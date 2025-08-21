Una filántropa multimillonaria dona 250.000 dólares a un super PAC de Mamdani

Zohran Mamdani, representante del estado de Nueva York Vincent Alban / AFP

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 21 de agosto, 2025

Elizabeth Simons, filántropa e hija del fallecido matemático convertido en multimillonario gestor de fondos de cobertura James Simons, donó 250.000 dólares a un super PAC pro-Zohran Mamdani, informó el miércoles el New York Post.

New Yorkers for Lower Costs, el "super PAC oficial de Zohran Mamdani", afirma que ha recaudado "millones de más de 10.000 donantes".

La de Simons representa la mayor contribución del PAC, informó el Post.

Mamdani, asambleísta estatal y socialista demócrata que se presenta como candidato de su partido en la carrera por la alcaldía de Nueva York, ha suscitado numerosas críticas de grupos judíos y otros por su censura de Israel y aparente retórica antisemita. Mamdani ha dicho que haría detener al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu si visitara la Gran Manzana.

Un super PAC que apoya a Andrew Cuomo, el ex obernador de Nueva York que perdió las primarias demócratas frente a Mamdani y se presenta como independiente, habría recaudado más de 26 millones de dólares.