"No hay Nueva York sin comunidad judía", dice Cuomo en un acto en una sinagoga

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 21 de octubre, 2025

Horas después de que Rich Azzopardi, portavoz del exgobernador de Nueva York la campaña independiente de Andrew Cuomo a la alcaldía, promocionara una nueva encuesta que muestra un "dramático cambio de 10 puntos desde finales de agosto" y un "empate" entre su jefe y el favorito y candidato demócrata Zohran Mamdani, Cuomo restó importancia a las encuestas en unas declaraciones en la Congregación Ohab Zedek, en el Upper West Side de Manhattan.

Cuomo dijo a los cerca de 200 asistentes a la congregación ortodoxa moderna, de más de 150 años de antigüedad, que su padre, el exgobernador de Nueva York Mario Cuomo, no daba demasiada importancia a la opinión pública.

"Mi padre estaba en contra de la pena de muerte. Decía: 'Sobre la pena de muerte, es 50-50'", dijo Cuomo. "Yo dije: '¿50-50 en la pena de muerte? El 78% apoya la pena de muerte. ¿Qué opinas, papá?' 'Están todos equivocados'".

"¿Cómo puedes estar en política y decir: '78%. Están todos equivocados'". dijo Cuomo. "Porque tienes que ser un líder".

El aspirante a alcalde dijo a la audiencia que ha pensado en el liderazgo mientras veía al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Tienes que estar en un lugar en el que tomes una decisión que creas que es la correcta, y mantengas tus principios, independientemente de las consecuencias políticas y del ruido del momento", dijo. "La opinión pública puede cambiar de un día para otro. La emoción puede oscilar de un día para otro. Un verdadero líder conoce los principios y se atiene a ellos".

Dirigiéndose al moderador del acto Elisha Wiesel, hijo del fallecido superviviente del Holocausto y Premio Nobel Elie Wiesel, Cuomo dijo que aprendió esa lección sobre principios de su padre. "Estoy seguro de que usted lleva la misma lección", dijo.

Antes del reciente sondeo, los datos sobre la carrera por la alcaldía de Nueva York sugerían una amplia ventaja para Mamdani, representante del estado de Nueva York con un historial de comentarios antiisraelíes, por delante de Cuomo y del fundador de Guardian Angels, Curtis Sliwa, candidato republicano. El alcalde de Nueva York Eric Adams, que era considerado por muchos como el que más simpatizaba con Israel y los judíos, abandonó tras presentarse como independiente.

"Cuando me preparaba para esta noche pensaba: ¿qué pensarían nuestros padres para que tengamos que estar aquí esta noche, en este momento?", dijo Cuomo a Wiesel, aludiendo al creciente odio a los judíos.

"Este momento en el que pasaron toda su vida trabajando para asegurarse de que nunca volviera a ocurrir", dijo, señalando la "tristeza que sé que sentiría mi padre de que estemos en esta situación".

Wiesel también citó al padre de Cuomo, y dijo que el comentario de este sobre el Holocausto -que "ejércitos de personas" ayudaron a los "bárbaros" al optar por no oponerse a ellos y negarse a darse cuenta, preocuparse o alzar la voz- también podría aplicarse al 7 de octubre y sus secuelas.

Cuomo ha hecho del creciente odio a los judíos un punto central de sus críticas a Mamdani, que ha acusado repetidamente a Israel de "genocidio" y ha dicho que haría detener al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, si el premier viniera a Nueva York.

El rabino Steven Burg, director general de Aish, que patrocinó el acto, dijo a los asistentes que le había dicho a Cuomo antes de la reunión que estaba en la Knesset durante el reciente discurso del presidente estadounidense Donald Trump.

"En muchos sentidos, siento que estar aquí en esta sala hoy es más importante que estar en la Knesset la semana pasada, y explicaré por qué", dijo. Señaló que los judíos son una familia y que los corazones judíos han sangrado desde 7 de octubre.

"Mientras iba y venía de Israel, los judíos de Israel no paraban de decirme: ¿Qué les pasa a los judíos de la diáspora? ¿Saben cuánto sufren? ¿Nos apoyan?'", dijo Burg. "Yo seguía diciéndoles 'sí', y entonces miles de bolsas de lona se embarcaron en vuelos de El Al con destino a Israel, y millones de dólares de filantropía fluyeron hacia Israel para demostrar a los judíos de Israel que sí, que os apoyamos".

Dos años después, las cosas han cambiado. "Los judíos de Israel me preguntan: '¿Qué pasa con los judíos de Nueva York? Estamos preocupados por nuestros hermanos y hermanas de Nueva York'", dijo. "Nos preocupa que potencialmente se convierta en alcalde alguien abiertamente antisemita".

"Como judíos sabemos lo que significa 'globalizar la intifada'", dijo. "Significa nuestra muerte".

El rabino Allen Schwartz, líder espiritual de la sinagoga, dijo a los asistentes que "es simplemente inconcebible que la ciudad con la mayor población judía fuera del estado de Israel pueda contemplar tener como líder a alguien que no puede alejarse de 'globalizar la intifada'."

Cuomo dijo que es un "momento aterrador" en la ciudad de Nueva York.

"Es un momento en el que se preguntará durante años: ¿Dónde estabas y qué hiciste en ese momento?", dijo.

"La comunidad judía es Nueva York", dijo Cuomo. "No hay Nueva York sin la comunidad judía".

El exgobernador señaló que los primeros judíos llegaron a Nueva York en 1630, "cuando mi gente aún hacía vino en el viejo continente."

"Los judíos estaban aquí 200 años antes de la gran inmigración europea a la ciudad. Los judíos ayudaron a construir y fundar esta ciudad. ¿Cómo es que tenemos más incidentes antisemitas en Nueva York que en cualquier otra ciudad de Estados Unidos?", dijo. "No sé cómo hemos llegado hasta aquí, pero sé lo que tenemos que hacer. Tenemos que acabar con la complacencia de los neoyorquinos, que es peor que las opiniones antisemitas de cualquier persona".

Añadió que entre los responsables del odio a los judíos en la ciudad se encuentra "un grupo de jóvenes, que no tienen sentido de la historia, que han visto lo que ha ocurrido en Oriente Medio, en Gaza, y no tienen contexto para ello".

"Creo que eso se ha explotado en su favor", dijo.

"Lamento por todos nosotros que tengamos que estar aquí esta noche. Lamento que tengamos que vivir este momento de la historia. Lamento que tengamos que sentir miedo en nuestra propia ciudad. Lamento que tengamos que sentirnos aislados en nuestra propia ciudad", dijo Cuomo.

"Lamento que nos sintamos abandonados en nuestra propia ciudad, que nadie haya venido a ayudar a Nueva York. ¿Dónde están los numerosos cargos electos? ¿Dónde estaba la gente haciendo cumplir la ley?", dijo. "¿Dónde estaba la gente que defendía a la comunidad judía? ¿Dónde estaba la indignación?".

Cuomo señaló que el padre de Wiesel se refería a menudo al peligro de la indiferencia.

"La indiferencia es el enemigo hoy", dijo el exgobernador. "Ganaremos estas elecciones, porque hay más gente de buen corazón en esta ciudad que gente enfadada y odiosa en esta ciudad, pero tenemos que conseguirlo".

Wiesel preguntó cómo está acogiendo la campaña de Cuomo a los republicanos. "Es más fácil de lo que se piensa, porque esto es mucho más importante que el partidismo normal", dijo Cuomo. "Esto va más allá de demócratas o republicanos. Eso es un juego de niños comparado con lo que estamos hablando aquí".

Las elecciones son una elección entre "moderación política frente a socialismo más antisemitismo", añadió.

Cuomo dijo que tiene un "historial de trabajo a ambos lados del pasillo". Como gobernador de Nueva York durante 11 años, trabajó con un Senado estatal republicano para aprobar cada proyecto de ley, dijo.

"Salvar esa división política ya lo he hecho antes, pero esto lo trasciende todo, porque se trata de moderación política demócrata-republicana frente a socialismo más antisemitismo", dijo sobre Mamdani.

"Eso es lo que está vendiendo. Es un socialista-Democratic Socialists of America, DSA -con todos los fueros. Se trata de una organización muy organizada y bien financiada, los Socialistas Demócratas", dijo Cuomo. "No se trata de un grupo de veinteañeros un viernes por la noche. Se trata de un movimiento que lleva años y años creciendo y haciéndose cada vez más sofisticado y mejor financiado."

Preguntado sobre si intentaría convencer a Sliwa para que abandonara ofreciéndole un papel en una futura administración municipal, Cuomo dijo que "es lamentable que esté utilizando este momento, creo, para sus propias relaciones públicas y su propia agenda personal."

"No es un candidato viable para ganar", dijo Cuomo refiriéndose a Sliwa. "Él lo sabe, pero es un candidato viable para hacer que Mamdani gane. Tengo la esperanza de que antes de que acabe el día se dé cuenta de que hay algo más importante en juego que su notoriedad o su publicidad".

"Creo que van a ver un esfuerzo muy conservador en el que la gente con una sola voz le diga a Curtis: 'Esto es más grande que tú', que es lo que hizo el alcalde Adams, para su crédito", dijo Cuomo, entre aplausos.

El doctor Joseph Bistricer, optometrista en Nueva York, dijo a JNS que asistió a escuchar el discurso de Cuomo porque está preocupado.

"Mi gran preocupación y mi gran inquietud es que alguien como Mamdani pueda convertirse en alcalde de esta gran ciudad. Es extraño", dijo. "Muy molesto para la ciudad, y especialmente para los judíos. Es un yihadista con traje, y estoy muy preocupado, y espero y rezo para que esto no ocurra".

"Será malo para los judíos y terrible para la ciudad", dijo refiriéndose a Mamdani.

Cuomo también dijo a los asistentes que Nueva York no está creando suficientes puestos de trabajo y que las empresas están abandonando la ciudad. "Tenemos que empezar a atraer empresas en lugar de perderlas", dijo.

Al hablar de la inmigración ilegal, hizo un inusual guiño a gobernador de Texas, Greg Abbott. Cuomo recordó que, como jefe de la Asociación Nacional de Gobernadores, dijo a la Casa Blanca que Abbott es "un republicano, pero tiene razón".

"Ocurre de vez en cuando", dijo.

© JNS