La Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley para controlar la financiación de los talibanes

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 23 de junio, 2025

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el lunes una legislación que intentaría limitar la financiación que los talibanes reciben de gobiernos extranjeros y organizaciones benéficas.

La Ley No Tax Dollars for Terrorists (H.R. 260) declara que la política exterior de Estados Unidos es "oponerse a que países extranjeros y organizaciones no gubernamentales proporcionen ayuda exterior a los talibanes, en particular a aquellos países y organizaciones que reciben ayuda exterior proporcionada por Estados Unidos".

El representante Tim Burchett (republicano de Tennessee), que presentó la medida, dijo el lunes en la Cámara que los afganos que se resisten al régimen talibán le habían dicho que la ayuda extranjera se está desviando al régimen.

"Según ellos, casi toda la ayuda en efectivo enviada a Afganistán acaba en manos de los talibanes", declaró Burchett. "Señor portavoz, tnos odiarán gratis. No necesitamos darles el dinero de los impuestos estadounidenses que tanto nos ha costado ganar".

La legislación exige al Secretario de Estado que desarrolle una estrategia en un plazo de 180 días para disuadir a los gobiernos extranjeros y a las organizaciones benéficas de ayudar a los talibanes, para encontrar formas de apoyar a las mujeres afganas y a los antiguos socios militares de Estados Unidos y para emitir una serie de informes al Congreso sobre la ayuda a Afganistán.

El representante Jonathan Jackson (D-Ill.) señaló que la medida tenía apoyo bipartidista, pero criticó a la administración Trump por la falta de transparencia sobre sus intenciones para Afganistán.

"No hay consenso sobre lo que la administración Trump está haciendo en Afganistán, porque no nos lo dicen", declaró Jackson. "Necesitamos urgentemente más información y garantías de la administración Trump sobre sus prioridades en Afganistán y ahora en Irán".

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara por votación de voz sin objeciones. Ahora pasará al Senado para su aprobación final.

©️JNS