Alemania afirma que reconocer ahora un Estado palestino es "contraproducente"

Berlín no tiene planes inmediatos de reconocer un Estado palestino, declaró este viernes un portavoz del Gobierno alemán, que calificó tal medida en este momento de "contraproducente".

"Una solución negociada de dos Estados sigue siendo nuestro objetivo, aunque hoy parezca muy lejano", declaró el portavoz en una rueda de prensa. "Es más probable que el reconocimiento de Palestina llegue al final de dicho proceso. Ahora mismo, socavaría los esfuerzos hacia la paz", agregó.

La declaración de Berlín contrasta fuertemente con las posturas de capitales como París, Londres, Canberra y Ottawa, donde los gobiernos han señalado su disposición a reconocer la condición de Estado de Palestina en el debate anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará en septiembre.

El 31 de julio, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, acusó a Alemania de "apoyar el nazismo" al considerar el reconocimiento de un Estado palestino tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.

"80 años del Holocausto y Alemania vuelve a apoyar el nazismo", escribió Ben-Gvir en X antes de la llegada a Israel del ministro de Relaciones Exteriores alemá, Johann Wadephul.

Antes de su viaje, Wadephul reiteró la posición de Alemania de que las conversaciones para establecer un Estado palestino deben comenzar inmediatamente.

"Una solución negociada de dos Estados sigue siendo el único camino que puede ofrecer a las personas de ambas partes una vida en paz, seguridad y dignidad", sostuvo. "Para Alemania, el reconocimiento de un Estado palestino llega más bien al final de ese proceso. Pero ese proceso debe comenzar ahora", prosiguió.

Un asesor de la Casa Blanca afirma que EEUU debería designar a la Hermandad Musulmana como organización terrorista

Sebastian Gorka, ayudante adjunto del presidente de Estados Unidos Donald Trump y director senior de contraterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional, dijo el martes que puede ser "ya hora" de que Washington designe a la Hermandad Musulmana como organización terrorista extranjera.



Gorka hizo el comentario durante un acto en el Instituto Hudson. Afirmó que se hacía eco de un comentario reciente de su jefe, el secretario de Estado Marco Rubio, que también es asesor de Seguridad Nacional, cuando dijo que "la Hermandad Musulmana es la progenitora" y "el abuela de todo el yihadismo global moderno".



Hay presiones en ambas cámaras del Congreso para declarar a la Hermandad Musulmana como grupo terrorista extranjero. Varios países árabes ya la han prohibido.

​"Tenemos que reconocer que si naciones árabes musulmanas como Jordania han designado a la Hermandad Musulmana como organización terrorista", sostuvo Gorka. "Puede que ya sea hora de que nosotros también lo hagamos", agregó.

