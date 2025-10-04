Grupos judíos organizan votaciones en ausencia para estudiantes en las elecciones a la alcaldía de Nueva York

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 3 de octubre, 2025

Las organizaciones judías se están uniendo para garantizar que las papeletas de voto en ausencia para las próximas elecciones generales de la ciudad de Nueva York lleguen a los estudiantes de fuera de la ciudad, incluidos los de Israel.

“Las elecciones de la ciudad de Nueva York tienen enormes consecuencias para nuestra comunidad. Sin embargo, una y otra vez, un número significativo de votos potenciales nunca llegan al recuento final, a menudo de estudiantes que estudian en Israel”, escribió esta semana el rabino Avi Greenstein, director ejecutivo del Consejo Comunitario Judío de Boro Park, señalando que su grupo se estaba asociando con Agudath Israel of America y otras organizaciones comunitarias en una iniciativa.

Con este programa , los padres pueden solicitar papeletas de voto en ausencia desde sus hogares en la ciudad de Nueva York, enviando la documentación requerida a los puntos de entrega designados. Las papeletas aprobadas se transferirán a las escuelas donde estudian sus hijos y el estudiante podrá devolverlas a la ciudad de Nueva York a tiempo para el escrutinio.

“Hay muchísimo en juego en estas elecciones”, declaró Greenstein. “El futuro de nuestras yeshivá, nuestras sinagogas y el bienestar de nuestros barrios se verán directamente afectados por su resultado”.

La página web que ofrece una guía paso a paso para la iniciativa afirma que “garantiza que las voces de nuestros niños, que aprenden y crecen en Eretz Israel, seguirán contándose a la hora de dar forma al futuro de la ciudad de Nueva York”.

Según informes, muchos grupos judíos de la ciudad de Nueva York están nerviosos, dado que el candidato demócrata Zohran Mamdani lidera todas las encuestas para las elecciones generales a la alcaldía del próximo mes. El representante estatal tiene un historial de retórica antiisraelí y declaraciones que, según los líderes judíos, incitan a la violencia contra los judíos.

