su país había cumplido la amenaza del ministro de Asuntos Exteriores iraní de romper la cooperación con el OIEA si se reimponían las sanciones nucleares.

"Nuestro ministro de Exteriores anunció tras la reunión de El Cairo que si se activa el mecanismo de activación, las negociaciones se considerarán nulas y sin efecto", dijo Larijani, según la Agencia de Noticias de la República Islámica. "Si la agencia tiene una petición en este sentido, debe presentarla a la secretaría del consejo supremo de seguridad nacional para que pueda ser revisada".

En septiembre, Irán y el OIEA acordaron en una reunión en El Cairo reanudar las inspecciones nucleares en Irán, incluidos los emplazamientos que Estados Unidos e Israel bombardearon durante la guerra de 12 días en junio.

Abbas Araghchi, ministro iraní de Asuntos Exteriores, dijo que ese acuerdo se cancelaría si Francia, Alemania y el Reino Unido aplicaban sanciones snapback contra Irán en el Consejo de Seguridad de la ONU.Consejo de Seguridad de la ONU en virtud de la resolución 2231, que formalizó el Plan de Acción Integral Conjunto de 2015, comúnmente conocido como el acuerdo nuclear con Irán.

Los tres países iniciaron las sanciones en agosto citando el incumplimiento por parte de Irán de los términos del acuerdo, y las sanciones nucleares de la ONU contra Irán fueron reimpuestas a finales de septiembre.

© JNS.