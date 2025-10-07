Harvard suspende al profesor detenido por disparar una escopeta de perdigones cerca de una sinagoga en Yom Kippur

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 7 de octubre, 2025

La Universidad de Harvard suspendió a Carlos Portugal Gouvea después de que el profesor visitante de Derecho fuera detenido por disparar presuntamente una escopeta de perdigones cerca del Templo Beth Zion, una congregación "independiente e inclusiva" de Brookline, Massachusetts, el Yom Kippur..

Un portavoz de la Facultad de Derecho de Harvard declaró a The Harvard Crimson, un periódico estudiantil, que el profesor "ha sido puesto en excedencia administrativa, mientras la facultad trata de obtener más información sobre este asunto."

El profesor fue detenido el 1 de octubre acusado de alteración del orden público, vandalismo, alteración del orden público y descarga ilegal de una pistola de aire comprimido, según un informe que el Departamento de Policía de Brookline compartió con JNS.

Según el informe, un guardia de seguridad privada del templo estaba en posesión de la pistola de balines del sospechoso. Después de que un detective acudiera al domicilio del sospechoso, donde éste huyó tras el incidente, Gouvea fue "acatado y escoltado hasta la acera donde fue esposado", señala el informe.

"El señor Gouvea admitió haber utilizado el rifle de perdigones para cazar ratas en la zona. Se le advirtió de que no era seguro hacerlo y de que fuera consciente de la alarma que había causado", según el informe.

Un guardia de seguridad privada declaró a la policía que, tras oír "al menos dos fuertes disparos", vio a Gouvea "detrás de un gran árbol sosteniendo el rifle de perdigones". Se acercó al sospechoso, que "dejó el rifle contra el árbol". Cuando el guardia intentó detener al sospechoso, se produjo un "breve forcejeo físico", y Gouvea "se abalanzó hacia el rifle", según el informe policial.

Tras la llegada de la policía, los agentes vieron una ventanilla rota de un coche cercano y "lo que se cree que es la bala de perdigones de metal que disparó el señor Gouvea dentro de la ventanilla delantera del lado del pasajero".

El templo publicó en las redes sociales que "por lo que nos dijo inicialmente la policía, el individuo no era consciente de que vivía junto a, y estaba disparando su pistola de balines junto a, una sinagoga o de que era una festividad religiosa."

"Nos dijeron que estaba disparando a ratas", declaró el templo.

JNS preguntó a Paul Campbell, superintendente adjunto de la división de servicios comunitarios y oficial de información pública de la policía de Brookline, si la policía está investigando el incidente como un crimen de odio y si los agentes dijeron al templo que el sospechoso no sabía que vivía cerca de una casa de culto judía.

"El ángulo del crimen de odio fue parte de la investigación-respuesta en la escena. Basándose en la información recopilada, no vieron pruebas de que esto estuviera dirigido al templo o relacionado con algún tipo de motivo de odio", dijo a JNS. (Añadió que una "infestación de ratas" es un "problema real en Brookline, aunque ésta no es definitivamente la forma de solucionarlo".

"El sr. Goueva cooperó con los agentes en el lugar, fue educado/respetuoso y respondió a todas las preguntas que le hicieron los agentes", dijo Campbell a JNS. "Parecía querer genuinamente aclarar el malentendido".

Campbell no "tenía ninguna confirmación sobre lo que dijo exactamente el señor Goueva respecto a que no era consciente de que vivía cerca de un templo", dijo.

"Desgraciadamente había tantos agentes allí que es difícil saber exactamente qué agente puede haber oído esa declaración o hablado con el personal del templo", dijo el portavoz policial.

JNS preguntó si era plausible que un vecino no supiera que el templo, que tiene una estrella de David en su exterior, era una casa de culto judía. "No haría comentarios sobre una situación hipotética o sobre una declaración de uno de los nuestros que no puedo confirmar," dijo Campbell a JNS.

Brookline News informó por primera vez de que el profesor supuestamente rompió la ventanilla de un coche cuando disparó frente a la sinagoga el miércoles por la noche, horas después de que empezara el Iom Kipur.

El incidente "desencadenó una gran respuesta policial que llevó a más de una docena de agentes al Temple Beth Zion," informó el medio. "Sin embargo, la policía dijo que no parecía que tuviera como objetivo el templo".

El profesor figura en la página web de Harvard como profesor de los cursos de otoño de 2025 sobre "corrupción y desigualdad: desentrañar el círculo vicioso" y "capitalismo sostenible".

Deberá comparecer ante el tribunal el mes que viene.

© JNS