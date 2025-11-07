EEUU apunta a Irán por planear el asesinato del embajador de Israel en México

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 7 de noviembre, 2025

Hasan Izadi, funcionario del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en Irán, planeó asesinar a Einat Kranz Neiger, embajadora israelí en México, a partir de finales de 2024 y mantuvo activo el complot hasta la primera mitad de 2025, según un funcionario estadounidense y el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.

El oficial de la Fuerza Quds, que se asemeja a la CIA, trabajó anteriormente en la embajada iraní en Venezuela, donde fue segundo consejero. Utilizaba el alias de Masood Rahnema.

El funcionario estadounidense dijo que Izadi tenía como objetivo a funcionarios estadounidenses e israelíes y que, mientras estuvo en Venezuela, se comunicó con Hezbollah, el grupo terrorista proxy iraní en Líbano.

"El complot fue contenido y no representa una amenaza actual", dijo el funcionario estadounidense, que habló bajo anonimato. "Esto no es más que el último de una larga historia de ataques letales globales de Irán contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que no esté de acuerdo con ellos".

El complot revelado es "algo que debería preocupar profundamente a todos los países donde hay presencia iraní", dijo el funcionario.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí dijo a JNS que "agradecemos a los servicios de seguridad y aplicación de la ley en México por frustrar una red terrorista dirigida por Irán que buscaba atacar al embajador de Israel en México."

"La comunidad de seguridad e inteligencia israelí continuará trabajando incansablemente, en plena cooperación con las agencias de seguridad e inteligencia de todo el mundo, para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus apoderados contra objetivos israelíes y judíos en todo el mundo", dijo el ministerio israelí.

Izadi ha viajado extensamente en América Latina, donde opera una red de informantes, JNS se enteró. Durante su estancia en Caracas en 2021, Izadi y Hossein Kiani-Mordi, agregado militar de Irán, se pusieron en contacto con disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para coordinar ataques en toda América Latina contra altos funcionarios estadounidenses e israelíes.

Izadi aparece estrechando la mano del líder venezolano Nicolás Maduro en una foto que la embajada iraní en Caracas publicó el 24 de mayo de 2024.

Según una traducción de la publicación en Instagram, la embajada afirmó que Maduro "visitó la residencia de la embajada iraní en Caracas para rendir homenaje al mártir presidente Raisi y a sus compañeros", en referencia al fallecido presidente iraní Ebrahim Raisi.

Izadi trabajó con Majid Dastjani Farahani y Mohammad Mahdi Khanpour Ardestani, según supo la JNS. Estos dos últimos son oficiales de la inteligencia iraní que figuran en la lista de los "más buscados" del FBI, y se cree que ambos han intentado reclutar a personas en Estados Unidos en sus complots contra funcionarios del gobierno estadounidense.

© JNS.