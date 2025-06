Caso de corrupción: el juicio a Netanyahu está políticamente impulsado, según expertos legales

6 de junio, 2025

Ahora en su quinto año, el contrainterrogatorio del primer ministro de Israel comenzó esta semana con Benjamín Netanyahu subiendo al estrado en el Tribunal de Distrito de Tel Aviv el martes.

Mientras el juicio continúa, expertos legales dicen a JNS que el caso se ha derrumbado desde el punto de vista probatorio. Netanyahu tenía razón, señalan, el caso está políticamente impulsado, algo que cada vez más israelíes han empezado a comprender.

"Habiendo seguido el caso de cerca desde su inicio hasta ahora no tengo ninguna duda de que la afirmación de Netanyahu desde el principio de que se trata de una persecución política es correcta", declaró a JNS Talia Einhorn, profesora de derecho y miembro titular de la Academia Internacional de Derecho Comparado.

Haim Shain, abogado y profesor de Derecho en el Colegio Shaare Mishpat en Hod Hasharon, Israel, coincidió, explicando a JNS que la oposición política de Israel se dio cuenta de que no podía recuperar el Parlamento, por lo que se centró en tomar el control a través de medios no electorales, a saber, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General, la prensa y el mundo académico.

"Lo que no lograron hacer en las elecciones, lo están haciendo a través del sistema judicial, con el respaldo de la academia y los medios de comunicación. Desde hace tiempo, hemos comprendido que se trata de casos falsos", indicó.

Netanyahu se enfrenta a acusaciones de corrupción en tres casos distintos: los casos 1000 y 2000 (acusaciones de abuso de confianza en ambos), y el caso 4000 (soborno, fraude y abuso de confianza).

El interrogatorio de esta semana comenzó con el caso 1000, dirigido por el fiscal Yehonatan Tadmor. Cada caso tiene su propio equipo de fiscales. Sin embargo, a pesar de los recursos invertidos, la Fiscalía ha actuado de manera negligente y poco profesional, según los expertos.

Por ejemplo, en el Caso 1000, el primer ministro está acusado de apropiarse de objetos de valor a lo largo de tres años, principalmente en forma de cientos de miles de dólares en puros y champán de dos adinerados hombres de negocios, el australiano James Packer y el israelí Arnon Milchan.

Aunque los puros y el champán son los artículos más asociados con el juicio de Netanyahu en la mente del público, Einhorn explicó que la acusación se basa enteramente en la palabra de una testigo, Hadas Klein. No hay pruebas, ni testimonios adicionales que apoyen su afirmación y no se llevó a cabo ninguna investigación para corroborarla.

La "reina de las pruebas"



Explicando este fracaso, Einhorn expresó: "Desafortunadamente, en el sistema legal israelí una confesión es considerada la reina de las pruebas. Esto ha dado lugar a que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley se limiten a hacer todo lo que esté a su alcance para coaccionar a las personas para que confiesen, o se conviertan en testigos del Estado que declaran contra otros, ni siquiera necesariamente cómplices del mismo delito.

"Aunque, en principio, corresponde a la fiscalía demostrar la culpabilidad de la persona más allá de toda duda razonable, en la práctica la fiscalía no se siente obligada a hacer el esfuerzo necesario para encontrar pruebas forenses que demuestren la culpabilidad de la persona", afirmó.

Lo que se desprende de los juicios es que la gran mayoría del champán y los puros, que según Klein se habían enviado a Netanyahu, eran para muchos de los invitados de Milchan y Packer. Según el testimonio de Milchan, Netanyahu sólo recibía esos regalos en cumpleaños y fiestas.

"Desafortunadamente, con respecto al Caso 1000, todavía hay una parte sustancial del público que cree que el Primer Ministro Netanyahu recibió una línea regular de suministro de regalos valiosos de Arnon Milchan y James Packer", dijo Einhorn.

Es el amateurismo de la acusación lo que más molesta a Shain. Tanto él como Einhorn coinciden en que una razón clave de la falta de seriedad de la acusación es que la Fiscalía del Estado no creía que Netanyahu fuera a luchar contra los cargos.

"La Fiscalía estaba segura de que Netanyahu obtendría una opinión legal de su abogado, que le diría: 'No lo hagas'. Y cualquier persona normal habría levantado las manos, aceptado un acuerdo de culpabilidad y se habría retirado. Caso cerrado", dijo Shain. "Y así se permitieron ser extraordinariamente descuidados. Acabaron llevándose una gran sorpresa", agregó.

Hasta ahora, en el contrainterrogatorio de Netanyahu, la acusación ha tenido poco nuevo que ofrecer. "Bugs Bunny y unos cigarros de hace años demuestran que la demanda no tiene ninguna sustancia real", sostuvo Shain, refiriéndose al intento del fiscal Tadmor de establecer que Milchan hizo regalos a Netanyahu con la esperanza de futuros favores insistiendo en un muñeco de Bugs Bunny que Milchan había traído para el hijo de Netanyahu, Yair, en 1996.

Según el informe del periódico israelí Ynet sobre los procedimientos, las repetidas instigaciones de Tadmor sobre el juguete fueron demasiado para los jueces, uno de los cuales detuvo la audiencia y expresó: "Podemos pasar de Bugs Bunny".

Otro aspecto vergonzoso del juicio son los métodos matones empleados para coaccionar a antiguos confidentes de Netanyahu para que se conviertan en testigos del Estado, explicó Shain. "Es increíble. Al parecer, se cometieron delitos contra personas sólo para que se convirtieran en testigos del Estado y aportaran todo tipo de pruebas contra Netanyahu", declaró.

Un testigo estatal en el Caso 4000, el exjefe de gabinete de Netanyahu Shlomo Filber, presentó una demanda en febrero por agresión sexual que afirma haber sufrido por parte de un guardia de prisión como parte de un esfuerzo para quebrarlo mientras estaba detenido.

El Caso 4000 afirma que Netanyahu recibió 315 instancias de cobertura favorable en el sitio web Walla a cambio de favores regulatorios a Bezeq, una empresa de telecomunicaciones propiedad de Shaul Elovitch, quien también era dueño de Walla.

En 2018, Elovitch también denunció abusos por parte de las autoridades, diciendo que fue amenazado por los investigadores mientras estaba bajo custodia para que "admitiera algo que nunca he hecho".

Una función de 'filtro claro'



En el Caso 4000, la Fiscalía del Estado se sintió avergonzada cuando el abogado de Elovitch, Jack Chen, recibió una hoja Excel de la fiscalía (legalmente obligada a compartir toda la información), que mostraba las 315 veces que Netanyahu o sus ayudantes supuestamente interfirieron indebidamente para obtener una cobertura favorable para el primer ministro.

Chen se fijó en una función de filtro claro. Cuando ingresó en ella, aparecieron decenas de miles de incidentes filtrados que mostraban que Ilan Yeshua, director general de Walla, se había puesto en contacto con muchos otros políticos prometiéndoles una cobertura favorable, en particular con el presidente israelí Isaac Herzog.

"El tribunal ya ha expresado su opinión de que no hubo soborno en el caso 4000. Incluso sugirió a la Fiscalía del Estado que modificara la acusación. Por supuesto, la Fiscalía no estuvo de acuerdo", indicó Shain.

Einhorn afirmó que el juicio "refleja muy mal a todas las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley: los investigadores policiales, el fiscal del Estado, la acusación y el fiscal general".

La reforma es desesperadamente necesaria, subrayó. Aunque enfatizó que son necesarias muchas reformas, ofreció dos ejemplos: 1) deberían prohibirse las confesiones, a menos que el acusado presente también pruebas que las corroboren; y 2) debería permitirse a un sospechoso la presencia de un abogado en un interrogatorio, una práctica habitual en otras jurisdicciones de derecho consuetudinario. "La presencia de un abogado evitaría abusos como los que hemos visto en el caso de Netanyahu", manifestó.

El resultado del juicio sigue siendo incierto. Los jueces podrían temer la reacción pública si absolvieran a Netanyahu. Esto expondría a la acusación como un fraude y revelaría que se han malgastado millones. Aunque Shain no cree que Netanyahu sea declarado culpable de soborno, podría serlo de cargos menores, como "abuso de confianza, algo marginal sobre lo que nadie entenderá exactamente los detalles".

"Desgraciadamente, este es un caso político y un juego de poder, en el que el sistema legal protege sus propios poderes", dijo Einhorn. "Los jueces son conscientes de que si absuelven al primer ministro, las personas que participaron en esta fabricación deberán ser acusadas. Frente a unos medios de comunicación hostiles y unas autoridades muy poderosas, los jueces tendrán que ser muy valientes para absolver", añadió.

Ambos coincidieron en que, si algo bueno se desprende de este juicio, será que la mayor parte de la opinión pública israelí ha llegado a comprender que el sistema judicial necesita una reforma, aunque la prensa generalista de izquierda de Israel haya hecho todo lo posible por presentar a la acusación de la mejor manera posible.

"El público israelí comprende que es necesario introducir cambios en el sistema judicial", dijo Shain. "No hay ningún ciudadano en el Estado de Israel que confíe en que no será incriminado y en que no se abrirá un caso contra él. Si se puede hacer a un primer ministro, se puede hacer a cualquiera de nosotros", concluyó.

Netanyahu confirma que Israel está armando a los clanes de Gaza contra Hamás

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu confirmó este jueves que su Gobierno está armando a clanes en la Franja de Gaza.



"En consulta con funcionarios de seguridad, hicimos uso de clanes en Gaza que se oponen a Hamás", dijo el primer ministro en un vídeo publicado en X. "¿Qué hay de malo en ello?", continuó. "Sólo es bueno. Salva las vidas de soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)", remarcó.



El líder israelí respondía así a una pregunta de uno de sus asesores en el breve video de la entrevista después de que Avigdor Liberman, que lidera el partido opositor Yisrael Beytenu, dijera el jueves a la cadena pública israelí Kan que Netanyahu había aprobado unilateralmente la transferencia de armas al clan Abu Shabab, con base en Rafah.



El clan, una banda armada o milicia (el 'Servicio Antiterrorista') del sur de la Franja de Gaza dirigida por Yasser Abu Shabab, se opone al Gobierno de Hamás.

