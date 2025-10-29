Las empresas fundadas por israelíes generaron 13.000 millones de dólares para Nueva York en 2024, según un informe

Publicado por Mike Wagenheim - JNS (Jewish News Syndicate) 29 de octubre, 2025

El año pasado, 648 empresas fundadas por israelíes en Nueva York obtuvieron unos 8.600 millones de dólares en beneficios, crearon 28.524 puestos de trabajo y contribuyeron con 13.300 millones de dólares en valor a la economía del estado, según un nuevo informe de la Alianza Empresarial Estados Unidos-Israel.

El Informe 2025 sobre el Impacto Económico Nueva York-Israel reveló que cerca del 90% de ese impacto se centró en la ciudad de Nueva York y que estas empresas fundadas en Israel crearon un total de 57.145 puestos de trabajo al "contabilizar el efecto multiplicador".

Los puestos de trabajo en esas empresas pagaban 150.486 dólares al año, por término medio, dice el informe.

"Los datos afirman que los fundadores israelíes siguen siendo indispensables para Nueva York", dijo Aaron Kaplowitz, presidente de la alianza. "Además de crear puestos de trabajo locales y aportar ingresos muy necesarios a las comunidades locales, los israelíes son parte integral para impulsar la economía de la innovación del estado."

Los hallazgos muestran un crecimiento significativo desde el Informe de Impacto Económico Nueva York-Israel de 2019 original, que documentó 142 empresas fundadas por israelíes creadas en el estado en ese marco de tiempo, lo que llevó a 4,793 empleos.

El número de empresas fundadas por israelíes con al menos mil millones de dólares de valor, conocidas como "unicornios", aumentó de cinco a 20.

"Los fundadores israelíes se han enfrentado a fuertes vientos económicos en los últimos seis años, sobre todo por COVID-19 las interrupciones y los desafíos geopolíticos", declaró Kaplowitz. "No obstante, los israelíes tienen un don para convertir los retos en oportunidades -en algunos casos, grandes oportunidades- y los datos muestran que esta capacidad de recuperación también ha resultado beneficiosa para los neoyorquinos."

