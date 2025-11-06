Israel designa como zona militar cerrada la frontera con Egipto

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 6 de noviembre, 2025

Israel ha designado la zona a lo largo de sus 130 millas de frontera con Egipto como una zona militar cerrada para combatir el contrabando, dijo el jueves la oficina de Israel Katz, ministro de Defensa israelí.

La orden de Katz tiene por objeto "convertir la zona adyacente a la frontera en una zona militar cerrada y cambiar las reglas de enfrentamiento para atacar a los operadores de drones y a los contrabandistas apuntando a cualquier elemento no autorizado que penetre en la zona prohibida", dijo su oficina.

Los contrabandistas de Israel y Egipto han estado colaborando para traer artículos restringidos del Sinaí, incluidas armas.

La unidad de desarrollo del Ministerio de Defensa "cooperará con la Fuerza Aérea y, además, el Consejo de Seguridad Nacional ayudará en cuestiones como la exigencia por ley de licencias para el uso, compra y posesión de drones", rezaba el comunicado.

Yitzhak Wasserlauf, ministro israelí para el desarrollo de la periferia, el Néguev y Galilea, celebró la medida.

"La frontera con Egipto se ha convertido en un agujero negro económico y de seguridad, que perjudica principalmente al Néguev y a todo el Estado de Israel. Es hora de poner fin a esto", escribió Wasserlauf.

Los alcaldes de la zona del Néguev, que durante años han advertido sobre la actividad delictiva de los beduinos israelíes, dijeron recientemente que el contrabando estaba exacerbando el problema de las armas ilegales en la zona.

El viceministro de la Oficina del Primer Ministro Almog Cohen, antiguo legislador del partido Otzma Yehudit de Wasserlauf, dijo que el cambio de política en la frontera reflejaba un bienvenido giro en la doctrina de seguridad de Israel tras 7 de octubre de 2023, cuando miles de terroristas dirigidos por Hamás invadieron Israel.

Afirmando que "el contrabando de armas se ha intensificado significativamente hasta el punto de suponer una amenaza estratégica para la seguridad del Estado de Israel", escribió en X: "La concepción se rompió el 7 de octubre para muchos, y me alegro de que hayamos despertado también en este asunto de máxima importancia: no nos despertaremos una mañana luminosa con un ejército armado amenazando nuestras ciudades y a nuestros niños."

Israel comenzó a erigir barreras fortificadas a lo largo de la frontera con Egipto en 2009, a raíz del cruce ilegal al país de decenas de miles de africanos, además del contrabando de toneladas de drogas cada año. Durante décadas antes de ese año, la frontera de Israel con Egipto había estado delimitada por una valla baja de alambre de espino, con muchos segmentos total o parcialmente cubiertos por dunas móviles.

La barrera, de hasta 16 pies de altura en gran parte de su longitud, se completó en 2013, poniendo fin prácticamente a la migración ilegal. Sin embargo, los contrabandistas pasaron a utilizar drones y catapultas para trasladar el contrabando a través de la frontera.

© JNS.