La representante de EEUU ante la ONU culpa al uso de escudos humanos por parte de Hamás por el alto número de víctimas mortales en Gaza

Dorothy Shea, representante interina de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU), salió en defensa de Israel mientras los miembros del Consejo de Seguridad de la organización internacional condenaban al Estado judío, que fue incluido en el informe anual conocido como lista de la vergüenza de la ONU sobre violaciones a los derechos humanos de los niños en conflictos armados.

El debate abierto de este miércoles se celebró para revisar el recién publicado informe 2024 de António Guterres, secretario general de la ONU, que detalla las graves violaciones a los derechos humanos de los niños en zonas de conflicto.

Israel figuraba en la lista por segundo año consecutivo, lo que tensó aún más la relación del Estado judío con Guterres y las Naciones Unidas. Jerusalén afirma que muchas de las violaciones más graves de las que se le acusa se deben al uso de escudos humanos por parte de Hamás en Gaza e incentivan aún más al grupo terrorista a cometer crímenes de guerra, a sabiendas de que se culpará a Israel.

"Es importante recordar que Israel tiene el derecho a defenderse y ha tomado numerosas medidas para limitar el daño a los civiles y atender las necesidades humanitarias", dijo Shea al Consejo de Seguridad.

"Aunque la pérdida de vidas civiles en Gaza es trágica, la responsabilidad de este conflicto recae en Hamás, que podría poner fin a los combates hoy mismo liberando a los rehenes y aceptando los términos del alto el fuego ya aceptados por Israel", afirmó la enviada estadounidense.

Las Fuerzas Armadas y de Seguridad israelíes fueron incluidas en la lista junto a grupos terroristas como Hamás y la Yihad Islámica Palestina. Aun así, el informe utiliza lo que denomina un número verificado de víctimas infantiles de Gaza que es un 92% inferior a la cifra que difunden otras agencias de la ONU, incluida una que un organismo de la organización mundial publicó al día siguiente del informe del secretario general.

La representante estadounidense citó la muerte de los niños israelíes Ariel y Kfir Bibas, a quienes Hamás secuestró durante los ataques del grupo islamista en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Los terroristas se llevaron a la familia a Gaza. Israel liberó a Yarden Bibas en febrero, pero Shiri, su esposa y los niños -que fueron secuestrados con 4 años y 9 meses de edad- fueron asesinados. Israel recuperó sus cuerpos.

"Hamás asesinó a los niños Bibas y luego paseó sus ataúdes por las calles", dijo Shea. "Esta organización terrorista sigue utilizando a civiles, incluidos niños, como escudos humanos y se niega a aceptar un alto el fuego que llevaría calma a Gaza", agregó.

Shea señaló que Hamás asesinó recientemente a ocho trabajadores humanitarios palestinos.

"Condenamos enérgicamente las acciones de Hamás y lamentamos que el informe no destaque toda la magnitud de sus abusos", dijo.

Otros miembros del Consejo utilizaron sus púlpitos para atacar a Israel y a Virginia Gamba, representante especial de Guterres para los niños y los conflictos armados, que recopiló los datos para el informe.

"La laguna más flagrante del informe había sido anteriormente la omisión de ciertas situaciones", en los territorios palestinos "de manera más notable", dijo Asim Iftikhar Ahmad, representante de Pakistán ante la ONU. "Fue necesaria la matanza de miles de niños palestinos en Gaza para que la situación se incluyera en el informe el año pasado", añadió.

Los críticos con Israel llevan mucho tiempo presionando para que el Estado judío sea incluido en la lista negra anual, consiguiendo finalmente su cometido el año pasado.

Gamba, que se jubilará de su cargo en las próximas semanas, ha sido objeto de críticas por, según algunos, hacer muy pocos comentarios públicos sobre los efectos de la guerra.

"A pesar de la terrible situación en Gaza, la catastrófica situación en Gaza", la respuesta de la Oficina de Gamba "ha sido sorprendentemente insuficiente, ya que ha emitido muy pocas declaraciones", afirmó Amar Bendjama, el enviado argelino.

"Este compromiso público limitado, muy limitado, se contrapone claramente con el rápido deterioro de la realidad sobre el terreno, donde el derecho a la vida de los niños palestinos se niega a cada momento en Gaza", dijo Bendjama.

Gamba pidió el miércoles a Israel "que facilite el paso rápido y sin obstáculos de la ayuda humanitaria para los civiles necesitados en la Franja de Gaza".

"También hice un llamamiento a todas las partes en conflicto en Gaza para que agilicen la distribución de la ayuda, porque el derecho internacional humanitario se aplica a todas las partes, en todos los conflictos, y debe ser respetado", sostuvo. "Por esta razón, también pido a Hamás que libere inmediatamente a todos los rehenes israelíes que siguen retenidos en Gaza", prosiguió.

