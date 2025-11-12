Gal Gadot recibe el "Nobel judío" de 2026

Publicado por Sabrina Martin 11 de noviembre, 2025

La actriz israelí Gal Gadot, conocida por interpretar a la Mujer Maravilla, fue nombrada el martes ganadora del Premio Génesis 2026, a menudo llamado el “Nobel judío”.

“Soy judía y israelí, y me siento orgullosa de serlo. Amo a mi país y dedico este premio a las organizaciones que ayudarán a Israel a sanar y a esas personas increíbles que sirven en la primera línea de la compasión”, dijo Gadot. “Israel ha sufrido un dolor inimaginable. Ahora debemos comenzar a sanar, a reconstruir corazones, familias y comunidades”.

El premio viene dotado con un millón de dólares, que se destina a una organización benéfica elegida por el ganador.

Gadot fue “una de las primeras figuras mundiales en condenar los bárbaros ataques de Hamás y defender a Israel” después del 7 de octubre, y utilizó su “plataforma internacional” para pedir la liberación de los rehenes, según la Fundación Premio Génesis.

También expresó “simpatía por la difícil situación de los civiles en Gaza afectados por la guerra” y organizó proyecciones privadas de las imágenes sin editar que los terroristas capturaron el 7 de octubre para líderes de Hollywood, según se informó.

Esta última fue una “valiente acción de conciencia en un momento en que pocos en la industria del entretenimiento, judíos o no, se atrevían a hablar en apoyo de Israel”, dijo la fundación.

“La claridad moral y el amor inquebrantable de Gal Gadot por Israel han inspirado a millones de personas”, afirmó Stan Polovets, cofundador y presidente de la fundación.

“El premio reconoce su valentía y coraje moral: su firme defensa de Israel con gran riesgo personal y profesional, su defensa de los rehenes, su compasión por las víctimas del terror y su empatía por todas las víctimas inocentes de esta terrible guerra desatada por Hamás”, dijo Polovets.

