Un grupo judío de Crown Heights apoya a Cuomo en la carrera por la alcaldía de Nueva York

Crown Heights United PAC respaldó a Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York y candidato a alcalde de la ciudad de Nueva York, declaró el lunes la campaña de Cuomo.

"La comunidad judía de Crown Heights siempre ha liderado con valentía y convicción, tomando las decisiones correctas para el futuro de la ciudad de Nueva York y demostrando un juicio sensato", afirmó el grupo. "Apoyamos con orgullo a Andrew Cuomo para alcalde de Nueva York. Con el extremismo y el antisemitismo en aumento, y la ciudad enfrentándose a una crisis sin precedentes, es más importante que nunca hacer oír nuestra voz y votar", agregó.

El respaldo llega después de que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, de 65 años, que se presentaba como independiente, abandonara la carrera el domingo.

Cuomo, de 67 años, dijo que se siente "profundamente honrado" de recibir el respaldo y "agradecido por la confianza depositada en mí por sus líderes y por la comunidad judía en general".

"Me comprometo a redoblar mis esfuerzos para liderar la lucha contra el antisemitismo en cada rincón de la ciudad de Nueva York", manifestó. "Debemos construir una ciudad en la que todos, independientemente de su fe o procedencia, se sientan seguros, respetados y bienvenidos", añadió.

