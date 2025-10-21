Gal Gadot vuelve a rodar en Londres tras los disturbios provocados por activistas antiisraelíes

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 21 de octubre, 2025

La actriz israelí Gal Gadot reanudó el rodaje en su última película en Londres después de que la producción se retrasara por una serie de protestas anti Israel en el Reino Unido, reportó el Daily Mail el sábado.

El diario publicó imágenes nuevas del set de producción, que muestran una mayor presencia policial.

El trabajo en el thriller de acción "The Runner", cuyo estreno mundial está previsto para 2026, se trasladó supuestamente de Camden al este de Londres para un "día secreto de rodaje" con el fin de eludir a los manifestantes antiisraelíes.

La producción siguió adelante a pesar de los informes de junio que decían que Gadot estaba considerando abandonar el rodaje en Londres.

Según el Daily Mail, las repetidas manifestaciones en el plató dejaron a la estrella israelí "traumatizada", lo que obligó a interrumpir el calendario de producción.

El diario citó a un portavoz de la Policía Metropolitana diciendo: "Los manifestantes han interrumpido repetidamente el rodaje en localizaciones de todo Londres, lo que ha provocado cinco detenciones por diversos delitos, incluido el acoso. Si bien reconocemos absolutamente el derecho a las protestas pacíficas, tenemos el deber de intervenir cuando esto cruza la línea hacia la perturbación grave o la delincuencia".

"Se han desplegado agentes donde ha sido necesario para garantizar la seguridad de todos los participantes en el rodaje y de quienes protestaban legítimamente", añadió el portavoz.

El diario afirmó que la producción de la película ha sido "asediada" por activistas "durante al menos 20 días este año".

Los manifestantes antiisraelíes compartían información en las redes sociales sobre el lugar del rodaje.

"The Runner" trata sobre una exitosa abogada que vive en Londres, interpretada por Gadot, que se ve obligada a recorrer la capital para salvar a su hijo secuestrado mientras obedece órdenes de una persona misteriosa.

El actor británico Damian Lewis ("Homeland") también protagoniza la película, dirigida por Kevin Macdonald y escrita por Mark Gibson.

© JNS